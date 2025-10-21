Bitcoin (BTC) Turun 35% Terhadap Emas: Apa Selanjutnya untuk Pasar?

Emas telah mengalami reli paling menakjubkan sejak pertengahan Agustus sementara Bitcoin (BTC) terus anjlok sejak awal Oktober. Hal ini menyebabkan emas mengambil keunggulan kuat terhadap pasangan $BTC-nya. Apakah ini akan terus berlanjut, atau apakah Bitcoin akan segera membalikkan keadaan?

Harga emas diperkirakan akan turun ke minimal $4.000

Sumber: TradingView

Di seluruh media sosial banyak yang memperdebatkan apakah emas akhirnya telah mencapai puncaknya. Dalam grafik 8 jam di atas dapat dilihat bahwa pola M yang mungkin sedang terjadi. Jika harga turun kembali ke garis leher di $4.187 dan kemudian ditutup dan dikonfirmasi di bawahnya, penurunan ke sedikit di bawah $4.000 akan menjadi pergerakan terukur dari pola bearish ini.

Dalam skema besar, ini akan menjadi pembalikan 9% yang sangat normal dan relatif dangkal. Ini bukan berarti bahwa emas sekarang telah habis masa kejayaannya, dan bahwa akan ada lebih banyak penurunan dari sini. Kelanjutan pergerakan ke atas mungkin lebih mungkin terjadi.

Apakah emas $3.600 adalah kemungkinan?

Sumber: TradingView

Meskipun demikian, saluran naik yang besar dapat digambar dalam kerangka waktu mingguan. Ini menunjukkan bahwa harga bisa kembali untuk menguji bagian atas saluran. Ini akan membawa harga kembali ke sekitar $3.600. Mengingat pergerakan besar baru-baru ini dari emas, jenis koreksi seperti ini masih bisa sangat sehat.

BTC/Gold keluar dari saluran menurun

Sumber: TradingView

Jadi sekarang kita memasukkan $BTC ke dalam persamaan. Dalam grafik harian di atas dapat diamati bahwa BTC/XAU telah mengikuti trajektori menurun di dalam saluran menurun. Rasio baru-baru ini keluar dari bagian bawah saluran, tetapi juga mungkin telah menemukan dukungan pada 24 ons. Selain itu, garis indikator Stochastic RSI baru saja mulai naik.

Bitcoin yang tidak dicintai mungkin akan segera mengungguli emas

Sumber: TradingView

Grafik mingguan untuk BTC/XAU benar-benar memberikan perspektif. Dukungan horizontal saat ini sangat dekat dengan level ekstensi Fibonacci 0,5. Ini menunjukkan bahwa ada peluang bagus untuk Bitcoin bangkit dari sini. Jika emas terus mendominasi, ada kemungkinan rasio bisa turun ke Fibonacci 0,618 di 21,25 ons, meskipun mengingat fakta bahwa indikator Stochastic RSI sekarang mencapai titik terendah, reli berikutnya yang menguntungkan Bitcoin mungkin sedang dipersiapkan.

Bitcoin sangat tidak dicintai pada titik ini, dan banyak yang memperkirakan penurunan lebih lanjut, mungkin ke pasar bearish. Namun, ini adalah jenis sentimen negatif yang justru mengumumkan reli comeback. Mungkin ini adalah pendapat yang berlawanan, tetapi perhatikan Bitcoin untuk mulai mengungguli emas, setidaknya berpotensi, hingga kuartal terakhir tahun ini.

Disclaimer: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.