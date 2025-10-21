Joseph Lubin mengatakan Ethereum masih membutuhkan VC seperti Paradigm meskipun ada kekhawatiran

TLDR

Joseph Lubin mengatakan VC bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tetapi tetap membantu pertumbuhan Ethereum secara global.

Peneliti top Ethereum baru-baru ini bergabung dengan blockchain Tempo yang didukung VC.

Lubin mendukung platform onchain masa depan untuk menggantikan VC tradisional.

Pengaruh Paradigm memicu perdebatan setelah perekrutan kunci dari tim Ethereum.

Perusahaan modal ventura mungkin bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Ethereum, tetapi co-founder Joseph Lubin mengatakan mereka tetap penting untuk pertumbuhannya. Saat perdebatan terus berlanjut seputar pengaruh VC dalam ruang kripto, Lubin menjelaskan bahwa perusahaan seperti Paradigm bertindak sebagai jembatan utama bagi modal global yang masuk ke Ethereum. Komentarnya mengikuti kekhawatiran yang berkembang tentang kontrol terpusat setelah dua peneliti top Ethereum pindah ke proyek yang didukung VC.

Modal Ventura Dilihat sebagai Jembatan untuk Modal, Kata Lubin

Co-founder Ethereum Joseph Lubin mengatakan bahwa perusahaan modal ventura masih diperlukan untuk pertumbuhan Ethereum. Dia menggambarkan mereka sebagai jembatan sementara tetapi penting yang menghubungkan modal dunia ke ekosistem Ethereum.

Dalam postingan di X, Lubin mengatakan, "Kita membutuhkan VC untuk saat ini karena mereka mewakili jembatan yang nyaman bagi modal dunia untuk mengalir ke ekosistem kita." Dia menambahkan bahwa banyak investor tradisional belum siap untuk berinteraksi langsung dengan sistem terdesentralisasi. VC membantu dengan menyediakan alat yang familiar untuk mengelola risiko, memeriksa proyek, dan melindungi modal.

Lubin mengakui bahwa tujuan utama VC adalah untuk "menyedot sebanyak mungkin nilai" dari Ethereum dan ruang blockchain yang lebih luas. Namun, dia mengatakan keterlibatan mereka bukanlah ancaman, tetapi bagian dari fase dalam pengembangan jangka panjang Ethereum.

Perdebatan Berkembang Setelah Peneliti Pindah ke Proyek yang Didukung VC

Kekhawatiran seputar pengaruh VC di Ethereum meningkat setelah dua peneliti terkenal pindah ke blockchain yang didukung VC. Dankrad Feist, peneliti Ethereum Foundation yang dihormati, baru-baru ini pergi untuk bergabung dengan Tempo, blockchain Layer-1 baru yang berfokus pada pembayaran. Tempo didukung oleh Paradigm dan perusahaan pembayaran Stripe.

Awal tahun ini, Mallesh Pai, mantan peneliti Consensys, juga bergabung dengan Paradigm sebagai penasihat. Dia kemudian pindah ke Tempo dalam peran penuh waktu. Pergeseran karir ini menyebabkan perdebatan di komunitas Ethereum tentang seberapa besar kontrol yang mungkin diperoleh VC atas penelitian dan pengembangan.

Beberapa pengguna di media sosial mengungkapkan kekhawatiran bahwa bakat dan ide bisa ditarik dari Ethereum ke proyek-proyek pribadi. Mereka khawatir ini mungkin melemahkan fondasi terdesentralisasi yang menjadi dasar Ethereum. Yang lain berpendapat bahwa dukungan VC memberikan peneliti lebih banyak kebebasan, pendanaan, dan ruang untuk mengeksplorasi ide-ide baru.

Lubin Mendukung Platform Investasi Onchain sebagai Alternatif Masa Depan

Lubin juga berbicara tentang masa depan pendanaan di ekosistem Ethereum. Dia mengatakan platform investasi onchain yang lebih baik dan lebih mudah diakses sedang dibangun. Platform-platform ini akan menggunakan token dan kontrak pintar untuk memungkinkan siapa pun di dunia berinvestasi dalam proyek secara langsung.

Lubin menjelaskan bahwa setelah platform-platform ini matang, mereka akan menawarkan alternatif untuk modal ventura tradisional. Dia menambahkan, "Sangat segera platform investasi onchain yang lebih baik, lebih adil, lebih mudah diakses dengan tokenomics yang sehat akan cukup matang sehingga VC tidak punya pilihan selain mendirikan toko di platform-platform ini."

Dia percaya bahwa seiring waktu, kepemilikan dan kontrol akan beralih dari beberapa perusahaan besar ke pengguna, pembangun, dan pendukung sistem terdesentralisasi.

Pertumbuhan Ethereum Menarik Modal dan Pengawasan

Keterlibatan investor besar seperti Paradigm dilihat oleh beberapa orang sebagai tanda bahwa Ethereum bergerak ke arus utama. Lubin merujuk pada kebangkitan "corpo-chains" sebagai bagian dari pergeseran ini. Dia mengatakan, "Demam emas corpo-chains adalah validasi bagi ekonomi tradisional dan menandakan arus utama kita."

Sementara komunitas Ethereum menghargai keterbukaan dan desentralisasi, banyak yang melihat keterlibatan VC sebagai bagian dari transisi yang lebih besar. Saat Ethereum terus berkembang, keseimbangan antara pertumbuhan dan independensi tetap menjadi topik diskusi.

Lubin menyimpulkan bahwa VC bukanlah perlengkapan permanen, tetapi bagian dari jalur Ethereum menuju masa depan yang lebih terbuka dan terdesentralisasi.

Postingan Joseph Lubin mengatakan Ethereum masih membutuhkan VC seperti Paradigm meskipun ada kekhawatiran muncul pertama kali di CoinCentral.