CLO Coinbase kepada Treasury: modernisasi AML dengan AI dan blockchain

Pada 20 Oktober 2025, Paul Grewal, kepala pejabat hukum Coinbase, menggunakan X untuk mendesak pemerintah A.S. memerangi kejahatan terkait cryptocurrency menggunakan blockchain. "Ketika penjahat berinovasi dalam kejahatan keuangan, pihak yang baik perlu berinovasi untuk mengimbangi," kata Grewal. Dia membagikan surat terbuka yang ditulisnya atas nama Coinbase, memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang pendekatan terhadap kejahatan kripto.

Ringkasan Surat tersebut merupakan tanggapan terhadap permintaan komentar dari Departemen Keuangan A.S. tentang "metode inovatif untuk mendeteksi aktivitas ilegal yang melibatkan aset digital."

Dalam serangkaian postingan yang menyertai surat terbuka tersebut, Grewal menguraikan beberapa arah pembuatan kebijakan yang bertujuan meningkatkan praktik AML melalui AI, zero-knowledge proofs, dll.

Surat itu sendiri mengusulkan untuk mengubah Bank Secrecy Act dan menetapkan sejumlah pedoman yang bertujuan memodernisasi aturan verifikasi identitas.

Ini bukan pertama kalinya Grewal memberikan rekomendasi kepada pemerintah A.S. tentang cara memperlakukan sektor kripto yang berkembang pesat. Pada 2024-2025, Grewal mengecam Operation Choke Point 2.0, praktik yang dihentikan oleh Administrasi Trump pada 2025.

Pesan Grewal

Paul Grewal merilis surat kepada Departemen Keuangan A.S. pada 17 Oktober. Dia membagikan tautan ke surat tersebut pada 20 Oktober, mengakhiri thread X. Dalam postingan X, Grewal memberikan empat rekomendasi kepada Departemen Keuangan A.S. Dia mendesak pemerintah A.S. untuk:

Memfasilitasi penggunaan AI yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kepatuhan AML oleh perusahaan di bawah Bank Secrecy Act. Ini termasuk pemantauan transaksi dan pelaporan aktivitas mencurigakan. Regulasi harus berfokus pada tata kelola dan hasil serta bergerak menjauh dari model satu-ukuran-untuk-semua.

Membuat panduan yang akan menentukan cara teknologi kepatuhan AML berbasis API akan diatur. Panduan tersebut harus mencakup kasus penggunaan yang dapat diterima, persyaratan privasi data, dan standar interoperabilitas.

Mengubah Bank Secrecy Act untuk menggunakan zero-knowledge proofs dan identifikasi terdesentralisasi sebagai bagian dari praktik identifikasi pelanggan.

Membuat panduan yang secara eksplisit mengakui dan mendorong penggunaan metode berbasis blockchain untuk analisis sebagai alat kepatuhan AML yang lebih efektif.

Dalam pengantar rekomendasi ini, Grewal menekankan bahwa "pihak yang baik" (Departemen Keuangan A.S. dan Kongres) harus sama inovatifnya dengan "pihak jahat" dan dapat mengikuti rekomendasi Grewal untuk "menegaskan realitas."

Apa isi surat Coinbase?

Dalam surat 40 halaman, Grewal berterima kasih kepada Departemen Keuangan A.S. atas kesempatan untuk mengusulkan beberapa solusi untuk memerangi kejahatan yang terkait dengan aset digital.

Dalam ringkasan eksekutif, Grewal mencatat bahwa permintaan komentar dari Departemen Keuangan datang ketika skema pencucian uang telah menjadi sangat canggih. Teknologi canggih memungkinkan transaksi kriminal bergerak dengan kecepatan tinggi dan dalam volume besar.

Untuk melawan ini, Grewal mengusulkan penggunaan blockchain dan solusi inovatif lainnya untuk mendeteksi aktivitas ilegal dan memodernisasi Anti-Money Laundering Act tahun 2020 dan Bank Secrecy Act. Modernisasi melibatkan penghapusan ketentuan yang berlebihan dan usang.

Surat tersebut memberikan rekomendasi untuk setiap topik permintaan Departemen Keuangan.

Mengenai penggunaan Application Programming Interfaces (API), Grewal menulis bahwa Departemen Keuangan harus memfasilitasi adopsi API melalui regulasi. Ini akan membantu lembaga keuangan menggunakannya untuk mempertahankan norma AML/CFT. Departemen Keuangan perlu mengeluarkan panduan di bawah Bank Secrecy Act. API akan memungkinkan lembaga untuk mendapatkan data dari berbagai blockchain dan platform analitik secara tepat waktu. Regulasi API harus mengatasi masalah seperti kurangnya standardisasi dan masalah kualitas data.

Topik lainnya adalah penggunaan kecerdasan buatan. Menurut Grewal, Departemen Keuangan harus mengadopsi penggunaan AI yang bertanggung jawab dalam kepatuhan AML. Dia percaya ini akan merevolusi cara penegak hukum dan lembaga memerangi aktivitas ilegal. Dia percaya AI akan mengurangi positif palsu, memungkinkan pemrosesan real-time dalam skala besar, dan membebaskan sumber daya yang diperlukan untuk aktivitas berisiko lebih tinggi.

Mengenai identifikasi digital, Grewal mengadvokasi pembaruan pedoman untuk memastikan identifikasi terdesentralisasi dan zero-knowledge proofs disertakan dalam proses verifikasi identitas yang disetujui ("khususnya melalui amandemen peraturan Financial Crimes Enforcement Network atau mengeluarkan panduan yang mengotorisasi bentuk identifikasi digital ini sebagai bentuk verifikasi non-dokumenter yang dapat diterima"). Panduan baru harus memungkinkan interoperabilitas ekosistem identitas dan penggunaan kembali data identifikasi. Grewal menekankan bahwa kebijakan identifikasi pelanggan Bank Secrecy Act yang ada sudah usang dan berbahaya. Grewal merekomendasikan untuk mengizinkan beberapa bentuk verifikasi non-dokumenter.

Dalam bagian Teknologi Blockchain, Grewal menyerukan Departemen Keuangan untuk secara eksplisit mengakui dan mendorong penggunaan data on-chain, karena akan meningkatkan praktik kepatuhan AML/CFT. Ini akan memerlukan amandemen Bank Secrecy Act. Grewal menekankan bahwa memfasilitasi kepatuhan AML blockchain melalui teknologi asli akan membuat kepatuhan lebih akurat, efisien, dan melindungi data pengguna.

Sisa surat tersebut didedikasikan untuk menjawab pertanyaan spesifik dari "Permintaan komentar tentang metode inovatif untuk mendeteksi aktivitas ilegal yang melibatkan aset digital" dari Departemen Keuangan. Ini menguraikan risiko, inefisiensi dalam aturan saat ini, dan masalah spesifik lainnya.

Sebelumnya, Paul Grewal adalah tokoh terkemuka dalam mengungkap Operation Choke Point 2.0, upaya oleh FinCEN untuk memaksa bank menolak layanan bagi klien yang menggunakan cryptocurrency. Grewal menggunakan FOIA untuk memperoleh dokumen yang berisi bukti tindakan tersebut. Akhirnya, Operation Choke Point 2.0 dihentikan di bawah Administrasi Trump.