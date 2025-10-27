BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Nama baru yang muncul di radar analis adalah BlockchainFX ($BFX), sebuah proyek presale yang menggabungkan trading, rewards, dan utilitas dunia nyata [...] Artikel 100x Gains Ahead: BlockchainFX ($BFX) Mengalahkan Lightchain sebagai Pilihan Presale Crypto Terbaik 2025 pertama kali muncul di Coindoo.Nama baru yang muncul di radar analis adalah BlockchainFX ($BFX), sebuah proyek presale yang menggabungkan trading, rewards, dan utilitas dunia nyata [...] Artikel 100x Gains Ahead: BlockchainFX ($BFX) Mengalahkan Lightchain sebagai Pilihan Presale Crypto Terbaik 2025 pertama kali muncul di Coindoo.

Keuntungan 100x di Depan Mata: BlockchainFX ($BFX) Mengungguli Lightchain sebagai Pilihan Presale Kripto Terbaik 2025

Penulis: CoindooSumber: Coindoo
2025/10/27 20:15
GAINS
GAINS$0.01329-1.48%
RealLink
REAL$0.07469-0.74%

Nama baru yang muncul di radar analis adalah BlockchainFX ($BFX), sebuah proyek presale yang menggabungkan trading, rewards, dan utilitas dunia nyata dalam satu ekosistem. Dengan audit terverifikasi, model transparan, dan rangkaian produk utilitas nyata, BlockchainFX disebut-sebut sebagai crypto besar berikutnya bagi mereka yang mencari ROI tinggi dan potensi keuntungan 100x.

Sementara itu, Lightchain telah membuat gelombang dengan janji integrasi AI-nya, bertujuan untuk menggabungkan machine learning dengan optimasi blockchain. Namun, utilitasnya sebagian besar masih dalam tahap pengembangan sementara BFX sudah beroperasi, memadukan crypto dengan alat keuangan tradisional. Kedua proyek ini ramai dibicarakan di forum investor, tetapi BlockchainFX dengan cepat memimpin sebagai peluang presale yang menawarkan kegembiraan dan fungsi. Artikel ini mengeksplorasi pembaruan dan perkembangan terbaru di BlockchainFX ($BFX) dan Lightchain, dan mengapa para ahli percaya BFX mungkin menjadi yang mendefinisikan kisah sukses crypto terbesar tahun 2025.

BlockchainFX – Multi-Asset Trading & Reward Engine Di Antara Presale Crypto Teratas

BlockchainFX ($BFX) bukan token biasa, ini adalah ekosistem lengkap di mana crypto, forex, saham, dan komoditas bergabung dalam satu platform. Setiap perdagangan menghasilkan rewards dalam USDT dan token BFX, memberikan pemegang kesempatan untuk pendapatan pasif nyata, bukan sekadar spekulasi pasar. Hal itu saja membuat BFX menonjol sebagai salah satu crypto terbaik untuk ROI tinggi.

Selain itu, Kartu Visa BFX mengubah rewards crypto menjadi mata uang yang dapat dibelanjakan di mana saja Visa diterima. Tingkat utilitas seperti ini jarang terlihat dalam presale. Bagi investor yang fokus pada lebih dari sekadar hype, BFX menunjukkan janji serius di antara presale crypto teratas tahun 2025.

Snapshot Presale BlockchainFX: Bagaimana Entry Rendah Bisa Menghasilkan Keuntungan 100x

BlockchainFX ($BFX) dirancang untuk nilai jangka panjang melalui rewards, kelangkaan, dan likuiditas terkunci. Dibangun di atas Ethereum dengan total pasokan 3,5 miliar token, targetnya adalah harga listing $0,05. Presale saat ini adalah $0,028 dan sudah lebih dari $9,9 juta telah terkumpul. Token yang tidak terjual akan dibakar dan likuiditas dikunci, dua sinyal kepercayaan penting.

Berikut skenario nyata: investasi $1.000 pada $0,028 → ~35.714 token. Dengan kode bonus CANDY40 (40% token tambahan), totalnya menjadi ~50.000 token. Pada listing $0,05 itu ~$2.500. Jika BFX mencapai $1, itu ~$50.000, peluang crypto 10x yang jelas dan bahkan kemungkinan keuntungan 100x. Kode bonus berlaku dari Jumat pukul 2 sore UTC hingga 3 November pukul 6 sore UTC.

Berita Terbaru Lightchain: Ambisi Mutakhir, Tapi Bagaimana Perbandingannya dengan BFX?

Laporan terbaru menunjukkan Lightchain AI mengumpulkan lebih dari $20 juta dalam presale-nya dan bersiap untuk peluncuran AI-blockchain tahun ini. Model Proof-of-Intelligence dan AI Virtual Machine-nya menarik perhatian di forum dan saluran pengembang.

Meski demikian, sementara Lightchain menjanjikan inovasi masa depan, BlockchainFX sudah memberikan utilitas yang berfungsi dan rewards pemegang token saat ini. Bagi investor yang mencari dampak langsung dan penggunaan nyata dalam portofolio mereka, BFX menawarkan potensi kenaikan yang lebih jelas dan entry yang lebih mudah diakses.

Perbandingan Fitur: BlockchainFX vs Lightchain

FiturBlockchainFX ($BFX)Lightchain AI
EkosistemMulti-asset trading + rewards kartu VisaInfrastruktur blockchain berbasis AI
Harga Entry (presale)$0,028Tetap sekitar $0,007 di ronde bonus
Target Listing / NilaiTarget listing $0,05 & utilitas langsungTimeline listing tidak pasti
Rewards Pemegang TokenUSDT + BFX dari trading + kartu Visa yang dapat dibelanjakanRewards berfokus pada pengembang & staking
Utilitas & Use-CasePengeluaran dunia nyata + trading aktifPembangunan infrastruktur diperlukan

Mengapa BlockchainFX Adalah Investasi Terbaik Di Antara Presale Crypto Terbaik

BlockchainFX menonjol karena memadukan fungsionalitas nyata dengan mekanisme reward. Ini tidak meminta investor untuk berharap pada adopsi masa depan, melainkan memberikan utilitas sekarang. Kartu Visa, keterlibatan pengguna aktif, dan rewards trading menjadikannya salah satu pilihan presale crypto terbaik untuk pendapatan praktis dan potensi kenaikan.

Dengan harga entry yang masih rendah, target listing yang ditetapkan, dan sistem reward yang terdefinisi, presale ini menempatkan pembeli awal dalam posisi yang kuat. Bagi mereka yang mengejar gelombang crypto besar berikutnya dan bertujuan untuk keuntungan 100x, BFX menawarkan kombinasi logika investasi dan timing yang langka.

Kesimpulan

Dogecoin tetap menjadi legenda meme, dan TRON terus memperluas jangkauan blockchain-nya, tetapi keduanya tidak membawa utilitas tahap awal dan peluang entry dari BlockchainFX ($BFX). Dengan harga presale $0,028, target listing $0,05, dan kode bonus CANDY40 yang menawarkan 40% token tambahan hingga 3 November pukul 6 sore UTC, saat untuk bertindak adalah sekarang.

Akses awal ke BFX berarti bergabung dengan platform yang dibangun untuk reward, pengeluaran, dan pertumbuhan skala, bukan sekadar spekulasi. Untuk investor cerdas yang fokus pada presale crypto terbaik dan potensi nyata untuk ROI tinggi, BlockchainFX siap. Amankan entry selagi jendela masih terbuka.

Untuk Informasi Lebih Lanjut

Website: https://blockchainfx.com/ 

X: https://x.com/BlockchainFXcom

Telegram Chat: https://t.me/blockchainfx_chat

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

The post 100x Gains Ahead: BlockchainFX ($BFX) Outperforms Lightchain as 2025's Best Crypto Presale Pick appeared first on Coindoo.

Peluang Pasar
Logo GAINS
Harga GAINS(GAINS)
$0.01329
$0.01329$0.01329
-1.62%
USD
Grafik Harga Live GAINS (GAINS)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Bitcoin untuk Emas? Bank Sentral Rencanakan Langkah Kripto Besar Senilai $300 Juta

Bitcoin untuk Emas? Bank Sentral Rencanakan Langkah Kripto Besar Senilai $300 Juta

Kazakhstan akan menjual cadangan emas dan berinvestasi hingga $300 juta dalam Bitcoin, membangun cadangan kripto senilai $1 miliar untuk diversifikasi aset nasional. Bank sentral Kazakhstan telah mengumumkan
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/12 18:23
Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan televisi langka pada hari Minggu, menuduh pemerintahan Trump menggunakan ancaman kriminal untuk menekan bank sentral
Bagikan
CryptoNews2026/01/12 17:49
Gejolak Kripto: Politik Januari 2026 Mengguncang Dunia Aset Digital

Gejolak Kripto: Politik Januari 2026 Mengguncang Dunia Aset Digital

Politik Januari 2026 mengguncang kripto saat Bitcoin, Ethereum, dan altcoin bereaksi terhadap regulasi, geopolitik, dan volatilitas pasar.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 18:27