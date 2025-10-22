Kadena Menutup Operasi saat Token KDA Anjlok 50%

TLDR

Kadena ditutup, mengakhiri semua dukungan di tengah kondisi pasar yang memburuk.

Token KDA jatuh 50% saat Kadena menghentikan bisnis dan pengembangan.

Tidak ada lagi pembaruan: Kadena menyerahkan blockchain-nya ke tangan terdesentralisasi.

Penutupan Kadena mengakhiri impian blockchain yang berfokus pada bisnis.

Dulu menjadi pesaing, Kadena memudar saat dukungan dan kepercayaan menghilang dalam semalam.

Kadena telah menghentikan semua operasi bisnisnya, memicu penurunan tajam 50% pada token aslinya, KDA. Perusahaan menyebutkan kondisi pasar yang buruk sebagai alasannya dan mengumumkan penghentian segera terhadap pengembangan dan pemeliharaan jaringan. Meskipun blockchain terdesentralisasi tetap online, dukungan dari entitas operasional Kadena telah berhenti.

Kadena Menghentikan Operasi di Tengah Lingkungan Pasar yang Keras

Perusahaan operasional Kadena mengkonfirmasi bahwa mereka akan menghentikan semua aktivitas bisnis dan dukungan jaringan aktif dengan efek segera. Penutupan mendadak ini mengikuti kondisi pasar yang tidak menguntungkan dalam jangka panjang. Kadena mempertahankan tim internal kecil untuk mengelola proses penutupan dan transisi teknis.

Pengumuman tersebut menyebabkan reaksi tajam dari komunitas, karena Kadena telah menjadi jaringan blockchain terkemuka sejak peluncurannya pada 2020. Meskipun beroperasi dengan pendekatan berorientasi bisnis, perusahaan kesulitan mempertahankan daya tarik dalam lanskap aset digital yang terus berkembang. Keputusannya untuk menghentikan semua aktivitas juga menandai berakhirnya pengembangan formal pada blockchain.

Kadena menekankan bahwa jaringan itu sendiri tetap berfungsi karena struktur terdesentralisasi dan basis penambangan globalnya. Perusahaan juga mengkonfirmasi bahwa operator node pihak ketiga akan terus menjalankan blockchain tanpa dukungan terpusat. Namun, tanpa pemeliharaan lebih lanjut dari Kadena, pertumbuhan dan inovasi di masa depan tampaknya tidak mungkin terjadi.

Token KDA Jatuh Setelah Pengumuman Penutupan

Harga token asli Kadena, KDA, anjlok lebih dari 50% setelah berita tersebut, mencapai titik terendah $0,121. Penurunan tajam ini mendorongnya lebih dari 99% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $27,64 yang tercatat pada 2021. Keruntuhan nilai yang tiba-tiba ini menimbulkan kekhawatiran atas kelayakan token di masa depan.

Peserta pasar merespons dengan cepat, keluar dari posisi dan mempercepat penurunan. Pengumuman tersebut menghilangkan kepercayaan yang tersisa pada prospek jangka panjang Kadena sebagai platform blockchain terkelola. Meskipun token masih ada, utilitas dan relevansinya telah berkurang secara signifikan.

Tanpa dukungan perusahaan atau pembaruan, token KDA kini sepenuhnya bergantung pada tata kelola terdesentralisasi dan pemelihara kontrak pintar. Banyak platform dan layanan diperkirakan akan beralih dari Kadena, semakin mengurangi permintaan token. Langkah ini juga menempatkan pemegang dalam posisi yang menantang, karena likuiditas terus menyusut.

Latar Belakang dan Akhir Model Bisnis Kadena

Kadena diluncurkan pada 2020 oleh Stuart Popejoy dan William Martino, keduanya mantan pengembang blockchain JP Morgan. Perusahaan ini beroperasi sebagai platform kontrak pintar proof-of-work dan memasarkan dirinya sebagai blockchain yang dapat diskalakan untuk penggunaan bisnis. Perusahaan mengklaim dapat mengungguli Bitcoin dalam skalabilitas dan menawarkan kontrak pintar yang lebih andal daripada Ethereum.

Meskipun telah mengamankan kantor pusat di New York dan basis penambangan global, Kadena kesulitan mempertahankan relevansi pasar. Model hibridanya yang kompleks, menggabungkan operasi bisnis dan desentralisasi, terbukti sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Saat kondisi memburuk, perusahaan akhirnya mengakhiri perannya dalam proyek tersebut.

Ke depannya, blockchain Kadena akan berjalan secara independen melalui operator node dan pemelihara kontrak pintar yang ada. Perusahaan juga mengumumkan rencana untuk merilis pembaruan biner untuk memastikan kontinuitas jaringan. Namun, dengan kepergian tim inti, masa depan Kadena tetap tidak pasti.

