Berbeda, berbeda tetapi sama – Commerzbank

Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/10/21 18:25
Setelah periode singkat ketidakpastian, Sanae Takaichi terpilih sebagai perdana menteri wanita pertama Jepang pada dini hari ini. Setelah dia terpilih sebagai ketua LDP pada awal Oktober, ini tampaknya menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Namun, setelah mitra koalisi Komeito secara mengejutkan mengakhiri koalisi setelah pembicaraan eksplorasi awal, pemilihan yang seharusnya berlangsung di majelis rendah pada 15 Oktober harus ditunda sekali lagi, catat analis FX Commerzbank Volkmar Baur.

USD/JPY akan terus bergerak menyamping

"Untuk sesaat, tampaknya partai-partai oposisi akan mampu menyepakati kandidat bersama. Namun pada akhirnya, LDP mencapai kesepakatan dengan partai Ishin-no-Kai. Untuk sementara waktu, Ishin-No-Kai tidak akan bergabung dengan pemerintah, artinya tidak akan menerima jabatan menteri. Sebagai imbalan atas dukungan parlamenternya, bagaimanapun, serangkaian reformasi telah disepakati, termasuk pengurangan 10% jumlah kursi di majelis rendah dan pengurangan biaya tenaga kerja non-upah dalam bentuk kontribusi jaminan sosial."

"Ishin-No-Kai juga tertarik untuk menerapkan pengurangan pengeluaran untuk menyeimbangkan anggaran. Meskipun demikian, mereka ingin berinvestasi di industri strategis. Kami berasumsi bahwa kesepakatan dapat dicapai dengan LDP, setidaknya mengenai investasi."

"Secara keseluruhan, orientasi umum Ishin-No-Kai menjanjikan kebijakan yang lebih ramah bisnis dari pemerintahan baru. Kami terus berasumsi bahwa inflasi dan daya beli rumah tangga pribadi akan tetap menjadi isu penting bagi pemerintahan baru untuk meningkatkan persetujuan publik. Oleh karena itu, pemerintahan baru kemungkinan tidak akan mendukung depresiasi yen Jepang, yang berarti kami terus mengharapkan USD/JPY bergerak menyamping."

Sumber: https://www.fxstreet.com/news/jpy-different-different-but-same-commerzbank-202510210829

