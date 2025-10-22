New York, NY – 21 Oktober 2025 – National Basketball Association (NBA), National Basketball Players Association (NBPA), dan Dapper Labs, pencipta blockchain Flow, hari ini mengungkapkan musim paling ambisius untuk NBA Top Shot, platform koleksi digital berlisensi resmi yang mengubah cara penggemar mengalami permainan.

Musim ini menampilkan kemitraan utama dengan pemain rookie terbaik Cooper Flagg, Yang Hansen, dan bintang-bintang baru lainnya, yang akan memperkenalkan tanda tangan digital dan koleksi tanda tangan 1-dari-1 di NBA Top Shot. Penggemar dapat menantikan koleksi yang diperbarui dengan foil, tekstur, dan desain interaktif, plus pengalaman paket yang lebih dinamis.

Sejak awal berdirinya pada 2020, NBA Top Shot telah memperkenalkan era baru bagi penggemar, memungkinkan penggemar NBA di seluruh dunia untuk mengumpulkan, memperdagangkan, dan merayakan permainan paling berkesan dari liga. NBA Top Shot telah memupuk komunitas global yang aktif, menggabungkan kegembiraan aksi bola basket real-time dengan kepemilikan asli Momen Top Shot.

Fokus ganda musim ini pada para rookie terinspirasi oleh permintaan pasar yang jelas untuk koleksi rookie. Di NBA Top Shot, kurang dari 5.000 koleksi rookie dari Victor Wembanyama atau Cooper Flagg yang akan pernah ada.

NBA, NBPA dan Dapper Labs tetap berkomitmen penuh untuk memastikan keabadian koleksi digital NBA kepada komunitas Top Shot. Dengan menciptakan platform yang menyenangkan dan inovatif bagi penggemar untuk terlibat dengan permainan dan pemain terbaik dari NBA, Top Shot adalah platform di mana kolektor dapat menunjukkan kefanatikan dan gairah mereka untuk Momen terhebat dari NBA—masa lalu dan sekarang. Setiap dunk, assist, dan buzzer-beater dapat diambil dan diverifikasi secara independen—menetapkan standar baru untuk koleksi olahraga digital.

"NBA Top Shot dibangun untuk mendekatkan penggemar dengan olahraga yang mereka cintai, memastikan bahwa setiap koleksi digital tetap menjadi bagian otentik dan abadi dari budaya bola basket dalam jangka panjang," kata Roham Gharegozlou, CEO Dapper Labs. "Musim ini kami mengambil langkah selanjutnya—menghadirkan tanda tangan dan koleksi interaktif dari generasi bintang NBA berikutnya sambil mengamankan sorotan itu sendiri di blockchain."

Sejak diluncurkan, NBA Top Shot telah menarik audiens global kolektor yang memiliki, memperdagangkan, dan merayakan permainan terhebat dalam sejarah bola basket. Dengan kemitraan bintang, tanda tangan digital, koleksi interaktif, dan sorotan sepenuhnya di blockchain, musim 2025–26 siap menjadi musim Top Shot yang paling menarik.

Tentang NBA Top Shot

NBA Top Shot, dikembangkan oleh Dapper Labs, adalah platform pertama yang memungkinkan penggemar mengumpulkan dan memperdagangkan Momen digital berlisensi resmi yang menampilkan permainan terbesar dalam bola basket. Pengalaman ini menggabungkan tradisi memorabilia olahraga dengan teknologi mutakhir untuk menciptakan komunitas global penggemar yang berdedikasi.

Tentang Dapper Labs

Dapper Labs adalah perusahaan di balik NBA Top Shot, NFL ALL DAY, Disney Pinnacle, CryptoKitties dan blockchain Flow. Perusahaan membangun pengalaman blockchain yang ramah konsumen yang membawa kepemilikan digital sejati kepada audiens mainstream.

Tentang Flow

Flow, salah satu jaringan layer-one yang paling cepat berkembang di dunia, menggerakkan jutaan transaksi bulanan dan membawa olahraga dan hiburan ke audiens global. Flow dibangun untuk adopsi konsumen secara luas, dan merupakan rumah bagi NFL, NBA, Ticketmaster, Disney dan merek-merek top lainnya. Dengan daya tarik yang eksplosif dan aksesibilitas yang tak tertandingi, Flow menetapkan standar untuk apa yang bisa dan seharusnya menjadi jaringan kripto konsumen di dunia yang semakin online saat ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Flow.com.

Tentang NBA

National Basketball Association (NBA) adalah organisasi olahraga dan media global yang didedikasikan untuk mengembangkan permainan bola basket di seluruh dunia. Melalui produk inovatif seperti NBA Top Shot, liga terus mengubah cara penggemar terhubung dengan olahraga.

Sumber: NBA Top Shot

