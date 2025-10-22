Flare Menjadi Platform DeFi Terkemuka untuk XRP Setelah Peluncuran Token FXRP

TLDR

Flare telah menjadi platform DeFi EVM terkemuka untuk XRP setelah peluncuran token FXRP.

Total nilai yang terkunci dalam FXRP mencapai $86,2 juta setelah peningkatan 37,9 persen dalam aktivitas jaringan.

Flare menjembatani tambahan 15 juta token XRP pada 19 Oktober untuk mendukung permintaan yang terus bertambah.

FXRP memungkinkan pemegang XRP untuk berpartisipasi dalam aktivitas DeFi seperti peminjaman dan yield farming.

Flare mengintegrasikan pencetakan FXRP langsung ke dalam dompet Xaman untuk memudahkan akses bagi pengguna.

Flare secara resmi muncul sebagai platform DeFi terkemuka untuk XRP setelah meluncurkan token wrapped-nya, FXRP. Jaringan ini mencatat kenaikan 37,9% dalam total nilai terkunci (TVL) sejak perilisan FXRP. Pada 21 Oktober, Flare mengkonfirmasi bahwa mereka telah menjembatani 15 juta XRP lagi, meningkatkan TVL menjadi $86,2 juta.

FXRP Mendorong Adopsi DeFi XRP

FXRP memungkinkan pemegang XRP untuk mengakses produk DeFi, seperti peminjaman dan yield farming, melalui platform kontrak inovatif Flare. Token ini bersifat trustless dan memungkinkan utilitas baru yang sebelumnya tidak tersedia di XRP Ledger. Sejak peluncurannya pada 24 September, FXRP telah mempercepat posisi Flare di ruang DeFi EVM.

Flare mencatat peningkatan pesat dalam penggunaan FXRP, terutama setelah menjembatani lebih banyak XRP pada 19 Oktober. Hal ini mendorong TVL-nya lebih tinggi, menandakan peningkatan aktivitas dari pemegang XRP. Menurut Flare, perkembangan ini mengkonfirmasi meningkatnya minat DeFi di komunitas XRP.

Co-founder Hugo Philion menyatakan, "Ini adalah titik balik bagi ekosistem XRP." Dia menambahkan, "Pemegang XRP sekarang dapat memperoleh yield dan menyediakan likuiditas dengan aset mereka." Teknologi asli Flare memungkinkan DeFi non-kustodial sambil menjaga keamanan aset pengguna.

Integrasi Xaman Meningkatkan Pertumbuhan FXRP

Seminggu sebelum pencapaian TVL, Flare memperkenalkan dukungan untuk mencetak FXRP langsung melalui dompet Xaman. Fitur ini menurunkan hambatan masuk bagi pengguna baru dan mendorong partisipasi XRP yang lebih luas dalam DeFi. Flare mengkonfirmasi bahwa integrasi ini menyederhanakan proses dan mengurangi ketergantungan pada jembatan pihak ketiga.

Akibatnya, lebih banyak pengguna mulai mencetak FXRP tanpa meninggalkan ekosistem Flare. Ini membantu meningkatkan kepercayaan pengguna dan meningkatkan penggunaan jaringan. Pengalaman yang efisien ini juga memposisikan Flare sebagai gateway DeFi pilihan untuk XRP.

XRP Menemukan Utilitas Baru di Flare

Meskipun XRP Ledger mencakup alat DEX dan AMM asli, namun kurang mendukung DeFi penuh seperti peminjaman. Flare mengisi kesenjangan itu dengan kemampuan kontrak inovatif dan alat lintas rantai. Sekarang, pemegang XRP dapat terlibat secara aman dalam berbagai aplikasi DeFi.

Flare terus memperluas kasus penggunaan DeFi untuk XRP melalui FXRP dan integrasi jaringan. Kontrak pintarnya menawarkan akses untuk mendapatkan yield, peminjaman, dan pool likuiditas. Dengan aktivitas yang meningkat dan utilitas yang kuat, Flare memimpin sebagai ekosistem DeFi EVM teratas XRP.

Postingan Flare Menjadi Platform DeFi Terkemuka untuk XRP Setelah Peluncuran Token FXRP pertama kali muncul di CoinCentral.