Crypto Melakukan Reset Karena Dinamika Pasar Menunjukkan Pemulihan Daripada Keruntuhan, Kata CIO Arca – Inilah Alasannya

Chief Investment Officer (CIO) dari perusahaan riset aset digital terkemuka melihat tanda-tanda kebangkitan crypto yang akan datang.

Dalam postingan riset baru, CIO Arca Jeff Dorman mengatakan bahwa meskipun volatilitas crypto baru-baru ini, ada cahaya di ujung terowongan.

"Meskipun jalan di depan masih berbatu, retakan dalam infrastruktur dan sentimen menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

Pada hari Senin minggu lalu, lonjatan berarti sudah berlangsung dengan BTC naik ke $115K, dan ETH dan SOL masing-masing melompat 9%.

Volume perdagangan mencatat peningkatan minggu ke minggu (total volume pertukaran naik ~15%) dan open interest pada platform perpetual terdesentralisasi mulai membangun kembali setelah penurunan besar."

Sumber: Arca

Menurut Dorman, semua tanda menunjukkan bahwa penurunan terbaru ini adalah reset daripada keruntuhan.

"Ini saja adalah bukti bahwa sistem tidak rusak, tetapi sedang mereset. Ketika pasar retak, Anda ingin melihat pemulihan berlapis:

Likuiditas kembali

Partisipasi dilanjutkan

Minat membangun

Dan itulah yang tepat yang kita lihat. Ekosistem pertukaran tidak mati, perpipaan derivatif on-chain tidak runtuh."

Pada awal Oktober, total kapitalisasi pasar crypto mencapai tinggi bulanan sebesar $4,38 triliun.

Sejak saat itu, nilainya telah turun hingga serendah $3,7 triliun, dan saat ini dinilai pada $3,84 triliun, penurunan 12% dari awal Oktober.

