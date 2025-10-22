BursaDEX+
Crypto Melakukan Reset Karena Dinamika Pasar Menunjukkan Pemulihan Daripada Keruntuhan, Kata CIO Arca – Inilah Alasannya

Penulis: The Daily HodlSumber: The Daily Hodl
2025/10/22 01:55
Bitlight Labs
LIGHT$0.6146-0.29%

Chief Investment Officer (CIO) dari perusahaan riset aset digital terkemuka melihat tanda-tanda kebangkitan crypto yang akan datang.

Dalam postingan riset baru, CIO Arca Jeff Dorman mengatakan bahwa meskipun volatilitas crypto baru-baru ini, ada cahaya di ujung terowongan.

"Meskipun jalan di depan masih berbatu, retakan dalam infrastruktur dan sentimen menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

Pada hari Senin minggu lalu, lonjatan berarti sudah berlangsung dengan BTC naik ke $115K, dan ETH dan SOL masing-masing melompat 9%.

Volume perdagangan mencatat peningkatan minggu ke minggu (total volume pertukaran naik ~15%) dan open interest pada platform perpetual terdesentralisasi mulai membangun kembali setelah penurunan besar."

Sumber: Arca

Menurut Dorman, semua tanda menunjukkan bahwa penurunan terbaru ini adalah reset daripada keruntuhan.

"Ini saja adalah bukti bahwa sistem tidak rusak, tetapi sedang mereset. Ketika pasar retak, Anda ingin melihat pemulihan berlapis:

  • Likuiditas kembali
  • Partisipasi dilanjutkan
  • Minat membangun

Dan itulah yang tepat yang kita lihat. Ekosistem pertukaran tidak mati, perpipaan derivatif on-chain tidak runtuh."

Pada awal Oktober, total kapitalisasi pasar crypto mencapai tinggi bulanan sebesar $4,38 triliun.

Sejak saat itu, nilainya telah turun hingga serendah $3,7 triliun, dan saat ini dinilai pada $3,84 triliun, penurunan 12% dari awal Oktober.

Disclaimer: Pendapat yang diungkapkan di The Daily Hodl bukanlah nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas mereka sendiri sebelum melakukan investasi berisiko tinggi di Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan kerugian apa pun yang mungkin Anda alami adalah tanggung jawab Anda. The Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, dan The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar yang Dihasilkan: Midjourney

Postingan Crypto Mereset Saat Dinamika Pasar Menunjukkan Pemulihan Daripada Keruntuhan, Kata CIO Arca – Inilah Alasannya pertama kali muncul di The Daily Hodl.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

