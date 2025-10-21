Beranda > Berita > Teknologi > Hibrida ASIC-GPU Modular: Bukti ZK dalam Penambangan Bitcoin

Dunia penambangan hadiah blok bergerak cepat tahun ini. Sementara penambangan BTC menjadi sorotan berita karena jumlah energi yang dikonsumsinya sangat besar, perkembangan lain sedang terjadi dengan bukti zero-knowledge (ZK). Sebuah ide perangkat keras baru hadir: hibrida ASIC-GPU modular. Ini menggabungkan chip komputer khusus (ASIC) dengan kartu grafis (GPU) untuk membuat perhitungan ZK lebih cepat. Pada September 2025, perusahaan seperti Cysic memegang kendali, menyelesaikan Testnet Fase III mereka pada 18 September dan bersiap meluncurkan jaringan utama mereka. Ini tidak hanya membuat segala sesuatu 100 kali lebih efisien. Ini juga memungkinkan penambangan hadiah blok untuk melakukan lebih dari sekadar hashing BTC, dengan aplikasi di zk-rollups, zkVM, AI on-chain, dan zkML. Dengan mengubah perangkat keras cadangan menjadi token dan menciptakan pasar komputasi yang mudah diperdagangkan, hibrida ini dapat membuat penambangan lebih terbuka dan berkelanjutan.

Penambangan BTC biasanya menggunakan ASIC yang dibuat untuk hashing SHA-256, yang melakukan triliunan perhitungan per detik untuk mengamankan jaringan. Namun, bukti ZK, yang memverifikasi sesuatu tanpa mengungkapkan data yang mendasarinya, memerlukan perhitungan berbeda, seperti transformasi Fourier cepat (FFT), perkalian multi-skalar (MSM), dan komitmen polinomial. Secara relatif, ASIC dan GPU biasa tidak bagus dalam tugas-tugas ini, membuat blockchain berbasis ZK mahal dan lambat. Hibrida modular menyelesaikan ini dengan menggunakan ASIC khusus (seperti chip C1 Cysic, ZK Air, dan ZK Pro) dikombinasikan dengan banyak GPU, menciptakan sistem perangkat keras kolaboratif. Pengaturan ini memungkinkan peralihan tugas yang mudah. ASIC dengan cepat menangani tugas ZK sederhana dan berulang (10-100x lebih cepat), sementara GPU mengelola tugas kompleks dan paralel seperti model zkML.

Pendekatan Cysic dalam melakukan hal-hal mencontohkan model hibrida ini. Pengaturan perangkat keras mereka mengubah pembuatan bukti menjadi proses cepat, menggunakan GPU dan ASIC untuk pekerjaan ZK real-time. Selama Testnet Fase III, yang berakhir pada 18 September 2025, platform ini memproses lebih dari 13 juta transaksi dengan kecepatan tinggi. Ini melibatkan 1,36 juta pengguna dalam jaringan pembuktian. Ini bukan hanya membuat segala sesuatu lebih cepat; ini mengubah cara kita berpikir tentang komputasi. ComputeFi berarti bahwa daya komputasi dapat dimiliki, diperiksa, efisien, dan dapat dengan mudah dibeli dan dijual. Perangkat keras cadangan, GPU di komputer rumah atau ASIC di pusat data, dapat diubah menjadi NFT node. Ini dapat ditambahkan ke jaringan dan menghasilkan uang. Sistem dua token ($CYS untuk penggunaan reguler, $CGT untuk membuat keputusan) memungkinkan komunitas memutuskan di mana daya komputasi paling dibutuhkan, seperti zk-rollups di Ethereum atau StarkNet. Ini sangat penting untuk penambangan hadiah blok. Penambangan BTC menjadi lebih sulit setelah halving (hadiah sekarang 3,125 BTC per blok). Hibrida ZK menawarkan cara baru untuk menghasilkan uang. Penambang dapat menggunakan peralatan mereka untuk pembuktian ZK, mendapatkan biaya dari protokol DeFi, pekerjaan AI, atau aplikasi privasi. Misalnya, rantai Cosmos Cysic bekerja dengan EVM dan bertindak sebagai lapisan dasar yang dapat menghubungkan ekosistem berbeda, mengubah penambangan menjadi pasar bukti-sebagai-layanan. Ini juga berarti lebih sedikit limbah elektronik, karena bagian-bagian dapat ditingkatkan untuk memperpanjang umur perangkat keras. Ini juga memudahkan penambang kecil untuk bergabung, karena mereka dapat menggunakan kluster GPU berbasis cloud tanpa mengeluarkan banyak uang.

Angka kinerja sangat baik. ASIC Cysic melakukan pembuktian 100 kali lebih cepat daripada menggunakan perangkat lunak saja. Dalam proyek seperti jaringan pembuktian Succinct (Juli 2025), GPU Cysic menangani tugas ZK kompleks, membuktikan bahwa mereka dapat digunakan untuk AI on-chain, di mana kemampuan untuk memeriksa pekerjaan adalah kunci. Untuk BTC, hibrida ZK memungkinkan penskalaan sidechain, seperti yang terlihat dalam pekerjaan ZeroSync untuk mengurangi ukuran riwayat BTC menggunakan bukti. Ini memungkinkan klien ringan memeriksa rantai tanpa memerlukan node penuh. Ini dapat secara signifikan mengurangi konsumsi energi BTC, selaras dengan tujuan keberlanjutannya.

Namun, masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Pengembangan ASIC membutuhkan waktu (direncanakan untuk Q2/Q3 2025 oleh Cysic). Mereka mengandalkan GPU sementara waktu. Ada risiko bahwa perusahaan besar dapat mengendalikan jaringan pembuktian, tetapi tata kelola komunitas dapat membantu mencegah ini. Regulasi, seperti pelaporan energi di bawah MiCA UE, dapat memperlambat hal-hal, tetapi pengaturan terdesentralisasi ComputeFi membuatnya tangguh. Setelah Fase III, peluncuran mainnet menandai langkah signifikan ke depan. Jaringan pembuktian Cysic mungkin berubah menjadi pasar komputasi utama. Di sini, penambang dapat dibayar untuk membantu tugas ZK dalam game Web3, DeFi pribadi, atau bahkan memeriksa BTC Ordinals. Seiring teknologi ZK meningkat, menggabungkan kekuatan PoW dengan kecepatan ZK dapat benar-benar meningkatkan sistem kripto pada tahun 2030.

Ini mengubah arti penambangan: bukan hanya melindungi BTC, tetapi juga menyalakan sistem komputasi yang dapat diperiksa. Bagi penambang yang ingin melakukan hal lain selain hashrate BTC 980 EH/s, hibrida ASIC-GPU menawarkan cara untuk menjadi efisien dan menguntungkan. Saat Cysic memimpin ComputeFi, masa depan penambangan kripto kurang tentang hashing dan lebih tentang komputasi cerdas dan tokenisasi.

Tonton | BSV Terbuka: Siapa Saja Dapat Membangun, Menambang, atau Menggunakan

