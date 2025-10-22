DraftKings mengakuisisi bursa pasar prediksi berlisensi CFTC Railbird

PANews melaporkan pada 22 Oktober bahwa Bloomberg News melaporkan bahwa DraftKings mengumumkan akuisisinya terhadap Railbird Technologies, sebuah bursa yang diatur oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas A.S. (CFTC), untuk memperluas ke pasar prediksi dan perdagangan kontrak acara. Persyaratan transaksi tidak diungkapkan. Setelah pengumuman tersebut, harga saham DraftKings naik hingga 8,3% dalam perdagangan setelah jam pasar.
