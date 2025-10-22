SHIB Turun Meskipun Ada Pembakaran, HBAR Memperluas Jaringan AI; Penawaran BlockDAG $0.0015, dan Hari Genesis yang Akan Datang Memicu Kegilaan Pembelian!

Tiga grafik menceritakan kisah yang sangat berbeda bulan ini. Shiba Inu terjebak dalam rentang yang sempit meskipun terjadi pembakaran besar, sehingga analisis pasar Shiba Inu (SHIB) berfokus pada kesabaran dan entri yang disiplin.
Dorongan AI Hedera dengan mitra cloud dan chip menandakan penggunaan perusahaan yang nyata, dan pertumbuhan jaringan Hedera (HBAR) kini berada di pusat tesis tersebut. BlockDAG terlihat berbeda. Testnet langsung, kode yang telah diaudit, jutaan penambang, dan peluncuran yang sudah dijadwalkan menciptakan jalur yang jelas dari presale menuju likuiditas.
Genesis Day pada 26 November, dan sistem peringkat TGE mengubah waktu menjadi keunggulan. Dalam kerangka analisis kripto jangka panjang terbaik, ketidakseimbangan terlihat jelas. SHIB membutuhkan momentum. HBAR membutuhkan penerapan dalam skala besar. BlockDAG sudah memiliki antrean, tanggal, dan buku aturan yang memberi penghargaan bagi tindakan awal. Bagi investor, kejelasan ini mengurangi tebak-tebakan dan meningkatkan potensi keuntungan yang diharapkan.
Shiba Inu (SHIB) turun lebih dari 3% menjadi sekitar $0,0000104, melanjutkan tren penurunan yang menguji kesabaran investor. Meskipun ada pembakaran token SHIB sebanyak 140 juta, harga tidak banyak bereaksi, menunjukkan bahwa sentimen tetap lemah. Namun, pembakaran ini mendorong tingkat harian naik 222%, menunjukkan aktivitas komunitas yang kuat.
Secara teknis, SHIB diperdagangkan antara $0,0000093 dan $0,0000107, dengan resistensi di sekitar $0,0000108. RSI mendekati 31 menunjukkan kondisi oversold, yang berarti rebound jangka pendek bisa terjadi jika pembeli mulai masuk.
Bagi investor yang berhati-hati, penurunan ini mungkin menjadi titik untuk mengakumulasi secara perlahan daripada mengejar momentum. Jika pertumbuhan Shibarium berlanjut dan aktivitas pembakaran tetap konsisten, kasus jangka panjang SHIB menguat. Saat ini, ini adalah permainan menunggu; mereka yang percaya pada kelangkaan dan kekuatan komunitas mungkin menganggap kelemahan ini sebagai peluang sebelum sentimen berubah.
Hedera (HBAR) kembali menjadi fokus setelah mengumumkan kemitraan baru yang menghubungkan blockchain dengan kecerdasan buatan. Kolaborasi terbaru jaringan dengan Nvidia, Intel, dan Google Cloud bertujuan untuk membawa transparansi dan tata kelola ke sistem AI, prioritas yang semakin penting seiring dengan pengetatan regulasi.
Melalui "Verifiable Compute," buku besar Hedera mencatat komputasi AI, memastikan akuntabilitas dan kepercayaan dalam pengambilan keputusan otomatis.
Beberapa analis kini berpendapat bahwa harga HBAR tidak mencerminkan potensi ini. Meskipun kemajuan ini, HBAR diperdagangkan mendekati $0,18, turun sekitar 3%, namun optimisme tetap tinggi dengan pembicaraan tentang kemungkinan ETF HBAR di masa depan. Jika disetujui, ini bisa membuka arus masuk institusional dan likuiditas yang lebih besar.
Bagi investor yang mencari proyek blockchain yang dinilai rendah dengan kasus penggunaan dunia nyata, dorongan Hedera ke tata kelola AI dapat menawarkan titik masuk awal sebelum adopsi mainstream menyusul.
Presale BlockDAG bergerak dengan kecepatan kilat, dan Oktober bisa menjadi bulan realistis terakhir untuk membeli sebelum harga melambung. Saat ini dihargai $0,0015 di Batch 31, proyek ini telah mengumpulkan $430 juta, menjual 27 miliar koin BDAG, dan merekrut 3 juta penambang X1 di seluruh dunia.
Dengan target listing $0,05 yang sudah ditetapkan, setiap batch membawa harga semakin dekat ke tonggak itu, dan jendela untuk ROI besar terus menyusut.
Waktunya tidak bisa lebih krusial lagi. Genesis Day pada 26 November akan menandai momen pembeli awal beralih dari spekulasi ke utilitas saat airdrop berperingkat diluncurkan. Mereka yang terlambat berisiko masuk ketika harga sudah berlipat ganda, kehilangan keuntungan yang telah diamankan oleh peserta awal pada level hampir dasar.
Sinyal pasar menunjukkan meningkatnya minat whale, adopsi penambang yang cepat, dan ekosistem yang berkembang menjelang peluncuran mainnet. Ini bukan metrik acak; ini adalah indikator awal kekuatan jaringan. Kesenjangan antara presale $0,0015 dan listing $0,05 mewakili potensi keuntungan yang sulit ditandingi oleh proyek lain.
Jika sejarah memberi penghargaan pada keyakinan awal, mungkin inilah saatnya. Oktober bukan sekadar bulan lain bagi BlockDAG; ini adalah fase akumulasi terakhir sebelum pasar terbangun untuk melihat apa yang akan datang selanjutnya.
Pilihan bergantung pada katalis yang dapat Anda ukur. Shiba Inu perlu harga untuk melewati resistensi terdekat dan mempertahankan volume, sehingga analisis pasar Shiba Inu (SHIB) masih menyarankan entri bertahap dan risiko yang ketat.
Program AI Hedera dapat dipercaya, namun pertumbuhan jaringan Hedera (HBAR) harus diterjemahkan menjadi transaksi, biaya, dan mitra yang meluncurkan produk langsung. BlockDAG sudah menghubungkan basis pendanaan, infrastruktur yang diaudit, dan jadwal yang membayar pembeli berperingkat terlebih dahulu saat peluncuran.
Kombinasi itu langka. Dalam analisis kripto jangka panjang terbaik yang dibandingkan di antara ketiganya, BlockDAG menawarkan timeline paling tepat dari tesis hingga likuiditas. Jika Anda menghargai sinyal eksekusi, harga presale masih di bawah satu sen, dan Genesis Day yang telah ditentukan, BDAG adalah pilihan pragmatis. Kunjungi kembali SHIB saat breakout.
Pantau penerapan HBAR. Tapi untuk saat ini, analisis kripto jangka panjang terbaik secara tegas mendukung BlockDAG.
Presale: https://purchase.blockdag.network
Website: https://blockdag.network
Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial
Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu
Postingan SHIB Turun Meskipun Ada Pembakaran, HBAR Memperluas Jaringan AI; Penawaran $0,0015 BlockDAG, dan Genesis Day yang Akan Datang Memicu Kegilaan Pembelian! pertama kali muncul di 36Crypto.