Toncoin bersiap menghadapi pembukaan token senilai $80 juta minggu ini: akankah harga TON semakin jatuh?

Toncoin menghadapi pembukaan token senilai $80 juta pada 23 Oktober. Bisakah harga TON bertahan menghadapi tekanan ini?

Ringkasan Harga TON gagal merebut kembali zona $2,50 setelah pulih dari crash kilat ke $0,54 pada 10 Oktober, dengan level tersebut kini bertindak sebagai resistensi utama.

Dengan pembukaan $80 juta pada 23 Oktober, TON berisiko turun menuju $1,83 atau bahkan $1,50 jika tekanan penjualan meningkat.

Harga Toncoin (TON) baru-baru ini turun di bawah level support kritis di $2,50-$2,55, yang sejajar dengan 0,618 Fib, zona yang telah bertahan kuat selama berbulan-bulan. Penurunan terjadi pada 10 Oktober, bertepatan dengan peristiwa likuidasi pasar besar-besaran yang menghapus hampir $19 miliar dalam posisi leverage di seluruh pasar kripto. Selama sesi tersebut, harga TON anjlok dari harga pembukaan $2,74 hingga serendah $0,54, menandai crash intraday sebesar 80% sebelum pulih dengan cepat.

Setelah kaskade likuidasi, harga TON mengalami rebound teknis singkat, tetapi momentum sejak itu memudar. TON kini konsolidasi di atas support jangka pendek baru sekitar $2,00, diperdagangkan pada $2,19 saat artikel ini ditulis. Support sebelumnya di $2,50 kini telah berubah menjadi resistensi utama.

Prospek harga TON pasca-pembukaan

Dengan pembukaan $80 juta yang dijadwalkan pada 23 Oktober, peluang TON untuk merebut kembali resistensi tersebut sebagai support tampak tidak baik. RSI terus berada di bawah garis tren menurun jangka panjangnya yang dimulai pada akhir Juli. Setiap upaya reli sejak saat itu menghasilkan RSI tinggi yang lebih rendah, menandakan bahwa momentum tetap berada di wilayah bearish. Saat ini, RSI berada di sekitar 35, menunjukkan pemulihan yang lemah dan keyakinan pembelian yang terbatas.

Jika tekanan pembelian gagal menguat, penolakan di dekat zona resistensi $2,50 dapat memicu penurunan baru menuju support Fibonacci berikutnya sekitar $1,83. Penembusan di bawah level tersebut akan semakin mengkonfirmasi pola kelanjutan bearish, berpotensi menyiapkan panggung untuk retracement yang lebih dalam menuju wilayah $1,50.