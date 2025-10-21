EUR/CAD naik sedikit; tetap di bawah pertengahan 1,6300-an menjelang CPI Kanada

Pasangan EUR/CAD bergerak naik selama sesi Asia pada hari Selasa, meskipun kurang lanjutan dan tetap terbatas dalam rentang perdagangan yang lebih luas dari hari sebelumnya. Harga spot saat ini diperdagangkan sekitar wilayah 1,6345-1,6350, hampir tidak berubah untuk hari ini, karena para pedagang menunggu angka inflasi konsumen Kanada terbaru untuk beberapa dorongan yang berarti.
Sementara itu, survei bisnis dan konsumen triwulanan Bank of Canada (BoC) yang dirilis pada hari Senin menegaskan kembali taruhan pasar untuk pemotongan suku bunga lain bulan ini, yang membuat Dolar Kanada (CAD) tertekan. Selain itu, harga Minyak Mentah yang bearish tampaknya melemahkan Loonie yang terkait dengan komoditas dan menjadi faktor lain yang memberikan dukungan pada pasangan EUR/CAD.
Mata uang bersama, di sisi lain, terus menunjukkan kinerja yang relatif buruk setelah penurunan peringkat kredit Prancis oleh S&P Global Rating menjadi A+ dari AA-, dengan menyebutkan ketidakpastian anggaran yang meningkat. Selain itu, kenaikan moderat Dolar AS (USD) terlihat memberikan tekanan pada Euro (EUR), yang pada gilirannya tampaknya bertindak sebagai hambatan untuk pasangan EUR/CAD dan membatasi keuntungan.
Sementara itu, Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde akan berbicara di Konferensi Iklim Norges Bank nanti hari ini, meskipun dia kemungkinan tidak akan berkomentar tentang kebijakan moneter atau mempengaruhi EUR. Meskipun demikian, peluang yang berkurang untuk pemotongan lebih lanjut dalam biaya pinjaman oleh ECB dapat memberikan beberapa dukungan pada pasangan EUR/CAD, yang memerlukan kehati-hatian bagi para pedagang bearish.
Harga Dolar Kanada Hari Ini
Tabel di bawah ini menunjukkan perubahan persentase Dolar Kanada (CAD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar Kanada paling kuat terhadap Dolar Selandia Baru.
|USD
|EUR
|GBP
|JPY
|CAD
|AUD
|NZD
|CHF
|USD
|0,06%
|0,10%
|0,23%
|0,10%
|0,13%
|0,27%
|0,09%
|EUR
|-0,06%
|0,04%
|0,16%
|0,03%
|0,07%
|0,20%
|0,02%
|GBP
|-0,10%
|-0,04%
|0,10%
|-0,00%
|0,03%
|0,16%
|-0,01%
|JPY
|-0,23%
|-0,16%
|-0,10%
|-0,12%
|-0,09%
|0,05%
|-0,12%
|CAD
|-0,10%
|-0,03%
|0,00%
|0,12%
|0,03%
|0,18%
|-0,01%
|AUD
|-0,13%
|-0,07%
|-0,03%
|0,09%
|-0,03%
|0,14%
|-0,08%
|NZD
|-0,27%
|-0,20%
|-0,16%
|-0,05%
|-0,18%
|-0,14%
|-0,18%
|CHF
|-0,09%
|-0,02%
|0,01%
|0,12%
|0,01%
|0,08%
|0,18%
Peta panas menunjukkan perubahan persentase mata uang utama satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sementara mata uang kuotasi dipilih dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Dolar Kanada dari kolom kiri dan bergerak sepanjang garis horizontal ke Dolar AS, perubahan persentase yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili CAD (dasar)/USD (kuotasi).
