Bitcoin untuk Mengalahkan Pasar $30T Emas? Prediksi CZ Membuat Bitcoin Hyper Melonjak

Changpeng Zhao (CZ) kemarin mengeluarkan prediksi berani lainnya, meramalkan tujuan yang sudah lama dinantikan oleh para maksimalis Bitcoin: bahwa Bitcoin suatu hari akan melampaui emas sebagai penyimpan nilai utama.

POIN UTAMA:

➡️ Changpeng Zhao memprediksi Bitcoin pada akhirnya akan membalikkan kapitalisasi pasar emas.

➡️ Kapitalisasi pasar Bitcoin saat ini berada di $2,2T; emas dilaporkan hampir $30M kapitalisasi pasar.

➡️ Agar $BTC mencapai kapitalisasi pasar emas, harga $BTC perlu mencapai hampir $1,5M.

➡️ Peningkatan Layer 2 Bitcoin Hyper untuk Bitcoin dapat memberikan insentif tambahan untuk kenaikan Bitcoin.

Itu akan lebih dari sekadar tonggak sejarah; Bitcoin tidak akan menjadi emas digital lagi, tetapi emas akan menjadi Bitcoin fisik.



Apakah CZ sedang menemukan sesuatu, atau ini contoh lain dari pemikiran penuh harap?

Dan jika hari itu tiba, apa artinya bagi Bitcoin dan Bitcoin Hyper ($HYPER), peningkatan Layer-2 yang tertunda?

Besarnya Tantangan

Emas tetap menjadi aset paling berharga di dunia jika diukur berdasarkan kapitalisasi pasar, saat ini diperkirakan sekitar $30T.

Sebaliknya, kapitalisasi pasar Bitcoin berada di sekitar lebih dari $2 triliun.

Mengatasi perbedaan 15x akan membutuhkan Bitcoin untuk mendapatkan peningkatan nilai yang dramatis. Ini mungkin juga memerlukan penerimaan institusional yang lebih luas dan, bisa dibilang, perubahan dalam cara cadangan global dan kekayaan dialokasikan.

Para pendukung berpendapat bahwa bitcoin memiliki beberapa keuntungan yang cocok untuk era digital: tanpa batas, mudah ditransfer, tahan terhadap sensor, dan memiliki pasokan terbatas 21 juta koin).

Mengapa Emas Masih Memegang Keunggulan

Emas memiliki tradisi berabad-abad sebagai penyimpan nilai, lindung nilai terhadap inflasi dan risiko geopolitik, dan peran yang sangat tertanam dalam cadangan bank sentral dan portofolio investor.

Advokat emas veteran Peter Schiff berpendapat bahwa emas tetap menjadi lindung nilai yang unggul dan sebenarnya merupakan ancaman terbesar bagi Bitcoin. Pada akhirnya, pertanyaannya adalah sejauh mana menurut Anda Bitcoin bisa berkembang.

Sudut pandang Schiff menyoroti bahwa Bitcoin masih bergulat dengan volatilitas tinggi, ketidakpastian regulasi, dan fakta bahwa belum banyak dipegang dalam cadangan resmi – setidaknya, tidak sebanyak emas.

Emas memiliki kapitalisasi pasar global sekitar $30T. Agar Bitcoin mencapai ketinggian tersebut – dengan asumsi total pasokan penuh 21 juta $BTC – harganya perlu melambung tinggi.

Akankah Bitcoin mampu mencapai itu?

Bitcoin dan emas berbagi kasus penggunaan yang serupa: penyimpan nilai, bukan mata uang yang tepat.

Emas berat, fisik, dan terlalu berharga untuk dibelanjakan dengan benar dalam bentuk fisik.

Bitcoin relatif lambat, dengan arsitektur sederhana dan skalabilitas terbatas. Seperti emas, umumnya terlalu berharga bagi orang untuk ingin membelanjakannya, terutama ketika biaya transaksi tinggi membuat mikrotransaksi tidak layak.

Di sinilah Bitcoin Hyper ($HYPER) masuk — salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang yang dapat mendorong Bitcoin dari $2T menjadi $30T.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – Peningkatan Layer 2 yang Menambahkan Transaksi Cepat, Murah ke Bitcoin

Dengan Bitcoin Hyper, pengguna menyetor Bitcoin di Bitcoin Canonical Bridge. Didukung oleh Solana Virtual Machine, jembatan ini mencetak $BTC yang dibungkus pada Hyper Layer 2.

Dari sana, investor dapat menukar token, melakukan staking secara native, dan memanfaatkan Bitcoin yang dibungkus di seluruh ekosistem DeFi.

Sistem ini menyimpan penyelesaian akhir untuk layer 1 Bitcoin asli, menciptakan arsitektur hybrid yang menggabungkan kecepatan SVM, biaya rendah, dan skalabilitas dengan keamanan dan stabilitas Bitcoin.

Kombinasi tersebut menjelaskan mengapa penjualan awal $HYPER telah melampaui $24 juta. Dengan token saat ini dihargai $0,013145, investor penjualan awal dapat melihat potensi keuntungan 2334% jika token mencapai $0,32.

Investor penjualan awal juga dapat melakukan staking token $HYPER mereka untuk APY 48%. Pelajari cara membeli dan melakukan staking $HYPER.

Bitcoin Hyper adalah Layer 2 yang dinamis dan kuat yang membuat transaksi cepat dan mudah bisa menjadi hal yang tepat untuk mendorong fase berikutnya dari pengembangan Bitcoin. Hyper dapat mengubah Bitcoin menjadi penyimpan nilai terkemuka dan sistem pembayaran dinamis, lebih meningkatkan potensi Bitcoin yang sudah mengesankan.

Kunjungi halaman penjualan awal Bitcoin Hyper untuk pembaruan terbaru.

Prediksi CZ berani dan dengan rapi menangkap cerita yang lebih besar tentang pergeseran nilai abad ke-21: dari penyimpan nilai fisik ke padanan digital. Apakah Bitcoin akan berhasil membalikkan emas masih jauh dari kepastian, tetapi ada jalan ke depan – dan Bitcoin Hyper bisa mempercepat kenaikan Bitcoin.

Seperti biasa, lakukan riset Anda sendiri. Ini bukan nasihat keuangan.