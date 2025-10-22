Pasar Kripto Memanas dengan Solana di Atas $200, BONK Naik 13%, & Presale BlockDAG Senilai $430M Membuat Gelombang

Solana (SOL) menunjukkan kekuatan baru dengan harganya yang bertahan di atas $200, mencerminkan pemulihan yang kuat dan aktivitas on-chain yang konsisten. Pada saat yang sama, kenaikan harga BONK sebesar 13% menyoroti momentum berkelanjutan di ruang memecoin, menawarkan peluang jangka pendek bagi trader yang mengikuti sentimen pasar.

Di tengah kondisi pasar yang berubah ini, BlockDAG (BDAG) terus menonjol dengan kemajuan yang stabil. Presale-nya telah mengumpulkan $430 juta, dengan lebih dari 3,5 juta penambang mobile X1 yang sudah menjadi bagian dari jaringan dan visibilitas global yang signifikan melalui kemitraan dengan Tim Formula 1® BWT Alpine. Dirancang untuk skalabilitas dan adopsi mainstream, BlockDAG mendapatkan pengakuan luas atas pendekatannya yang berorientasi ke depan.

Bagi mereka yang mengeksplorasi kripto terbaik untuk dibeli pada tahun 2025, BlockDAG mewakili lebih dari sekadar proyek Layer-1 tipikal. Ini sedang membentuk presale yang dapat mendefinisikan ulang adopsi dan pertumbuhan pasca-peluncuran dalam siklus pasar mendatang.

Tren Naik Solana Mengarah ke Target $210 yang Mungkin

Solana (SOL) telah melanjutkan momentum naik, bertahan kuat di atas $200 dan menunjukkan tanda-tanda minat beli yang kuat. Selama 24 jam terakhir, harganya telah tumbuh sebesar 8,97%, sementara volume perdagangan meningkat sebesar 15,44%, mengkonfirmasi partisipasi aktif dari sisi ritel dan institusional.

Analis memandang kenaikan ini sebagai periode konsolidasi yang sehat setelah penarikan mundur baru-baru ini, menunjukkan potensi kenaikan lebih lanjut jika level dukungan utama tetap utuh. Rentang $210-$217 tetap krusial, dan bertahan di atas level ini dapat membuka pintu untuk pergerakan menuju $230-$235 dalam sesi mendatang.

Dengan data on-chain yang solid, peningkatan aktivitas DEX, dan basis pengembang yang konsisten, prospek Solana tetap menjanjikan. Mengamati level resistensi ini secara dekat dapat membantu mengukur apakah SOL mempertahankan kekuatannya sebagai salah satu aset terkemuka pasar dalam jangka pendek dan menengah.

BONK Naik 13% saat Memecoin Menunjukkan Tanda-tanda Pemulihan

Bonk (BONK) telah naik 13,02% menjadi $0,0000155, menandakan pemulihan yang lebih luas di sektor memecoin. Saat ini diperdagangkan dekat titik resistensi penting, dengan rata-rata pergerakan 20 hari di $0,000019 dan 50 hari di $0,0000209.

Meskipun reli ini, indikator teknis menunjukkan sinyal campuran. Indeks Kekuatan Relatif (RSI) menunjukkan angka 38, mengisyaratkan kondisi oversold, sementara Moving Average Convergence Divergence (MACD) tetap berada di wilayah negatif. Perkiraan untuk beberapa hari ke depan menunjukkan fluktuasi harga antara $0,00001414 dan $0,00001710, menunjukkan potensi volatilitas.

Trader harus tetap waspada, karena setup ini menawarkan peluang dan tantangan. Tes kunci berikutnya terletak pada menembus resistensi sambil mempertahankan volume yang stabil. Mempertahankan dorongan ke atas ini dapat mengkonfirmasi breakout jangka pendek BONK saat aktivitas pasar terus membaik.

Presale BlockDAG Mengarah ke Pertumbuhan Masa Depan Seperti Solana

BlockDAG (BDAG) mendapatkan perhatian kuat saat mendekati peluncuran mainnet-nya pada tahun 2026, menunjukkan potensi serupa dengan pertumbuhan awal Solana. Dengan kecepatan mengesankan 10 blok per detik dan kompatibilitas penuh dengan EVM dan WASM, jaringan ini dibangun untuk skalabilitas dan transaksi yang lancar.

Para ahli percaya bahwa begitu BDAG mencapai operasi penuh, adopsi bisa meningkat dengan cepat karena lebih banyak pengguna global dan pengembang bergabung dengan ekosistemnya yang berkembang. Proyek ini telah mencapai kesuksesan presale yang luar biasa, telah mengumpulkan $430 juta, menjual lebih dari 27 miliar koin, dan menarik lebih dari 3,5 juta penambang mobile X1.

Angka-angka ini menyoroti keterlibatan komunitas yang kuat dan likuiditas, keduanya sangat penting untuk kinerja pasca-peluncuran yang sehat. Harga Batch 31 saat ini ditetapkan pada $0,0015 untuk beberapa hari ke depan, menunjukkan potensi kenaikan yang signifikan ketika terdaftar secara publik.

Analis pasar juga mencatat kehadiran global BDAG yang berkembang, diperkuat oleh kemitraannya dengan Tim Formula 1® BWT Alpine, yang membawa visibilitas luas di berbagai industri.

Secara teknis, struktur BlockDAG mendukung ribuan transaksi per detik sambil memungkinkan berbagai aplikasi terdesentralisasi, membedakannya dari banyak jaringan Layer-1 saat ini. Jika terus berada di jalur ini, pengguna awal dapat melihat hasil serupa dengan yang disaksikan oleh pengadopsi awal Solana. Meskipun volatilitas adalah hal yang wajar dalam kripto, kombinasi kecepatan, dukungan pengembang, dan eksposur di seluruh dunia menjadikan BlockDAG salah satu presale yang paling dinantikan menjelang tahun 2026.

Pemikiran Akhir

Sementara Solana (SOL) terus menunjukkan pergerakan yang kuat dan BONK mempertahankan momentum dengan reli terbarunya, perhatian yang berkembang beralih ke BlockDAG (BDAG) sebagai kripto terbaik untuk dibeli pada tahun 2025. Presale $430 juta, jutaan penambang aktif, dan eksposur dunia nyata melalui kemitraan F1® bergabung membentuk campuran kuat teknologi, likuiditas, dan pengakuan.

Analis menyarankan bahwa setelah peluncuran mainnet, BDAG dapat melihat adopsi luas serupa dengan lonjakan yang pernah diamati dengan pengguna awal Solana. Bagi mereka yang mengeksplorasi kripto terbaik untuk dibeli pada tahun 2025, rekayasa yang kuat, komunitas global yang aktif, dan visibilitas yang berkembang dari BlockDAG membedakannya dari proyek lain, menempatkannya dengan kuat dalam sorotan untuk siklus mendatang.

