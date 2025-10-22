Brian Armstrong Membakar NFT Senilai $25M untuk Menghidupkan Kembali Acara UpOnly Cobie

TLDR

UpOnly kembali: Pembakaran NFT $25 juta mengubah satir menjadi sejarah kripto.

CEO Coinbase Brian Armstrong telah membeli dan membakar NFT senilai $25 juta untuk menghidupkan kembali podcast kripto populer UpOnly. NFT tersebut, yang awalnya dibuat sebagai lelucon oleh host Jordan "Cobie" Fish, memicu kembalinya acara tersebut setelah vakum selama tiga tahun. Transaksi profil tinggi ini menandai langkah berani Coinbase ke dalam media berbasis blockchain.

Coinbase Mengakuisisi dan Membakar NFT UpOnly

Armstrong mengkonfirmasi akuisisi NFT di X, memperkuat masuknya Coinbase ke media digital melalui utilitas blockchain. Transaksi tersebut melibatkan pembayaran 25 juta USDC kepada Cobie, sebagaimana diverifikasi oleh data on-chain. Tindakan ini memenuhi persyaratan yang terkait dengan NFT UpOnly, yang mengharuskan kembalinya acara tersebut.

NFT tersebut menyertakan klausul untuk memulai kembali podcast setelah dibakar, mengikat Cobie dan co-host Ledger untuk merekam episode baru. Meskipun terdaftar dengan harga yang tidak realistis, Coinbase bahkan melebihi nilai yang ditetapkan NFT tersebut. Pembakaran yang disengaja ini sekarang mewajibkan produksi delapan episode baru, dimulai pada 21 Oktober 2025.

Kembalinya UpOnly tidak terduga karena sebelumnya Cobie telah menjauhkan diri dari rencana comeback. Namun, kondisi pembakaran mengubah dinamika itu sepenuhnya. Penjualan NFT ini kini menjadi salah satu yang termahal dalam sejarah kripto.

Memecoin UpOnly Mengalami Volatilitas Setelah Pengumuman

Memecoin bertema UpOnly melonjak tajam di berbagai jaringan sebelum mengalami koreksi yang curam. Token UPONLY berbasis Base melonjak 7.900% dan kemudian turun, sementara token COBIE naik 5.800% di tengah perdagangan spekulatif. Di Solana, token UPONLY lainnya melompat 250%, menunjukkan aktivitas lintas rantai.

Pergerakan harga menunjukkan minat yang kuat didorong oleh kebangkitan podcast daripada fundamental. Memecoin ini mencerminkan perilaku serupa di masa lalu, di mana hype menyebabkan ayunan besar. Para trader memanfaatkan kesempatan untuk berspekulasi saat UpOnly mendominasi berita utama.

Hype tersebut berlanjut ke ambisi yang didorong komunitas, dengan beberapa pihak mendorong kapitalisasi pasar sebesar $500 juta. Namun, tidak ada hubungan langsung antara merek resmi UpOnly dan memecoin ini. Dinamika pasar terus bergeser seiring berita menyebar di platform kripto.

Kembalinya UpOnly Menghubungkan Media dan Blockchain

Podcast UpOnly asli naik daun selama bull run 2021, menawarkan wawancara dengan tokoh-tokoh kripto terkemuka. Podcast ini mendapatkan popularitas karena nada mentahnya dan diskusi santai namun informatif selama aktivitas pasar puncak. Acara ini berhenti tayang pada akhir 2022, setelah skandal industri dan runtuhnya FTX.

Cobie mencetak NFT UpOnly pada Mei 2025 sebagai lelucon, memberikannya kondisi "burn-to-revive" yang lucu. Pembelian Armstrong mengubah lelucon itu menjadi komitmen media nyata yang didukung oleh blockchain. Sekarang, Coinbase memposisikan dirinya sebagai pemangku kepentingan media di luar layanan perdagangan.

UpOnly yang dihidupkan kembali diharapkan akan memadukan komentar kripto dengan hiburan lagi. Musim baru akan diluncurkan pada tanggal yang sama ketika acara tersebut berakhir pada 2022. Langkah ini menandai pergeseran dalam bagaimana NFT dapat membentuk media, insentif kreator, dan kepemilikan.

