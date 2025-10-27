Kripto Terbaik untuk Dibeli untuk Pembayaran Praktis? Token $SPY SpacePay Adalah Pilihan Terbaik

Kebanyakan proyek kripto menjanjikan bulan tetapi tidak memberikan apa pun yang benar-benar dapat Anda gunakan dalam kehidupan nyata. SpacePay mengambil jalur berbeda dengan membangun sesuatu yang dapat digunakan pedagang dan pelanggan saat ini.

Startup London ini menemukan cara agar bisnis dapat menerima kripto menggunakan pembaca kartu yang ada di meja kasir mereka sekarang. Tidak ada peralatan mewah yang perlu dibeli atau hal-hal teknis membingungkan yang perlu dipahami – cukup unduh perangkat lunak mereka dan Anda siap. Sistem ini menangani lebih dari 325 dompet berbeda, hanya mengambil 0,5% per transaksi, dan mengubah kripto menjadi uang tunai secara langsung.

Mereka telah mengumpulkan lebih dari $1,4 juta selama presale, yang menunjukkan bahwa orang-orang menginginkan solusi yang benar-benar berfungsi.

Mengapa SpacePay Fokus pada Utilitas Dunia Nyata

SpacePay mengatasi masalah mendasar yang telah mengganggu kripto selama bertahun-tahun – Anda tidak dapat membelanjakannya di tempat yang berguna. Ada sekitar 400 juta orang di seluruh dunia yang memegang mata uang digital, namun kebanyakan tidak dapat membeli makan siang dengan Bitcoin mereka atau membayar bensin dengan Ethereum. Ketidaksesuaian antara kepemilikan dan utilitas telah membuat kripto tetap berada di wilayah spekulasi.

Platform ini bekerja dengan terminal POS berbasis Android yang sudah dimiliki bisnis. Pembaruan perangkat lunak yang cepat mengubah pembaca kartu yang ada menjadi sistem pembayaran yang mampu menerima kripto. Anggota staf tetap menggunakan antarmuka yang sama yang mereka kenal, dan pelanggan dapat membayar dengan aplikasi dompet apa pun yang mereka sukai. Pendekatan ini menghilangkan hambatan besar yang telah mencegah adopsi kripto secara luas di tingkat pedagang.

Yang membuat ini sangat cerdas adalah fitur konversi instan. Ketika seseorang membayar dengan cryptocurrency, bisnis menerima uang reguler di akun mereka dalam hitungan detik. Bahkan jika Bitcoin jatuh lima menit kemudian, pedagang sudah dibayar dalam mata uang yang stabil. Perlindungan ini menghilangkan ketakutan terbesar pemilik bisnis tentang menerima pembayaran digital.

Kripto Terbaik untuk Dibeli Menyelesaikan Pemrosesan Pembayaran yang Mahal

Prosesor pembayaran tradisional menguras bisnis dengan biaya antara 2% dan 4% per transaksi. Untuk toko kecil dengan omset $30.000 per bulan, itu berarti kehilangan $600 hingga $1.200 hanya untuk menerima pembayaran kartu. SpacePay mengenakan biaya 0,5%, yang menurunkan biaya tersebut menjadi $150. Perbedaan itu bisa menutupi sewa, utilitas, atau mempekerjakan bantuan tambahan selama periode sibuk.

Kripto terbaik untuk dibeli saat ini mengatasi masalah aktual daripada mengejar keuntungan spekulatif. SpacePay menghasilkan pendapatan dari memproses transaksi nyata, yang menciptakan ekonomi berkelanjutan alih-alih bergantung pada kenaikan harga token yang konstan. Model bisnis ini masuk akal untuk pertumbuhan jangka panjang daripada skema pump-and-dump cepat.

Pelanggan juga mendapat manfaat karena banyak sistem pembayaran kripto mengenakan biaya tambahan untuk mengonversi aset digital. SpacePay sepenuhnya menghilangkan biaya ini, memungkinkan orang membelanjakan cryptocurrency mereka tanpa melihat biaya transaksi mengurangi nilai pembelian mereka. Biaya yang lebih rendah untuk pedagang dan pelanggan menciptakan insentif alami untuk adopsi.

Kunjungi Presale SpacePay

SpacePay One Testnet Menunjukkan Kemajuan Teknis

SpacePay baru-baru ini meluncurkan SpacePay One Testnet mereka, menandai kemajuan nyata di luar sekadar janji dan whitepaper. API pembayaran V1 berjalan langsung di jaringan Base Sepolia dan Ethereum Sepolia untuk pengujian publik. Testnet ini mencakup widget pembayaran fungsional dengan alur checkout yang lancar dan dukungan multi-chain.

Pratinjau publik ini memberi pengembang dan pengguna awal kesempatan untuk menguji teknologi sebelum diluncurkan di mana-mana. Mendapatkan umpan balik sekarang alih-alih meluncurkan sesuatu yang rusak menunjukkan mereka serius dalam membangun dengan benar.

Mereka memiliki perangkat lunak yang benar-benar berfungsi memproses pembayaran, bukan sekadar konsep yang mungkin akan ada suatu hari nanti. Tim juga menangani semua hal regulasi dengan benar sejak awal, sehingga pemilik toko tidak perlu stres tentang apakah mereka melakukan sesuatu yang ilegal. Pemerintah telah berhenti bersikap samar tentang aturan kripto, yang sangat membantu.

Menguraikan Detail Presale Token $SPY

Saat ini Anda dapat memperoleh token $SPY seharga $0,003181 per token, meskipun harga tersebut naik seiring dengan terjualnya setiap putaran presale. Mereka membuat 34 miliar token dan membaginya untuk penjualan publik, keuntungan pengguna, kemitraan, pekerjaan pengembangan, dan menyebarkan informasi. Para pendiri hanya menyimpan 5% untuk diri mereka sendiri, yang cukup terkendali dan mungkin berarti mereka bermain untuk jangka panjang.

Pemegang token dapat memberikan suara tentang apa yang akan dibangun, menerima hadiah bulanan, dan melihat fitur baru lebih awal. Ada juga pembagian pendapatan berdasarkan aktivitas platform aktual, sehingga Anda mendapatkan penghasilan dari bisnis nyata alih-alih hanya berharap harganya naik.

Mendukung lebih dari 325 dompet berbeda adalah langkah strategis yang cerdas karena berarti pelanggan dapat menggunakan aplikasi apa pun yang sudah mereka instal. Tidak memaksa orang untuk mengunduh aplikasi baru atau beralih platform hanya untuk melakukan pembayaran. Fleksibilitas ini secara signifikan memperluas basis pengguna potensial untuk pedagang yang menggunakan SpacePay.

Cara Bergabung dengan Presale Token $SPY

Siapa pun yang tertarik untuk berpartisipasi dapat mengikuti langkah-langkah sederhana berikut:

Kunjungi situs web resmi SpacePay dan temukan bagian presale

Hubungkan dompet kripto yang kompatibel seperti MetaMask atau WalletConnect ke platform

Pilih metode pembayaran pilihan Anda dari ETH, BNB, MATIC, AVAX, USDT, USDC, atau kartu bank biasa

Masukkan jumlah investasi yang Anda inginkan dan tinjau alokasi token pada harga $0,003181 saat ini

Konfirmasi transaksi melalui dompet yang terhubung dan simpan detail transaksi

Ikuti saluran sosial SpacePay untuk pembaruan tentang klaim token dan pengembangan platform

BERGABUNGLAH DENGAN PRESALE SPACEPAY ($SPY) SEKARANG

Website | (X) Twitter | Telegram

Postingan Kripto Terbaik untuk Dibeli untuk Pembayaran Praktis? Token $SPY SpacePay Adalah Pilihan Teratas pertama kali muncul di Blockonomi.