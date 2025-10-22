Galaxy Digital Mengalahkan Estimasi Q3 Dengan Keuntungan $505 Juta, Pendapatan Rekor

TLDR

Galaxy Digital melaporkan laba bersih sebesar $505,06 juta untuk kuartal ketiga.

Perusahaan menghasilkan laba disesuaikan sebesar $1,12 per saham, jauh melampaui ekspektasi analis.

Pendapatan Galaxy Digital melonjak menjadi $29,22 miliar, mewakili peningkatan 20.329 persen year-over-year.

Volume perdagangan institusional naik sebesar 140 persen dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Perusahaan melaksanakan lebih dari 80.000 perdagangan Bitcoin untuk satu klien, mencerminkan permintaan institusional yang kuat.

Galaxy Digital mencatat laba tajam di Q3, melaporkan $505,06 juta dalam pendapatan bersih. Perusahaan melampaui semua perkiraan pendapatan dan laba. Volume perdagangan rekor dan meningkatnya permintaan institusional mendorong kinerja yang kuat.

Galaxy Digital Mengalahkan Perkiraan Wall Street

Volume perdagangan aset digital Galaxy Digital meningkat sebesar 140% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Perdagangan spot dan derivatif keduanya berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan berurutan ini. Eksekutif menyebutkan peningkatan aktivitas institusional dan partisipasi pasar yang lebih luas sebagai alasan utama.

Perusahaan melaksanakan lebih dari 80.000 transaksi Bitcoin untuk satu klien selama kuartal tersebut. Perdagangan ini mencerminkan permintaan yang berkembang untuk layanan eksekusi kripto Galaxy Digital. Perdagangan frekuensi tinggi dan klien institusional menambah momentum pada aktivitas platform secara keseluruhan.

Jason Urban, Global Head of Trading di Galaxy Digital, menggambarkan lonjakan perdagangan sebagai eksplosif. "Ini seperti Anda mengambil sekelompok anak kelas tiga dan mengunci mereka di gimnasium dan memberi mereka permen," katanya. Dia menambahkan, "Kami baru saja membuka pintu ke taman bermain, dan sekarang semua orang berlarian."

Galaxy Digital menghasilkan laba disesuaikan sebesar $1,12 per saham untuk Q3. Ini mengalahkan perkiraan rata-rata analis sebesar 16 sen per saham dengan margin yang lebar. Rentang pendapatan berkisar dari kerugian 21 sen hingga keuntungan 77 sen per saham.

Total pendapatan naik menjadi $29,22 miliar, naik 20.329% year over year. Analis memperkirakan $14,39 miliar, sementara FactSet telah memperkirakan $17,1 miliar. Galaxy Digital secara signifikan melampaui kedua tolok ukur tersebut.

Kerugian bersih tahun sebelumnya adalah $33,3 juta, atau 10 sen per saham. Ini menjadikan kuartal saat ini sebagai salah satu yang terbaik bagi Galaxy Digital sejak 2021. Analis menaikkan perkiraan sebesar 20,2% dalam tiga bulan terakhir.

Permintaan Institusional dan Dorongan Regulasi

Galaxy Digital mengaitkan lonjakan pendapatan dengan meningkatnya minat institusional. Kejelasan regulasi dari legislasi AS meningkatkan kepercayaan di pasar aset digital. Eksekutif mencatat peningkatan tajam dalam aktivitas perdagangan dan investasi.

Perusahaan menawarkan layanan perdagangan, perbankan investasi, dan manajemen aset. Ini dirancang khusus untuk institusi yang bergerak ke keuangan digital. Galaxy Digital terus menjembatani pasar keuangan tradisional dengan layanan kripto yang berkembang.

Peringkat analis konsensus tetap "beli," dengan 11 analis mempertahankan sikap positif. Tidak ada analis yang memberikan peringkat "tahan" atau "jual". Kinerja Galaxy Digital mencerminkan penerimaan sektor yang semakin mainstream.

Hasil kuartal ketiga Galaxy Digital yang kuat menyoroti momentum yang semakin cepat dalam keterlibatan kripto institusional. Dengan legislasi baru dan infrastruktur perdagangan yang kuat, perusahaan tetap diposisikan untuk meningkatkan layanannya lebih lanjut. Arus institusional terus membentuk peran perusahaan yang berkembang dalam keuangan digital.

Postingan Galaxy Digital Mengalahkan Perkiraan Q3 Dengan Laba $505M, Pendapatan Rekor pertama kali muncul di CoinCentral.