2.496 Bitcoin Dipindahkan Setelah Bertahun-tahun Tidak Aktif – Pemegang Jangka Panjang Mengambil Tindakan

Bitcoin sekali lagi berada di bawah tekanan saat pasar menavigasi fase yang bergejolak dan tidak pasti. Setelah sebentar merebut kembali level $111K, cryptocurrency terbesar di dunia ini berjuang untuk mempertahankan $110K sebagai zona dukungan yang stabil. Para penjual kembali mendapatkan kendali, dan trader bearish menyerukan penurunan yang lebih dalam menuju level rentang yang lebih rendah — kemungkinan di bawah angka enam digit.

Menambah nada kehati-hatian, data terbaru dari CryptoQuant mengungkapkan perkembangan on-chain yang mengkhawatirkan: koin Bitcoin lama mulai terbangun. Metrik ini, yang melacak BTC yang sebelumnya tidak aktif bergerak di on-chain, telah menunjukkan peningkatan tajam di antara koin berusia 3-5 tahun, menunjukkan bahwa pemegang jangka panjang mulai memindahkan atau menjual sebagian kepemilikan mereka. Secara historis, perilaku seperti ini telah mendahului fase volatilitas yang meningkat atau koreksi yang lebih dalam, karena koin-koin lama ini sering mewakili pasokan volume tinggi yang signifikan memasuki pasar.

Sementara beberapa analis menafsirkan gerakan ini sebagai pemegang jangka panjang yang mengambil keuntungan setelah reli tahun ini, yang lain memperingatkan bahwa penjualan yang diperbarui dari kelompok ini dapat meningkatkan tekanan ke bawah. Saat sentimen pasar berubah defensif, para trader mengawasi dengan cermat untuk melihat apakah Bitcoin dapat mempertahankan zona dukungan utama atau apakah "koin lama" ini akan memicu tahap berikutnya dari koreksi yang lebih luas.

Pemegang Jangka Panjang Memindahkan Pasokan saat Tekanan Penjualan Meningkat

Analis top Maartunn membagikan data yang mengungkapkan lonjakan aktivitas pemegang jangka panjang yang signifikan, dengan BTC berusia 3-5 tahun yang digunakan melompat menjadi 2.496 BTC — pergerakan signifikan mengingat sifat kelompok ini yang biasanya tidak aktif. "Koin lama" ini mewakili Bitcoin yang tidak bergerak selama bertahun-tahun, sering dipegang oleh investor dengan keyakinan tinggi. Ketika kelompok ini menjadi aktif, biasanya menandakan pergeseran besar dalam dinamika pasar.

Secara historis, lonjakan aktivitas pemegang jangka panjang seperti ini cenderung terjadi di dekat titik balik makro, baik sebagai tanda distribusi selama puncak lokal atau fase reakumulasi awal setelah koreksi dalam. Dalam konteks saat ini, kenaikan pergerakan koin tua ini bisa berarti dua hal. Pertama, mungkin mencerminkan pengambilan keuntungan dari pemegang awal yang memanfaatkan keuntungan saat volatilitas pasar meningkat. Kedua, ini bisa menunjukkan realokasi atau rotasi strategis, di mana koin berpindah antar dompet saat investor bersiap menghadapi gejolak pasar yang baru.

Hal ini terjadi di tengah latar belakang tekanan penjualan yang persisten, dengan Bitcoin berjuang untuk bertahan di atas level $110K. Pasar yang lebih luas tetap berhati-hati, karena likuiditas menipis dan trader jangka pendek bereaksi terhadap setiap pergerakan ke bawah.

Meskipun pemegang jangka panjang yang memindahkan pasokan dapat terlihat bearish dalam jangka pendek, ini juga merupakan bagian alami dari siklus pasar — sering mendahului fase redistribusi yang pada akhirnya memperkuat struktur jangka panjang. Jika Bitcoin dapat menyerap pasokan ini dan mempertahankan dukungan di atas $106K-$108K, ini bisa menjadi dasar untuk rebound yang lebih berkelanjutan. Namun, kegagalan untuk melakukannya mungkin mengkonfirmasi koreksi yang lebih dalam, berpotensi menguji zona $100K sekali lagi.

Menguji Dukungan di Tengah Kelemahan yang Diperbarui

Bitcoin berjuang untuk menemukan momentum setelah beberapa hari tekanan penjualan, saat ini diperdagangkan sekitar $107.800. Grafik 3 hari menunjukkan BTC berjuang untuk tetap di atas rata-rata pergerakan 200 hari (garis hijau) di dekat $106.000, dukungan penting yang secara historis telah berfungsi sebagai dasar selama koreksi besar. Pantulan dari titik terendah $103K baru-baru ini menunjukkan beberapa minat pembelian, tetapi momentum tetap rapuh saat para bull berusaha mempertahankan zona kunci ini.

Rata-rata pergerakan 50 hari (garis biru), yang berada di atas $112.000, sekarang bertindak sebagai resistensi jangka pendek, dengan area pasokan yang lebih luas terbentuk di sekitar $117.500 — level yang sama yang membatasi reli sebelumnya. Penutupan di atas ambang batas ini dapat mengkonfirmasi pembalikan jangka pendek, menandakan kepercayaan pembeli yang diperbarui. Namun, kegagalan berulang untuk merebut kembali level tersebut dapat mengundang gelombang tekanan penjualan lainnya.

Struktur pasar tetap netral-ke-bearish, dengan volatilitas yang menyusut setelah flash crash 10 Oktober. Jika BTC kehilangan zona $106K-$107K, target penurunan dapat meluas ke arah $100K, di mana rata-rata tahunan menawarkan lapisan dukungan berikutnya.

Gambar unggulan dari ChatGPT, grafik dari TradingView.com