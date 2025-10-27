Encifher Membawa Kembali Privasi Zcash ke Solana Dengan Teknologi Enkripsi eZEC

TLDR

eZEC dari Encifher membungkus ulang ZEC untuk transaksi terenkripsi di blockchain Solana.

Lonjakan harga ZEC mendorong kebutuhan akan fitur privasi di jaringan Solana.

Encifher menggunakan enkripsi homomorfik penuh untuk melindungi data transaksi.

Pengguna Solana dapat memperdagangkan token ZEC terenkripsi secara privat di Jupiter DEX.

Zcash (ZEC) telah mengalami lonjakan harga besar, meningkat lebih dari 380% bulan ini. Seiring ZEC mendapatkan daya tarik, ia telah diintegrasikan ke berbagai jaringan blockchain, termasuk Solana. Namun, langkah ini menimbulkan kekhawatiran privasi. Token ZEC yang dibungkus di Solana tidak memiliki fitur privasi yang menjadi ciri khas Zcash. Encifher mengatasi masalah ini dengan menggunakan aset terenkripsi seperti eZEC, yang mengembalikan privasi ZEC di Solana melalui teknologi enkripsi canggih.

Lonjakan Harga ZEC dan Integrasi Solana

Lonjakan harga ZEC baru-baru ini, yang mencapai $375, dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk acara halving ZEC yang akan datang dan pengenalan Grayscale's ZEC Trust. Nilai token yang meningkat telah mendorong kebutuhan untuk integrasi yang lebih besar ke ekosistem blockchain lain, seperti Solana. Pada 16 Oktober 2025, jembatan Zolana meluncurkan wrapped ZEC (wZEC) di Solana, menawarkan pengguna kemampuan untuk memindahkan ZEC melalui jaringan yang cepat dan berbiaya rendah.

Namun, versi wrapped dari ZEC di Solana memiliki keterbatasan besar. Tidak seperti Zcash asli, wrapped ZEC tidak mempertahankan fitur privasinya. Wrapped ZEC diperlakukan sebagai token Solana Program Library (SPL) standar, yang berarti data transaksi dan saldo terlihat di blockchain. Hilangnya privasi ini telah menimbulkan kekhawatiran di antara pengguna yang menghargai misi asli Zcash yaitu transaksi privat dan kerahasiaan tingkat aset.

Solusi Encifher untuk Privasi di Solana

Encifher telah turun tangan untuk mengatasi kesenjangan ini dengan membungkus ulang ZEC menjadi aset terenkripsi, seperti eZEC. Token terenkripsi ini mempertahankan fitur privasi Zcash, memungkinkan transaksi privat dan terenkripsi di Solana. Melalui penggunaan enkripsi homomorfik penuh (FHE), yang mencakup enkripsi ElGamal ambang batas dan bukti zero-knowledge, Encifher memastikan bahwa saldo pengguna dan detail transaksi tetap tersembunyi.

Solusi ini bekerja dengan menyimpan data terenkripsi di luar rantai, dengan blockchain Solana hanya digunakan untuk pointer kriptografi ke saldo terenkripsi ini. Ini berarti bahwa meskipun transaksi terjadi di Solana, data itu sendiri tidak terekspos. Encifher juga mencegah keterkaitan transaksi dengan menggunakan akun sementara. Akun ini hanya ada untuk satu transaksi, mencegah analisis atau pelacakan aktivitas pengguna.

Enkripsi Homomorfik dan Fitur Privasi

Teknologi enkripsi yang digunakan oleh Encifher didasarkan pada enkripsi homomorfik penuh (FHE), yang memungkinkan komputasi pada data terenkripsi tanpa perlu mendekripsinya. Ini memastikan bahwa data transaksi, termasuk saldo dan detail transfer, tetap privat sambil tetap diverifikasi di blockchain.

Selain itu, Encifher menggunakan enkripsi ElGamal ambang batas, yang menambahkan lapisan keamanan lain. Dalam model enkripsi ini, "ambang batas" pihak tepercaya harus berkumpul untuk mendekripsi data. Ini memastikan bahwa tidak ada entitas tunggal yang memiliki akses ke informasi sensitif. Penggunaan bukti zero-knowledge lebih meningkatkan privasi dengan memungkinkan transaksi divalidasi tanpa mengungkapkan data yang mendasarinya.

Pelestarian Privasi dengan Solana DeFi

Fitur pelestarian privasi Encifher sudah beroperasi di Jupiter, bursa terdesentralisasi (DEX) terkemuka Solana. Integrasi ini memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan token terenkripsi sambil memastikan privasi mereka terjaga. Akibatnya, pemegang ZEC sekarang dapat menikmati kecepatan dan biaya rendah jaringan Solana sambil mempertahankan privasi yang awalnya dijanjikan oleh Zcash.

Penggunaan akun sementara juga berkontribusi pada pelestarian privasi. Akun ini tidak terkait dengan identitas jangka panjang pengguna mana pun dan dibuang setelah setiap transaksi, sehingga hampir tidak mungkin bagi pihak ketiga untuk menghubungkan transaksi bersama-sama. Pengaturan ini secara signifikan mengurangi risiko pelanggaran privasi yang dapat terjadi pada blockchain publik.

Solusi Encifher berhasil menjembatani fitur privasi Zcash dengan efisiensi dan skalabilitas Solana, memungkinkan pengguna untuk mengklaim kembali janji asli ZEC tentang privasi tingkat aset di jaringan berkecepatan tinggi.

Postingan Encifher Brings Zcash Privacy Back to Solana With eZEC Encryption Tech pertama kali muncul di CoinCentral.