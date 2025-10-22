Jerman Mendapatkan Perusahaan Treasury Bitcoin Pertamanya saat aifinyo AG Menargetkan 10.000 BTC pada 2027

Perusahaan ini telah membeli Bitcoin senilai €3 juta dan menerima investasi tambahan sebesar €3 juta dari UTXO Management, sebuah perusahaan investasi Bitcoin khusus. Komitmen awal sebesar €6 juta ini menunjukkan keseriusan dari perusahaan yang telah beroperasi di sektor keuangan Jerman sejak 2012.

Bagaimana Strategi Ini Bekerja

Aifinyo mengoperasikan Smart Billment, platform manajemen faktur digital yang melayani 8.000 pelanggan bisnis di seluruh Jerman. Setiap pembayaran yang diproses melalui platform ini sekarang mengalir ke strategi akumulasi Bitcoin perusahaan. Stefan Kempf, ketua perusahaan, menjelaskan pendekatan tersebut: "Kami membangun Bitcoin-Maschine Jerman pertama. Setiap faktur yang dibayar oleh 8.000 pelanggan kami sekarang menghasilkan Bitcoin untuk para pemegang saham kami."

Strategi ini mengikuti model "pure-play" yang dipelopori oleh Strategy (sebelumnya MicroStrategy), yang telah mengakumulasi lebih dari 640.000 Bitcoin sejak 2020. Tidak seperti day trader yang sering membeli dan menjual, aifinyo merencanakan akumulasi berkelanjutan tanpa trading—hanya menyimpan jangka panjang di neraca keuangan.

Sumber: @aifinyo

Perusahaan berencana untuk berekspansi ke rekening bisnis dan kartu kredit pada 2026, yang akan memperkuat arus kas dan mempercepat pembelian Bitcoin. Pendekatan ini menciptakan apa yang disebut Garry Krugljakow, kepala strategi Bitcoin aifinyo, sebagai "siklus yang saling memperkuat."

Fondasi Regulasi yang Kuat

aifinyo bukanlah startup yang terburu-buru memasuki kripto. Perusahaan ini go public pada 2018 dan mengoperasikan dua anak perusahaan yang diawasi oleh BaFin, regulator keuangan Jerman. Anak perusahaan ini menangani factoring, leasing, dan layanan pembayaran—semua memerlukan kepatuhan regulasi yang ketat.

Penyimpanan Bitcoin mengikuti standar institusional melalui kustodian yang diatur BaFin Jerman menggunakan solusi cold storage. Kerangka regulasi ini menarik UTXO Management, yang menjadikan aifinyo sebagai investasi pertamanya di Jerman.

Tyler Evans, co-founder UTXO Management, mengatakan keputusan tersebut sangat jelas: "Sudah saatnya Jerman mendapatkan pendekatan treasury Bitcoin dengan kualitas seperti ini. Di sini semua faktor keberhasilan bersatu: bisnis yang menguntungkan, manajemen berpengalaman, dan kerangka regulasi yang solid."

UTXO Management beroperasi melalui hedge fund-nya 210k Capital, yang memberikan pengembalian 640% pada 2024, menempati peringkat kelima di antara hedge fund global. Dana tersebut berinvestasi di perusahaan treasury Bitcoin di seluruh dunia, termasuk Strategy, Metaplanet, dan Moon Inc. Pada Mei 2025, UTXO mengumumkan rencana untuk menginvestasikan $1 miliar di perusahaan treasury Bitcoin secara global.

Tim Kepemimpinan

Garry Krugljakow memimpin strategi Bitcoin sebagai anggota dewan dan kepala operasi Bitcoin. Dia mendapatkan pengakuan sebagai penerima penghargaan Forbes 30 Under 30 dan sebelumnya bekerja sebagai Entrepreneur in Residence selama fase pertumbuhan N26.

Krugljakow memprediksi perubahan besar di masa depan: "Dalam waktu paling lama lima tahun, setiap perusahaan DAX harus mempertimbangkan apakah mereka membutuhkan Bitcoin di neraca keuangan mereka—sebagai perlindungan inflasi dan cadangan strategis."

Pendiri perusahaan, Stefan Kempf dan Matthias Bommer, membangun aifinyo menjadi bisnis yang menguntungkan dengan 8.000 pelanggan B2B sebelum beralih ke Bitcoin. Aliran pendapatan yang sudah ada ini membedakan aifinyo dari perusahaan yang mengumpulkan modal semata-mata untuk membeli Bitcoin.

Gerakan Bitcoin Korporasi Global

aifinyo bergabung dengan gerakan yang berkembang dari perusahaan-perusahaan yang mengadopsi Bitcoin sebagai aset treasury. Per Oktober 2025, perusahaan publik memegang Bitcoin senilai lebih dari $110 miliar. Strategy sendiri memegang sekitar 640.400 BTC senilai kurang lebih $70 miliar.

Perusahaan ini menjadi anggota Bitcoin for Corporations, sebuah inisiatif yang mewakili 38 perusahaan yang memegang 69% dari semua Bitcoin korporasi. George Mekhail, direktur pelaksana inisiatif tersebut, menyambut baik perkembangan ini: "Adopsi bitcoin korporasi terus memperluas jejak globalnya. Kami sangat senang menyambut aifinyo sebagai perusahaan Bitcoin Treasury pertama di Jerman."

Lanskap Bitcoin Treasury Eropa

Langkah Jerman ini mengikuti perkembangan Eropa lainnya. Bitcoin Group di Jerman memegang 3.605 BTC, sementara Smarter Web Company yang berbasis di Inggris memegang 2.395 BTC dan The Blockchain Group dari Prancis memiliki 1.653 BTC.

Amdax yang berbasis di Belanda mengumpulkan $23 juta pada Agustus 2025 untuk membangun treasury Bitcoin terbesar di Eropa, menargetkan 210.000 BTC (1% dari total pasokan). Treasury B.V. mengamankan $147 juta pada September 2025 untuk membangun cadangan Bitcoin Eropa besar lainnya.

Tren ini menunjukkan kontras yang mencolok dengan transaksi Bitcoin Jerman sebelumnya. Pada musim panas 2024, pemerintah Jerman menjual 50.000 Bitcoin yang disita dari operasi kriminal, menghasilkan $2,88 miliar ketika harga berada di bawah $54.000. Bitcoin kemudian melonjak melewati $89.000, yang berarti Jerman kehilangan sekitar $1,7 miliar potensi keuntungan.

Mengapa Ini Penting bagi Jerman

Jerman secara tradisional mendekati inovasi keuangan dengan hati-hati. Sektor perbankan negara ini beroperasi di bawah regulasi ketat, dan treasury korporasi biasanya berpegang pada investasi konservatif seperti obligasi pemerintah dan uang tunai.

Langkah Aifinyo menantang pendekatan ini. Perusahaan berpendapat bahwa Bitcoin menawarkan perlindungan terhadap inflasi dan devaluasi mata uang—risiko yang tidak dapat sepenuhnya diatasi oleh aset tradisional. Dengan pasokan Bitcoin yang tetap sebesar 21 juta koin, tidak ada pemerintah yang dapat mencetak lebih banyak, tidak seperti mata uang fiat.

Waktunya selaras dengan penerimaan institusional yang lebih luas. Regulasi Eropa di bawah kerangka MiCA memberikan pedoman hukum yang lebih jelas untuk aset digital, mengurangi ketidakpastian yang sebelumnya membuat korporasi tetap di pinggir lapangan.

aifinyo beroperasi di pasar global dengan hanya 20-40 perusahaan treasury Bitcoin pure-play yang sebanding. Bidang yang kecil ini berarti perusahaan yang bergerak lebih awal bisa mendapatkan keuntungan signifikan saat lebih banyak institusi mempertimbangkan alokasi Bitcoin.

Jalan ke Depan

Target 10.000 Bitcoin Aifinyo pada 2027 akan memerlukan akumulasi sekitar 5.000 Bitcoin per tahun selama dua tahun ke depan. Dengan harga saat ini sekitar $112.000 per Bitcoin, itu mewakili pembelian tahunan sekitar $560 juta—tujuan yang ambisius untuk perusahaan dengan 8.000 klien bisnis.

Perusahaan perlu menghasilkan arus kas operasional yang substansial, mengumpulkan modal tambahan, atau menggunakan kedua metode tersebut untuk mencapai target ini. Keterlibatan UTXO Management menunjukkan putaran pendanaan di masa depan tetap memungkinkan.

Kesuksesan bisa menginspirasi perusahaan Jerman lain untuk mengikuti. Indeks DAX mencakup 40 perusahaan terbesar Jerman, banyak yang memiliki cadangan kas yang substansial. Jika bahkan sebagian kecil mengadopsi strategi serupa, itu akan mewakili permintaan Bitcoin potensial bernilai miliaran.

Kesimpulan: Taruhan Terkalkulasi pada Kelangkaan Digital

Aifinyo AG tidak berjudi pada Bitcoin—mereka membuat keputusan treasury yang terkalkulasi didukung oleh kepatuhan regulasi, operasi yang menguntungkan, dan investasi strategis dari dana yang terbukti berfokus pada Bitcoin. Apakah pendekatan ini akan menjadi praktik standar untuk perusahaan Jerman atau tetap menjadi pengecualian tergantung pada kinerja Bitcoin dan perkembangan regulasi dalam beberapa tahun ke depan. Yang pasti adalah bahwa lanskap keuangan Jerman baru saja menjadi lebih menarik.