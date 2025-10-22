BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
XDC turun 2,6% dari sehari yang lalu, diperdagangkan sekitar $0,062, mengikuti penurunan pasar kripto yang lebih luas yang dipicu oleh arus keluar ETF baru, dolar AS yang lebih kuat, imbal hasil riil yang lebih tinggi, dan lebih dari $320 juta likuidasi di berbagai bursa utama. Saat trader menjauh dari aset spekulatif, XDC berada di bawah tekanan baru. Tapi bisakah masih mencapai [...] Artikel Will XDC Network Hit $1 by Year-End? pertama kali muncul di CoinChapter.XDC turun 2,6% dari sehari yang lalu, diperdagangkan sekitar $0,062, mengikuti penurunan pasar kripto yang lebih luas yang dipicu oleh arus keluar ETF baru, dolar AS yang lebih kuat, imbal hasil riil yang lebih tinggi, dan lebih dari $320 juta likuidasi di berbagai bursa utama. Saat trader menjauh dari aset spekulatif, XDC berada di bawah tekanan baru. Tapi bisakah masih mencapai [...] Artikel Will XDC Network Hit $1 by Year-End? pertama kali muncul di CoinChapter.

Akankah XDC Network Mencapai $1 pada Akhir Tahun?

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/10/22 01:08
XDC Network
XDC$0.04703-3.56%
Union
U$0.003548+25.41%
RealLink
REAL$0.07454-1.00%
Moonveil
MORE$0.002481-1.54%

XDC turun 2,6% dari sehari yang lalu, diperdagangkan sekitar $0,062, mengikuti penurunan pasar kripto yang lebih luas yang dipicu oleh arus keluar ETF baru, dolar AS yang lebih kuat, imbal hasil riil yang lebih tinggi, dan lebih dari $320 juta dalam likuidasi di berbagai bursa utama. Saat trader menjauh dari aset spekulatif, XDC berada di bawah tekanan baru. Tapi bisakah masih mencapai […]

Postingan Akankah XDC Network Mencapai $1 pada Akhir Tahun? pertama kali muncul di CoinChapter.

Peluang Pasar
Logo XDC Network
Harga XDC Network(XDC)
$0.04703
$0.04703$0.04703
-2.91%
USD
Grafik Harga Live XDC Network (XDC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network meluncurkan x402z untuk mengaktifkan pembayaran agen AI yang mengutamakan privasi menggunakan FHE untuk memperkuat transaksi A2A yang aman di seluruh ekosistem Web3, DeFi, dan AI.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 20:10
Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

TLDR TSMC melaporkan laba Q4 hari Kamis dengan analis memperkirakan pertumbuhan laba 27% menjadi T$475,2 miliar. Pendapatan kuartal keempat meningkat 20,45% didorong oleh 3-nanometer
Bagikan
Blockonomi2026/01/12 20:45
Kripto $0,014 yang Dipercaya Analis Dapat Menjadi Token AI Top-10 pada 2028 — Penjelasan Proyeksi Keuntungan 900× Ozak AI.

Kripto $0,014 yang Dipercaya Analis Dapat Menjadi Token AI Top-10 pada 2028 — Penjelasan Proyeksi Keuntungan 900× Ozak AI.

Ozak AI saat ini sedang naik ke puncak token berbasis AI yang sedang berkembang di pasar cryptocurrency. Ozak AI mungkin masuk dalam 10 besar token AI pada tahun 2028, menurut
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/12 20:16