Langkah $1 Miliar Ripple dan Ambisi Bank Nasional Membuat Kritikus Gelisah

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2025/10/21 20:48
Seberapa Tinggi Harga XRP Akan Naik Setelah Gugatan?

Postingan Langkah $1 Miliar Ripple dan Ambisi Bank Nasional Membuat Kritikus Gelisah pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Minggu lalu, Ripple mengumumkan akuisisi senilai $1 miliar terhadap GTreasury, menunjukkan permintaan yang terus meningkat untuk teknologinya di antara institusi keuangan besar. Tujuan di balik kesepakatan ini adalah untuk membantu Ripple memperluas lebih dalam ke keuangan tradisional dengan menggabungkan teknologi blockchain dengan sistem perbankan yang ada.

Namun, CIO di SWIFT, Tom Zschach, mengklaim bahwa Ripple kekurangan kepercayaan klien, modal regulasi, dan akses penyelesaian. Komentarnya dengan cepat mendapat tanggapan dari pengacara kripto Bill Morgan, yang menyebut kritik tersebut tidak adil dan tidak konsisten.

Kemajuan Ripple dalam Keuangan

Morgan menjelaskan bahwa pernyataan Tom bertentangan dengan dirinya sendiri. Di satu sisi, Tom mengatakan bank-bank bergerak maju dengan menambahkan infrastruktur aset digital ke dalam sistem perbendaharaan mereka. Di sisi lain, dia mengkritik Ripple karena melakukan hal yang sama.

Akuisisi baru Ripple, GTreasury, sudah melayani 1.000 klien di lebih dari 160 negara. Ini, katanya, adalah persis apa yang dituju oleh bank-bank. Dia lebih lanjut mencatat bahwa Ripple telah mengajukan permohonan piagam bank nasional A.S., yang akan memungkinkannya beroperasi sebagai bank yang sepenuhnya diregulasi.

Ripple Melangkah Lebih Dekat ke Keuangan Mainstream

Ripple jelas telah berkembang dari sekadar perusahaan blockchain menjadi pemain keuangan yang diregulasi. Dengan solusi pembayaran lintas batas berbasis XRP dan kejelasan yang diterimanya setelah pembatalan gugatan SEC, minat dari institusi keuangan besar terus bertumbuh.

Akuisisi GTreasury adalah kesepakatan besar ketiga Ripple pada tahun 2025, setelah pembelian Hidden Road dan Rail. Kemitraan ini dengan bank dan penyedia pembayaran menyoroti peran Ripple yang semakin besar dalam membangun solusi keuangan dunia nyata melalui teknologi blockchain.

CEO Ripple Brad Garlinghouse telah berulang kali mengatakan bahwa tujuannya adalah menghubungkan keuangan tradisional dengan dunia aset digital. Dengan langkah terbaru ini, Ripple tampaknya lebih dekat dari sebelumnya untuk mencapai visi tersebut.

FAQ

Apa yang dimaksud dengan akuisisi GTreasury oleh Ripple?

Ripple mengakuisisi GTreasury seharga $1B untuk mengintegrasikan teknologi blockchain dengan perbankan tradisional dan memperluas jangkauan layanan keuangannya.

Bagaimana GTreasury membantu Ripple berkembang di bidang keuangan?

GTreasury melayani 1.000 klien di lebih dari 160 negara, memungkinkan Ripple untuk menanamkan alat aset digital ke dalam sistem perbendaharaan tradisional.

Apakah Ripple menjadi lembaga keuangan yang diregulasi?

Ya, Ripple telah mengajukan permohonan piagam bank nasional A.S., bergerak lebih dekat untuk beroperasi sebagai bank yang sepenuhnya diregulasi.

Apa yang ditunjukkan oleh akuisisi Ripple tahun 2025?

Kesepakatan Ripple dengan GTreasury, Hidden Road, dan Rail menunjukkan fokusnya pada menjembatani keuangan tradisional dengan solusi blockchain.

