ADA Meningkat Melalui Hydra, HYPE Mengungkapkan Utilitas HYP, Sementara BlockDAG Naik ke $430 Juta & Memimpin Sebagai Crypto Teratas 2025

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Seiring berjalannya tahun 2025, para trader dan penggemar kripto mulai memperhatikan proyek blockchain yang membentuk tren terbesar tahun ini. Di antaranya, Cardano (ADA), Hyperliquid, dan BlockDAG mendapatkan perhatian karena basis komunitas yang kuat dan cara unik mereka menangani skalabilitas dan utilitas. Di sisi lain, BlockDAG (BDAG), yang telah mengumpulkan dana presale sebesar $430 juta, menonjol di antara kripto dengan keuntungan tertinggi. Dengan setiap platform mengadopsi model berbeda untuk kinerja, adopsi, dan tata kelola, perbandingan ini melihat secara dekat bagaimana ketiga blockchain ini bersaing dalam perlombaan kripto 2025 yang terus berkembang. Ekspansi Hydra Cardano Menandakan Kekuatan Bertahap Cardano (ADA) telah mempertahankan posisinya sebagai salah satu koin paling andal di pasar. Dikenal dengan desain berbasis penelitian dan fokus pada keberlanjutan, Cardano menggunakan protokol Ouroboros untuk mencapai keamanan dan skalabilitas. Peningkatan Hydra telah menjadi pengembangan terbesarnya, membawa kecepatan pemrosesan lebih cepat melalui beberapa rantai paralel yang meningkatkan efisiensi seiring meningkatnya aktivitas pengguna. Meski dengan kemajuan ini, kecepatan pengembangan Cardano telah mendapat beberapa kritik. Beberapa fitur, seperti dukungan kontrak pintar penuh dan integrasi dApp yang lebih luas, masih diluncurkan lebih lambat dari yang diharapkan. Model tata kelolanya, yang dipimpin oleh voting komunitas, mendapat pujian atas transparansi, tetapi keterlambatan dalam eksekusi telah membatasi kecepatan pertumbuhannya. Meski demikian, optimisme tetap kuat. Banyak analis mengharapkan terobosan harga untuk Cardano berkat komunitas aktifnya dan manfaat yang diantisipasi dari Hydra. Seiring meningkatnya kapasitas transaksi, Cardano bertujuan untuk merebut kembali posisinya di antara jaringan yang siap untuk penggunaan blockchain skala besar pada tahun 2025. Kebangkitan Bertahap Hyperliquid dengan Dorongan Utilitas HYP Hyperliquid terus menarik perhatian melalui kemajuan kecil namun stabil. Pembaruan terbarunya memperkenalkan fitur utilitas HYP, yang dirancang untuk meningkatkan posisinya sebagai bursa terdesentralisasi (DEX) dengan fungsi likuiditas canggih. Langkah ini mencerminkan rencana Hyperliquid untuk menarik trader yang mencari opsi keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang efisien tanpa mengorbankan transparansi. Sementara pembaruan ini menandai kemajuan, banyak pengamat pasar tetap berhati-hati tentang arah jangka panjang Hyperliquid. Proyek ini masih kekurangan peta jalan yang jelas yang menguraikan bagaimana ekosistemnya akan tumbuh dan mempertahankan kepercayaan pengguna. Pertanyaan juga tetap ada tentang apakah fitur likuiditasnya saja cukup untuk mendapatkan dukungan komunitas yang kuat di bidang DeFi yang semakin kompetitif. Meski demikian, Hyperliquid telah menunjukkan pertumbuhan dan keterlibatan pengguna yang konsisten. Kemampuannya untuk menyempurnakan alat inti, meningkatkan aliran transaksi, dan memperkenalkan fungsi baru menunjukkan upaya berkelanjutan. Tantangan bagi Hyperliquid sekarang terletak pada mengubah peningkatan yang stabil menjadi momentum pertumbuhan yang berkelanjutan saat berusaha memperkuat posisinya di antara jaringan blockchain yang mapan pada tahun 2025. BlockDAG: Memimpin sebagai Pemimpin Kripto dengan Keuntungan Tertinggi Di antara kripto dengan keuntungan tertinggi tahun 2025, BlockDAG menetapkan standar baru untuk kinerja dan adopsi. Tidak seperti blockchain yang lebih lama seperti Cardano dan Hyperledger, BlockDAG dimulai dengan setup lengkap yang berfokus pada skalabilitas, transaksi cepat, dan tata kelola yang kuat. Sistemnya menggabungkan staking validator, dokumen yang selaras dengan MiCA, dan voting berbasis dompet, memberikan pengguna kendali penuh atas operasi digital mereka sejak awal. Pendekatan pemasaran BlockDAG telah beralih dari ekspansi ke penciptaan nilai, berfokus pada pendidikan pengembang dan inklusi komunitas. Perubahan ini mendukung visi jangka panjang platform untuk ekosistem berkelanjutan yang digerakkan oleh pengguna. Angka presale-nya menyoroti kesuksesan ini. $430 juta telah terkumpul, dengan harga batch sekarang di $0,0304, mencerminkan ROI 3000% sejak batch pertama. Lebih dari 27 miliar koin telah terjual, dan 20 ribu+ penambang terus mendorong pertumbuhan ekosistem. Koin ini saat ini tersedia dengan harga $0,0015 untuk waktu yang singkat, menarik lebih banyak perhatian dari komunitas kripto. Dengan tokenomics yang telah diaudit, listing bursa yang aman, dan infrastruktur yang dapat diskalakan, BlockDAG memberikan blockchain yang siap untuk adopsi global. Koin BDAG-nya mendukung biaya transaksi, penambangan, dan operasi dApp, memastikan fungsionalitas langsung dan nilai berkelanjutan. Saat kompetitor bekerja pada pembaruan, BlockDAG sudah menawarkan jaringan yang dibangun untuk skala, menandai posisinya di antara kripto dengan keuntungan tertinggi tahun 2025. Penutup Memilih antara Cardano, Hyperliquid, dan BlockDAG tergantung pada apakah seseorang lebih menyukai sistem warisan yang terbukti atau solusi baru yang siap untuk diskalakan. Peningkatan Hydra Cardano menjanjikan pemrosesan lebih cepat, tetapi peluncurannya yang lebih lambat mungkin membatasi potensinya. Pembaruan Hyperliquid membawa fitur baru tetapi menyisakan pertanyaan tentang peta jalan jangka panjangnya. BlockDAG, sebaliknya, hadir siap untuk penggunaan skala penuh sejak hari pertama, menggabungkan tata kelola, staking, dan transaksi yang lancar dalam satu kerangka kerja. Dengan kesuksesan presale $430 juta dan jaringan pengguna yang kuat, BlockDAG memperoleh posisinya di antara kripto dengan keuntungan tertinggi tahun 2025. Dibangun untuk stabilitas dan pertumbuhan, BlockDAG menunjukkan apa yang dapat dicapai oleh blockchain modern ketika dirancang untuk skalabilitas, kegunaan, dan jangkauan global. Presale: https://purchase.blockdag.network Website: https://blockdag.network Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu Disclaimer: Konten ini adalah postingan sponsor dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditulis oleh 36crypto, tidak mencerminkan pandangan 36crypto dan bukan merupakan saran finansial. Harap lakukan riset Anda sendiri sebelum terlibat dengan produk.Seiring berjalannya tahun 2025, para trader dan penggemar kripto mulai memperhatikan proyek blockchain yang membentuk tren terbesar tahun ini. Di antaranya, Cardano (ADA), Hyperliquid, dan BlockDAG mendapatkan perhatian karena basis komunitas yang kuat dan cara unik mereka menangani skalabilitas dan utilitas. Di sisi lain, BlockDAG (BDAG), yang telah mengumpulkan dana presale sebesar $430 juta, menonjol di antara kripto dengan keuntungan tertinggi. Dengan setiap platform mengadopsi model berbeda untuk kinerja, adopsi, dan tata kelola, perbandingan ini melihat secara dekat bagaimana ketiga blockchain ini bersaing dalam perlombaan kripto 2025 yang terus berkembang. Ekspansi Hydra Cardano Menandakan Kekuatan Bertahap Cardano (ADA) telah mempertahankan posisinya sebagai salah satu koin paling andal di pasar. Dikenal dengan desain berbasis penelitian dan fokus pada keberlanjutan, Cardano menggunakan protokol Ouroboros untuk mencapai keamanan dan skalabilitas. Peningkatan Hydra telah menjadi pengembangan terbesarnya, membawa kecepatan pemrosesan lebih cepat melalui beberapa rantai paralel yang meningkatkan efisiensi seiring meningkatnya aktivitas pengguna. Meski dengan kemajuan ini, kecepatan pengembangan Cardano telah mendapat beberapa kritik. Beberapa fitur, seperti dukungan kontrak pintar penuh dan integrasi dApp yang lebih luas, masih diluncurkan lebih lambat dari yang diharapkan. Model tata kelolanya, yang dipimpin oleh voting komunitas, mendapat pujian atas transparansi, tetapi keterlambatan dalam eksekusi telah membatasi kecepatan pertumbuhannya. Meski demikian, optimisme tetap kuat. Banyak analis mengharapkan terobosan harga untuk Cardano berkat komunitas aktifnya dan manfaat yang diantisipasi dari Hydra. Seiring meningkatnya kapasitas transaksi, Cardano bertujuan untuk merebut kembali posisinya di antara jaringan yang siap untuk penggunaan blockchain skala besar pada tahun 2025. Kebangkitan Bertahap Hyperliquid dengan Dorongan Utilitas HYP Hyperliquid terus menarik perhatian melalui kemajuan kecil namun stabil. Pembaruan terbarunya memperkenalkan fitur utilitas HYP, yang dirancang untuk meningkatkan posisinya sebagai bursa terdesentralisasi (DEX) dengan fungsi likuiditas canggih. Langkah ini mencerminkan rencana Hyperliquid untuk menarik trader yang mencari opsi keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang efisien tanpa mengorbankan transparansi. Sementara pembaruan ini menandai kemajuan, banyak pengamat pasar tetap berhati-hati tentang arah jangka panjang Hyperliquid. Proyek ini masih kekurangan peta jalan yang jelas yang menguraikan bagaimana ekosistemnya akan tumbuh dan mempertahankan kepercayaan pengguna. Pertanyaan juga tetap ada tentang apakah fitur likuiditasnya saja cukup untuk mendapatkan dukungan komunitas yang kuat di bidang DeFi yang semakin kompetitif. Meski demikian, Hyperliquid telah menunjukkan pertumbuhan dan keterlibatan pengguna yang konsisten. Kemampuannya untuk menyempurnakan alat inti, meningkatkan aliran transaksi, dan memperkenalkan fungsi baru menunjukkan upaya berkelanjutan. Tantangan bagi Hyperliquid sekarang terletak pada mengubah peningkatan yang stabil menjadi momentum pertumbuhan yang berkelanjutan saat berusaha memperkuat posisinya di antara jaringan blockchain yang mapan pada tahun 2025. BlockDAG: Memimpin sebagai Pemimpin Kripto dengan Keuntungan Tertinggi Di antara kripto dengan keuntungan tertinggi tahun 2025, BlockDAG menetapkan standar baru untuk kinerja dan adopsi. Tidak seperti blockchain yang lebih lama seperti Cardano dan Hyperledger, BlockDAG dimulai dengan setup lengkap yang berfokus pada skalabilitas, transaksi cepat, dan tata kelola yang kuat. Sistemnya menggabungkan staking validator, dokumen yang selaras dengan MiCA, dan voting berbasis dompet, memberikan pengguna kendali penuh atas operasi digital mereka sejak awal. Pendekatan pemasaran BlockDAG telah beralih dari ekspansi ke penciptaan nilai, berfokus pada pendidikan pengembang dan inklusi komunitas. Perubahan ini mendukung visi jangka panjang platform untuk ekosistem berkelanjutan yang digerakkan oleh pengguna. Angka presale-nya menyoroti kesuksesan ini. $430 juta telah terkumpul, dengan harga batch sekarang di $0,0304, mencerminkan ROI 3000% sejak batch pertama. Lebih dari 27 miliar koin telah terjual, dan 20 ribu+ penambang terus mendorong pertumbuhan ekosistem. Koin ini saat ini tersedia dengan harga $0,0015 untuk waktu yang singkat, menarik lebih banyak perhatian dari komunitas kripto. Dengan tokenomics yang telah diaudit, listing bursa yang aman, dan infrastruktur yang dapat diskalakan, BlockDAG memberikan blockchain yang siap untuk adopsi global. Koin BDAG-nya mendukung biaya transaksi, penambangan, dan operasi dApp, memastikan fungsionalitas langsung dan nilai berkelanjutan. Saat kompetitor bekerja pada pembaruan, BlockDAG sudah menawarkan jaringan yang dibangun untuk skala, menandai posisinya di antara kripto dengan keuntungan tertinggi tahun 2025. Penutup Memilih antara Cardano, Hyperliquid, dan BlockDAG tergantung pada apakah seseorang lebih menyukai sistem warisan yang terbukti atau solusi baru yang siap untuk diskalakan. Peningkatan Hydra Cardano menjanjikan pemrosesan lebih cepat, tetapi peluncurannya yang lebih lambat mungkin membatasi potensinya. Pembaruan Hyperliquid membawa fitur baru tetapi menyisakan pertanyaan tentang peta jalan jangka panjangnya. BlockDAG, sebaliknya, hadir siap untuk penggunaan skala penuh sejak hari pertama, menggabungkan tata kelola, staking, dan transaksi yang lancar dalam satu kerangka kerja. Dengan kesuksesan presale $430 juta dan jaringan pengguna yang kuat, BlockDAG memperoleh posisinya di antara kripto dengan keuntungan tertinggi tahun 2025. Dibangun untuk stabilitas dan pertumbuhan, BlockDAG menunjukkan apa yang dapat dicapai oleh blockchain modern ketika dirancang untuk skalabilitas, kegunaan, dan jangkauan global. Presale: https://purchase.blockdag.network Website: https://blockdag.network Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu Disclaimer: Konten ini adalah postingan sponsor dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditulis oleh 36crypto, tidak mencerminkan pandangan 36crypto dan bukan merupakan saran finansial. Harap lakukan riset Anda sendiri sebelum terlibat dengan produk.

ADA Meningkat Melalui Hydra, HYPE Mengungkapkan Utilitas HYP, Sementara BlockDAG Naik ke $430 Juta & Memimpin Sebagai Crypto Teratas 2025

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/10/21 13:00
Cardano
ADA$0.3871-1.87%
HYDRA
HYDRA$0.07621-0.78%
Hyperliquid
HYPE$23.99-2.59%
TOP Network
TOP$0.000096--%
LooksRare
LOOKS$0.001171-2.41%

Memasuki tahun 2025, para trader dan penggemar kripto mulai memperhatikan proyek blockchain yang membentuk tren terbesar tahun ini. Di antaranya, Cardano (ADA), Hyperliquid, dan BlockDAG mendapatkan perhatian karena basis komunitas yang kuat dan cara unik mereka dalam menangani skalabilitas dan utilitas.


Di sisi lain, BlockDAG (BDAG), yang telah mengumpulkan dana presale sebesar $430 juta, menonjol di antara kripto dengan keuntungan tertinggi. Dengan setiap platform mengadopsi model berbeda untuk kinerja, adopsi, dan tata kelola, perbandingan ini melihat secara dekat bagaimana ketiga blockchain ini bersaing dalam perlombaan kripto 2025 yang terus berkembang.


Ekspansi Hydra Cardano Menandakan Kekuatan Bertahap


Cardano (ADA) telah mempertahankan posisinya sebagai salah satu koin paling andal di pasar. Dikenal dengan desain berbasis penelitian dan fokus pada keberlanjutan, Cardano menggunakan protokol Ouroboros untuk mencapai keamanan dan skalabilitas. Peningkatan Hydra telah menjadi pengembangan terbesarnya, membawa kecepatan pemrosesan lebih cepat melalui beberapa rantai paralel yang meningkatkan efisiensi seiring meningkatnya aktivitas pengguna.


Meskipun ada kemajuan ini, kecepatan pengembangan Cardano telah mendapat beberapa kritik. Beberapa fitur, seperti dukungan kontrak pintar penuh dan integrasi dApp yang lebih luas, masih diluncurkan lebih lambat dari yang diharapkan. Model tata kelolanya, yang dipimpin oleh voting komunitas, mendapat pujian atas transparansi, tetapi keterlambatan dalam eksekusi telah membatasi kecepatan pertumbuhannya.



Namun, optimisme tetap kuat. Banyak analis mengharapkan terobosan harga untuk Cardano berkat komunitas aktifnya dan manfaat yang diantisipasi dari Hydra. Seiring peningkatan kapasitas transaksi, Cardano bertujuan untuk merebut kembali posisinya di antara jaringan yang siap untuk penggunaan blockchain skala besar pada tahun 2025.


Kebangkitan Bertahap Hyperliquid dengan Dorongan Utilitas HYP-nya

Hyperliquid terus menarik perhatian melalui kemajuan kecil namun stabil. Pembaruan terbarunya memperkenalkan fitur utilitas HYP, yang dirancang untuk meningkatkan posisinya sebagai bursa terdesentralisasi (DEX) dengan fungsi likuiditas canggih. Langkah ini mencerminkan rencana Hyperliquid untuk menarik trader yang mencari opsi keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang efisien tanpa mengorbankan transparansi.


Meskipun pembaruan ini menandai kemajuan, banyak pengamat pasar tetap berhati-hati tentang arah jangka panjang Hyperliquid. Proyek ini masih kekurangan peta jalan yang jelas yang menguraikan bagaimana ekosistemnya akan tumbuh dan mempertahankan kepercayaan pengguna. Pertanyaan juga tetap ada tentang apakah fitur likuiditasnya saja cukup untuk mendapatkan dukungan komunitas yang kuat di bidang DeFi yang semakin kompetitif.



Meski demikian, Hyperliquid telah menunjukkan pertumbuhan dan keterlibatan pengguna yang konsisten. Kemampuannya untuk menyempurnakan alat inti, meningkatkan aliran transaksi, dan memperkenalkan fungsi baru menunjukkan upaya berkelanjutan. Tantangan bagi Hyperliquid sekarang terletak pada mengubah peningkatan yang stabil menjadi momentum pertumbuhan yang berkelanjutan saat berusaha memperkuat posisinya di antara jaringan blockchain yang mapan pada tahun 2025.


BlockDAG: Memimpin sebagai Pemimpin Kripto dengan Keuntungan Tertinggi

Di antara kripto dengan keuntungan tertinggi tahun 2025, BlockDAG menetapkan standar baru untuk kinerja dan adopsi. Tidak seperti blockchain yang lebih lama seperti Cardano dan Hyperledger, BlockDAG dimulai dengan pengaturan lengkap yang berfokus pada skalabilitas, transaksi cepat, dan tata kelola yang kuat. Sistemnya menggabungkan staking validator, dokumen yang selaras dengan MiCA, dan voting berbasis dompet, memberikan pengguna kendali penuh atas operasi digital mereka sejak awal.


Pendekatan pemasaran BlockDAG telah beralih dari ekspansi ke penciptaan nilai, berfokus pada pendidikan pengembang dan inklusi komunitas. Perubahan ini mendukung visi jangka panjang platform untuk ekosistem berkelanjutan yang digerakkan oleh pengguna.


Angka presale-nya menyoroti kesuksesan ini. $430 juta telah terkumpul, dengan harga batch sekarang di $0,0304, mencerminkan ROI 3000% sejak batch pertama. Lebih dari 27 miliar koin telah terjual, dan 20 ribu+ penambang terus mendorong pertumbuhan ekosistem. Koin ini saat ini tersedia dengan harga $0,0015 untuk waktu yang singkat, menarik lebih banyak perhatian dari komunitas kripto.



Dengan tokenomics yang telah diaudit, listing bursa yang aman, dan infrastruktur yang dapat diskalakan, BlockDAG menghadirkan blockchain yang siap untuk adopsi global. Koin BDAG-nya mendukung biaya transaksi, penambangan, dan operasi dApp, memastikan fungsionalitas langsung dan nilai berkelanjutan. Saat kompetitor bekerja pada pembaruan, BlockDAG sudah menawarkan jaringan yang dibangun untuk skala, menandai posisinya di antara kripto dengan keuntungan tertinggi tahun 2025.


Penutup

Memilih antara Cardano, Hyperliquid, dan BlockDAG bergantung pada apakah seseorang lebih menyukai sistem lama yang terbukti atau solusi baru yang siap untuk diskalakan. Peningkatan Hydra Cardano menjanjikan pemrosesan lebih cepat, tetapi peluncurannya yang lebih lambat mungkin membatasi potensinya. Pembaruan Hyperliquid membawa fitur baru tetapi menyisakan pertanyaan tentang peta jalan jangka panjangnya.


BlockDAG, sebaliknya, hadir siap untuk penggunaan skala penuh sejak hari pertama, menggabungkan tata kelola, staking, dan transaksi yang lancar dalam satu kerangka kerja. Dengan kesuksesan presale $430 juta dan jaringan pengguna yang kuat, BlockDAG memperoleh posisinya di antara kripto dengan keuntungan tertinggi tahun 2025. Dibangun untuk stabilitas dan pertumbuhan, BlockDAG menunjukkan apa yang dapat dicapai oleh blockchain modern ketika dirancang untuk skalabilitas, kegunaan, dan jangkauan global.



Presale: https://purchase.blockdag.network


Website: https://blockdag.network


Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial


Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu 


Disclaimer: Konten ini adalah postingan bersponsor dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi. Konten ini tidak ditulis oleh 36crypto, tidak mencerminkan pandangan 36crypto dan bukan merupakan saran finansial. Harap lakukan riset Anda sendiri sebelum terlibat dengan produk.

Postingan ADA Meningkat Melalui Hydra, HYPE Memperkenalkan Utilitas HYP, Sementara BlockDAG Naik ke $430M & Memimpin Kripto dengan Keuntungan Tertinggi 2025 pertama kali muncul di 36Crypto.

Peluang Pasar
Logo Cardano
Harga Cardano(ADA)
$0.3871
$0.3871$0.3871
-0.89%
USD
Grafik Harga Live Cardano (ADA)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Bitcoin untuk Emas? Bank Sentral Rencanakan Langkah Kripto Besar Senilai $300 Juta

Bitcoin untuk Emas? Bank Sentral Rencanakan Langkah Kripto Besar Senilai $300 Juta

Kazakhstan akan menjual cadangan emas dan berinvestasi hingga $300 juta dalam Bitcoin, membangun cadangan kripto senilai $1 miliar untuk diversifikasi aset nasional. Bank sentral Kazakhstan telah mengumumkan
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/12 18:23
Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan televisi langka pada hari Minggu, menuduh pemerintahan Trump menggunakan ancaman kriminal untuk menekan bank sentral
Bagikan
CryptoNews2026/01/12 17:49
Gejolak Kripto: Politik Januari 2026 Mengguncang Dunia Aset Digital

Gejolak Kripto: Politik Januari 2026 Mengguncang Dunia Aset Digital

Politik Januari 2026 mengguncang kripto saat Bitcoin, Ethereum, dan altcoin bereaksi terhadap regulasi, geopolitik, dan volatilitas pasar.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 18:27