Perusahaan Perbendaharaan Bitcoin, Kemana Selanjutnya

Lebih dari 160 perusahaan publik kini telah mengadopsi bitcoin sebagai strategi treasuri inti, secara kolektif memegang hampir satu juta BTC, sekitar 4% dari pasokan yang beredar. Apa yang dimulai sebagai eksperimen berani oleh satu perusahaan telah berubah menjadi playbook global: mengumpulkan modal, membeli bitcoin, dan memberikan eksposur ekuitas parsial terhadap bitcoin melalui kendaraan terdaftar. Saham-saham ini diperdagangkan bukan berdasarkan pendapatan atau arus kas, tetapi pada kemampuan mereka untuk memberikan bitcoin per saham, dan sebagian besar perusahaan telah mencapai kapitalisasi pasar di atas Nilai Aset Bersih, atau yang sekarang dikenal sebagai kelipatan ("mNAV") di atas satu. Pertanyaannya sekarang bukan apakah model treasuri BTC dapat diimplementasikan, tetapi apa selanjutnya dalam hal risiko dan peluang?

Era pertama — dari narasi ke replikasi

Bab pembuka perusahaan treasuri Bitcoin didefinisikan oleh narasi dan replikasi. Strategy milik Michael Saylor (sebelumnya MicroStrategy) menunjukkan bahwa mengumpulkan ekuitas dengan premium terhadap NAV, mengubahnya menjadi BTC, dan tidak pernah menjualnya dapat mengubah bisnis perangkat lunak menjadi proksi Bitcoin senilai $100 miliar.

Dari Metaplanet Tokyo, perusahaan kesehatan AS Semler Scientific hingga Smarter Web Company London, template ini menyebar. Tetapi kelipatan premium mungkin tidak dapat mempertahankan diri hanya dengan storytelling dan kepemilikan BTC. Agar model ini bertahan melewati masa remajanya, perusahaan mungkin perlu membenarkan kelipatan NAV di atas satu dengan cara yang lebih tahan lama.

Tuas berikutnya untuk perusahaan treasuri bitcoin

Tuas Pertama: Yield sebagai Keunggulan

Sama seperti REIT berkembang dari tuan tanah menjadi mesin yield, perusahaan treasuri bitcoin harus menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan Bitcoin tambahan per saham daripada hanya duduk di atas tumpukan mereka.

Ini mungkin datang melalui pinjaman berbasis BTC, infrastruktur Lightning, atau produk keuangan baru yang dapat memonetisasi kepemilikan neraca. Misalnya, mengunci BTC ke dalam saluran pembayaran di Lightning, memungkinkan pemegang BTC untuk mengumpulkan biaya karena menyediakan likuiditas ini, berpotensi memberikan yield. Namun, semua strategi yield membawa risiko, yang perlu dipertimbangkan dan dikelola, misalnya risiko kredit dan risiko counterparty. Tanpa mesin yield, dilusi akhirnya bisa menyusul, dan mNAV mungkin terkompresi mendekati satu.

Tuas Kedua: Leverage (Tertimbang Risiko)

Pemenang di pasar bearish terakhir bukanlah mereka yang memiliki neraca terbesar, tetapi mereka yang menyusun modal untuk bertahan dari likuidasi paksa. Beberapa perusahaan treasuri BTC saat ini mempertimbangkan nilai relatif dari menjaminkan BTC mereka sebagai jaminan dalam pinjaman berbasis BTC, untuk dipinjamkan USD. USD ini kemudian dapat digunakan sesuai keinginan perusahaan, misalnya untuk mendapatkan yield atau membeli lebih banyak Bitcoin. Namun, jenis aktivitas ini menuntut manajemen risiko yang ketat dan pemodelan arus kas dan skenario. Leverage memperkuat roda gila refleksif, tetapi menuntut disiplin: hanya mengumpulkan dengan premium, tidak pernah melawan jaminan keras, dan menjaga jatuh tempo cukup lama untuk melewati siklus.

Tuas Ketiga: Model Bisnis Komplementer

Tuas ketiga adalah menyediakan model bisnis komplementer, atau "picks and shovels" dari ekonomi Bitcoin. Beberapa perusahaan treasuri Bitcoin sudah melapisi dalam permainan infrastruktur: pusat data, komputasi AI terdesentralisasi, perangkat lunak asli bitcoin atau layanan bisnis.

Model ganda ini dapat mengubah mereka dari arbitrase NAV murni menjadi platform dengan arus kas operasional. Itu bisa membuat mereka bukan hanya proksi bitcoin, tetapi cerita pertumbuhan ekuitas. Ada paralel dengan perusahaan era dotcom yang akhirnya tumbuh menjadi penyedia infrastruktur raksasa teknologi saat ini termasuk sering kali mereka sendiri duduk di posisi kas yang signifikan: Apple, Amazon, Google, Facebook dan lainnya.

Menuju profesionalisasi dan institusionalisasi

Fase refleksif model treasuri bitcoin sedang berakhir. Saat roda gila melambat, perusahaan memprofesionalkan strategi treasuri Bitcoin mereka: merancang tumpukan modal untuk ketahanan, mungkin menghasilkan yield Bitcoin tanpa mengencerkan eksposur per saham, dan mengembangkan lini bisnis yang mengikat mereka ke infrastruktur aset digital yang lebih luas.

Mereka yang berhasil mungkin membenarkan premium persisten di atas NAV, melembagakan basis pemegang saham mereka, dan menjadi setara asli bitcoin dari REIT, raksasa teknologi atau perusahaan energi besar. Ada risiko bahwa mereka yang tetap statis mungkin hanyut menjadi tidak relevan, bahkan mungkin diperdagangkan di pasar saham seperti dana tertutup tanpa pertumbuhan.

Permainan berikutnya — melampaui pembelian bitcoin

Permainan berikutnya mungkin bukan tentang membeli Bitcoin; playbook itu sudah ditulis. Ini tentang membangun arsitektur keuangan untuk menjaga mNAV di atas satu, siklus demi siklus.

Perusahaan yang memecahkan kode tidak hanya akan menjadi proksi untuk Bitcoin. Mereka bisa menjadi lapisan ekuitas dari sistem moneter baru.

Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan mencerminkan pandangan penulis pada saat penulisan. Ini bukan merupakan nasihat keuangan, penelitian investasi, atau bujukan untuk terlibat dalam aktivitas investasi. Referensi ke Bitcoin, strategi perusahaan, atau perusahaan terdaftar hanya untuk tujuan ilustrasi.

Greengage & Co. Limited tidak diotorisasi oleh Financial Conduct Authority untuk menyediakan layanan investasi, perdagangan kripto, atau pinjaman yang diatur. Konten ini untuk penggunaan informasi dan terutama ditujukan untuk audiens institusional dan profesional dan tidak dirancang untuk investor ritel.

Aset kripto dan investasi terkait berisiko tinggi. Anda bisa kehilangan semua uang yang Anda investasikan. Produk-produk ini tidak dilindungi oleh Financial Services Compensation Scheme (FSCS) atau Financial Ombudsman Service (FOS).