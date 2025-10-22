Arkade Diluncurkan sebagai Layer 2 Bitcoin Pertama yang Signifikan Sejak Lightning Network

BursaDEX+
21 Okt 2025 pukul 21:51 // Berita Coinidol.com: Ark Labs secara resmi meluncurkan beta publik Arkade, solusi penskalaan Layer 2 baru untuk Bitcoin. Peluncuran ini sangat penting karena mewakili lapisan penskalaan utama pertama yang dikembangkan secara independen untuk Bitcoin sejak debut Lightning Network hampir satu dekade lalu, menandai momen penting dalam evolusi Bitcoin sebagai aset yang dapat diprogram. Membuka potensi Bitcoin yang dapat diprogram Secara historis, keamanan dan sifat terdesentralisasi Bitcoin yang kuat telah datang dengan biaya keterbatasan pemrograman, mendorong aplikasi keuangan canggih seperti keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan tokenisasi ke platform kontrak pintar pesaing seperti Ethereum dan Solana. Arkade bertujuan menyelesaikan ini dengan memvirtualisasi lapisan transaksi Bitcoin untuk memungkinkan pembuatan aplikasi terdesentralisasi (dApps) yang canggih langsung di atas fondasi keamanan utama Bitcoin. Inovasi intinya terletak pada Virtual Transaction Outputs (VTXOs), yang memungkinkan eksekusi transaksi off-chain hampir instan sambil mempertahankan jalur keluar satu-ke-satu yang aman kembali ke rantai utama Bitcoin. Pendekatan ini memungkinkan pengembang membangun aplikasi kompleks seperti protokol peminjaman berbasis Bitcoin, platform perdagangan, dan dompet pintar tanpa bergantung pada token terbungkus atau kompromi kustodian. Selain itu, teknologi ini memanfaatkan penyelesaian batch untuk memampatkan ribuan operasi off-chain menjadi satu transaksi mainnet Bitcoin, secara dramatis mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Memperkenalkan Arkade Assets untuk stablecoin dan token Menyertai peluncuran mainnet, Ark Labs mengungkapkan Arkade Assets, kerangka aset asli yang dirancang untuk mendukung berbagai jenis token, terutama stablecoin. Dengan lebih dari $200 miliar nilai stablecoin yang terutama berada di rantai lain, membawa kerangka seperti ini langsung ke lapisan eksekusi Bitcoin dipandang sebagai langkah penting bagi Bitcoin untuk menangkap pangsa pasar keuangan digital yang lebih besar. Perusahaan telah mengumumkan rencana untuk dukungan Tether (USDT), yang akan menjadi pendorong besar untuk perdagangan terdesentralisasi dan...

Arkade Diluncurkan sebagai Layer 2 Bitcoin Pertama yang Signifikan Sejak Lightning Network

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/22 07:37
21 Okt 2025 pukul 21:51 // Berita

Coinidol.com: Ark Labs secara resmi meluncurkan beta publik Arkade, solusi penskalaan Layer 2 baru untuk Bitcoin.


Peluncuran ini sangat penting karena mewakili lapisan penskalaan besar pertama yang dikembangkan secara independen untuk Bitcoin sejak debut Lightning Network hampir satu dekade lalu, menandai momen penting dalam evolusi Bitcoin sebagai aset yang dapat diprogram.

Membuka potensi Bitcoin yang dapat diprogram


Secara historis, keamanan yang kuat dan sifat terdesentralisasi Bitcoin telah datang dengan biaya kemampuan pemrograman yang terbatas, mendorong aplikasi keuangan canggih seperti keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan tokenisasi ke platform kontrak pintar yang bersaing seperti Ethereum dan Solana. Arkade bertujuan untuk menyelesaikan ini dengan memvirtualisasi lapisan transaksi Bitcoin untuk memungkinkan pembuatan aplikasi terdesentralisasi (dApps) yang canggih langsung di atas fondasi keamanan-utama Bitcoin.


Inovasi utamanya terletak pada Virtual Transaction Outputs (VTXOs), yang memungkinkan eksekusi transaksi off-chain hampir instan sambil mempertahankan jalur keluar yang aman, satu-ke-satu kembali ke rantai utama Bitcoin. Pendekatan ini memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi kompleks seperti protokol peminjaman yang didukung Bitcoin, platform perdagangan, dan dompet pintar tanpa bergantung pada token yang dibungkus atau kompromi kustodian.


Selain itu, teknologi ini memanfaatkan penyelesaian batch untuk memampatkan ribuan operasi off-chain menjadi satu transaksi mainnet Bitcoin, secara dramatis mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi.

Memperkenalkan Arkade Assets untuk stablecoin dan token


Menyertai peluncuran mainnet, Ark Labs mengungkapkan Arkade Assets, kerangka aset asli yang dirancang untuk mendukung berbagai jenis token, terutama stablecoin. Dengan lebih dari $200 miliar dalam nilai stablecoin yang terutama berada di rantai lain, membawa kerangka seperti ini langsung ke lapisan eksekusi Bitcoin dipandang sebagai langkah penting bagi Bitcoin untuk menangkap pangsa pasar keuangan digital yang lebih besar. Perusahaan telah mengumumkan rencana untuk dukungan Tether (USDT), yang akan menjadi pendorong besar untuk perdagangan terdesentralisasi dan aktivitas keuangan yang dibangun di atas keamanan Bitcoin yang tak tertandingi.


Peluncuran Arkade, setelah dua tahun pengembangan, mengatasi tantangan yang sudah lama ada untuk cryptocurrency terbesar di dunia, mengubahnya dari yang terutama menjadi "emas digital" menjadi platform yang kuat untuk keuangan yang dapat diprogram.

Sumber: https://coinidol.com/arkade-launches/

