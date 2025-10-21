EUR/CAD naik sedikit; tetap di bawah pertengahan 1,6300-an menjelang CPI Kanada

Postingan EUR/CAD bergerak naik; tetap di bawah pertengahan 1.6300-an menjelang CPI Kanada muncul di BitcoinEthereumNews.com. Silang EUR/CAD bergerak naik selama sesi Asia pada hari Selasa, meskipun kurang tindak lanjut dan tetap terbatas dalam rentang perdagangan yang lebih luas dari hari sebelumnya. Harga spot saat ini diperdagangkan sekitar wilayah 1.6345-1.6350, hampir tidak berubah untuk hari ini, karena pedagang menunggu angka inflasi konsumen Kanada terbaru untuk dorongan yang berarti. Sementara itu, survei bisnis dan konsumen triwulanan Bank of Canada (BoC) yang dirilis pada hari Senin menegaskan kembali taruhan pasar untuk pemotongan suku bunga lain bulan ini, yang membuat Dolar Kanada (CAD) tertekan. Selain itu, harga Minyak Mentah yang bearish tampaknya melemahkan Loonie yang terkait dengan komoditas dan ternyata menjadi faktor lain yang memberikan dukungan pada silang EUR/CAD. Mata uang bersama, di sisi lain, terus menunjukkan kinerja relatif yang buruk setelah penurunan peringkat kredit Prancis oleh S&P Global Rating menjadi A+ dari AA-, mengutip ketidakpastian anggaran yang meningkat. Selain ini, kenaikan moderat Dolar AS (USD) terlihat memberikan tekanan pada Euro (EUR), yang pada gilirannya tampaknya bertindak sebagai hambatan untuk silang EUR/CAD dan membatasi keuntungan. Sementara itu, Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde akan berbicara di Konferensi Iklim Norges Bank nanti hari ini, meskipun dia tidak mungkin berkomentar tentang kebijakan moneter atau mempengaruhi EUR. Meskipun demikian, peluang yang berkurang untuk pemotongan lebih lanjut dalam biaya pinjaman oleh ECB dapat menawarkan beberapa dukungan untuk silang EUR/CAD, yang memerlukan kehati-hatian bagi pedagang bearish. Harga Dolar Kanada Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar Kanada (CAD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar Kanada adalah yang terkuat terhadap Dolar Selandia Baru. USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD 0.06% 0.10% 0.23% 0.10% 0.13% 0.27% 0.09% EUR -0.06% 0.04% 0.16% 0.03% 0.07% 0.20% 0.02% GBP -0.10% -0.04% 0.10% -0.00% 0.03% 0.16% -0.01% JPY -0.23% -0.16% -0.10%... Postingan EUR/CAD bergerak naik; tetap di bawah pertengahan 1.6300-an menjelang CPI Kanada muncul di BitcoinEthereumNews.com. Silang EUR/CAD bergerak naik selama sesi Asia pada hari Selasa, meskipun kurang tindak lanjut dan tetap terbatas dalam rentang perdagangan yang lebih luas dari hari sebelumnya. Harga spot saat ini diperdagangkan sekitar wilayah 1.6345-1.6350, hampir tidak berubah untuk hari ini, karena pedagang menunggu angka inflasi konsumen Kanada terbaru untuk dorongan yang berarti. Sementara itu, survei bisnis dan konsumen triwulanan Bank of Canada (BoC) yang dirilis pada hari Senin menegaskan kembali taruhan pasar untuk pemotongan suku bunga lain bulan ini, yang membuat Dolar Kanada (CAD) tertekan. Selain itu, harga Minyak Mentah yang bearish tampaknya melemahkan Loonie yang terkait dengan komoditas dan ternyata menjadi faktor lain yang memberikan dukungan pada silang EUR/CAD. Mata uang bersama, di sisi lain, terus menunjukkan kinerja relatif yang buruk setelah penurunan peringkat kredit Prancis oleh S&P Global Rating menjadi A+ dari AA-, mengutip ketidakpastian anggaran yang meningkat. Selain ini, kenaikan moderat Dolar AS (USD) terlihat memberikan tekanan pada Euro (EUR), yang pada gilirannya tampaknya bertindak sebagai hambatan untuk silang EUR/CAD dan membatasi keuntungan. Sementara itu, Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde akan berbicara di Konferensi Iklim Norges Bank nanti hari ini, meskipun dia tidak mungkin berkomentar tentang kebijakan moneter atau mempengaruhi EUR. Meskipun demikian, peluang yang berkurang untuk pemotongan lebih lanjut dalam biaya pinjaman oleh ECB dapat menawarkan beberapa dukungan untuk silang EUR/CAD, yang memerlukan kehati-hatian bagi pedagang bearish. Harga Dolar Kanada Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar Kanada (CAD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar Kanada adalah yang terkuat terhadap Dolar Selandia Baru. USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD 0.06% 0.10% 0.23% 0.10% 0.13% 0.27% 0.09% EUR -0.06% 0.04% 0.16% 0.03% 0.07% 0.20% 0.02% GBP -0.10% -0.04% 0.10% -0.00% 0.03% 0.16% -0.01% JPY -0.23% -0.16% -0.10%...