Astra Bitcoin: Dr. Antoun Toubia Meluncurkan Ekosistem Berbasis Aset Revolusioner yang Dibangun di Ethereum

Tbilisi, Georgia – Astra Bitcoin secara resmi meluncur sebagai kekuatan baru dalam keuangan digital — sebuah ekosistem blockchain di mana aset dunia nyata bertemu dengan inovasi terdesentralisasi. Didirikan oleh Dr. Antoun Toubia, tokoh terkemuka dalam manajemen kekayaan, strategi kripto, dan inovasi keuangan, Astra Bitcoin memperkenalkan model nilai berwujud dan tata kelola terdesentralisasi yang mengubah definisi keuangan tokenisasi.

Inti dari ekosistem ini adalah Astra Bitcoin Governance Token (ABTC) token utilitas ERC-20 yang dibangun di blockchain Ethereum. Token ini berfungsi sebagai gerbang tata kelola dan partisipasi ekosistem Astra Bitcoin, memberdayakan pemegang untuk berkontribusi pada keputusan, peningkatan, dan arah pengembangan.

Yang penting, ABTC bukanlah sekuritas ini mewakili partisipasi berbasis utilitas yang didukung oleh struktur produktivitas, aset, dan tata kelola blockchain yang mandiri.

Di Mana Aset Nyata Mendukung Kebebasan Digital

Astra Bitcoin ditopang oleh tiga pilar nilai berwujud yang membedakannya dari aset digital yang murni spekulatif:



Daya Penambangan – Fasilitas penambangan ganda yang berfokus pada Litecoin dan Dogecoin, menghasilkan likuiditas berkelanjutan untuk keberlanjutan ekosistem.



Cadangan Emas – Kepemilikan emas terverifikasi nyata yang bertindak sebagai fondasi stabilisasi untuk nilai intrinsik.

Tokenisasi Properti – Aset real estat terpilih dikonversi menjadi representasi digital yang dapat diverifikasi, memastikan partisipasi yang dapat dilacak dan transparan dalam produktivitas dunia nyata.

Bersama-sama, aset-aset ini menciptakan ekosistem yang dirancang untuk transparansi, skalabilitas, dan hasil berkelanjutan di mana inovasi blockchain didasarkan pada fundamental ekonomi.

Kepemimpinan dari Teluk dan Sekitarnya



Inisiatif Astra Bitcoin didukung oleh tim terkemuka dari wilayah Teluk dan Semenanjung Arab, yang menyatukan keahlian dalam keuangan, rekayasa blockchain, dan manajemen aset institusional.

Di bawah visi Dr. Toubia, proyek ini mengintegrasikan prinsip-prinsip kekayaan tradisional dengan mekanisme terdesentralisasi modern, menjembatani budaya, pasar, dan ideologi teknologi.

"Kami membangun Astra Bitcoin untuk menghubungkan kembali dunia aset digital dengan nilai berwujud," kata Dr. Antoun Toubia, Pendiri Astra Bitcoin. "Misi kami adalah menciptakan ekosistem berbasis tata kelola yang tumbuh dari hasil penambangan nyata, emas nyata, dan properti nyata — mengubah blockchain menjadi instrumen keuangan global yang kredibel."

Standar Baru dalam Aset Dunia Nyata Tokenisasi

Saat dunia bertransisi menuju tokenisasi dan kepemilikan terverifikasi blockchain, Astra Bitcoin memposisikan dirinya sebagai perbatasan tepercaya untuk keuangan berbasis aset.

Fondasinya pada jaringan Ethereum memastikan transparansi, interoperabilitas, dan aksesibilitas bagi pengguna global, sementara fokus proyek pada dukungan berwujud menawarkan pendekatan seimbang antara inovasi dan kehati-hatian finansial.

Bergabunglah dengan gerakan ini dan jadilah bagian dari transformasi:

Astra Bitcoin — Di Mana Aset Nyata Mendukung Kebebasan Digital.

