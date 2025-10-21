Undang-Undang Kripto Baru di Uruguay Memicu Kekhawatiran Atas Risiko Klasifikasi NFT dan Token

Kamar Blockchain Uruguay memperingatkan regulasi kripto dapat merugikan startup melalui aturan yang tidak jelas dan beban kepatuhan keuangan yang tidak proporsional.

Rancangan undang-undang PSAV memperkenalkan definisi luas yang dapat mengklasifikasikan NFT dan token utilitas sebagai aset keuangan, meningkatkan biaya.

The Kamar Blockchain Uruguay menyatakan kekhawatiran terhadap rancangan regulasi untuk Penyedia Layanan Aset Virtual (PSAV), menggambarkannya sebagai ambigu dan restriktif. Institusi tersebut memperingatkan bahwa kerangka kerja yang diusulkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, meningkatkan biaya operasional, dan menghambat perkembangan teknologi di sektor kripto.

Menurut Kamar tersebut, bahasa peraturan kurang jelas dan memperkenalkan persyaratan yang tidak proporsional yang dapat membatasi aktivitas perusahaan kecil dan pengembang independen. Dokumen tersebut berpendapat bahwa pengusaha lokal membutuhkan aturan yang tepat dan adil, tetapi teks tersebut sangat bergantung pada analogi yang memberi ruang untuk interpretasi. Periode konsultasi publik yang singkat semakin mempersulit analisis teknis dan mencegah evaluasi komprehensif terhadap dampak hukum dan ekonomi.

Kamar juga menunjukkan bahwa definisi aset virtual keuangan terlalu luas. Ini dapat mencakup token utilitas dan token non-fungible yang tidak memiliki tujuan keuangan. Interpretasi yang luas ini mungkin membebankan kewajiban kepatuhan pada proyek yang tidak secara langsung terkait dengan operasi keuangan, mempengaruhi keberlanjutan dan pertumbuhan masa depan mereka.

Melanjutkan dengan laporan tentang Uruguay di CryptoNewsFlash, proposal tersebut menetapkan skema otorisasi tunggal untuk semua PSAV tanpa membedakan antara ukuran bisnis atau volume transaksi. Menurut Kamar, keseragaman seperti itu dapat membuat perusahaan kecil tidak layak secara ekonomi. Institusi tersebut menyarankan pendekatan regulasi bertahap yang mirip dengan model sistem pembayaran Uruguay, di mana persyaratan meningkat seiring pertumbuhan perusahaan.

Kamar mengkritik tidak adanya regulatory sandbox—mekanisme yang akan memungkinkan startup untuk menguji proyek dalam kondisi terkontrol. Tanpa itu, pengusaha menghadapi paparan hukum yang lebih besar dan peluang terbatas untuk eksperimen.

Para ahli seperti analis keuangan Juan Diana Romero setuju bahwa, meskipun regulasi bertujuan untuk membawa ketertiban ke pasar kripto, definisinya yang ambigu dapat menyebabkan konflik interpretatif. Debat di Uruguay tetap terbuka karena sektor kripto menuntut legislasi yang lebih tepat dan dapat disesuaikan.