Shohei Ohtani dari Dodgers Mengungkapkan Reaksi Brutal Istrinya Terhadap Ejekan Blue Jays di World Series

LOS ANGELES, CA – 8 DESEMBER 2024: Pemain Dodgers Shohei Ohtani dan istrinya Mamiko Tanaka duduk di tribun untuk menonton pertandingan Lakers melawan Portland Trailblazers di Crypto.com Arena pada 8 Desember 2024 di Los Angeles, California. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times via Getty Images) Los Angeles Times via Getty Images

Los Angeles Dodgers memenangkan Game 2 World Series dari Toronto Blue Jays pada hari Sabtu dan akan kembali ke kandang dengan peluang untuk meraih posisi terdepan menuju kejuaraan.

Namun, terlihat jelas dalam pertandingan pertama bahwa Toronto Blue Jays tidak akan terintimidasi oleh gaji besar Dodgers atau daftar pemain berbintangnya. Hal itu terlihat jelas ketika serangan Blue Jays mencetak 11 poin dalam pertandingan pertama. Dan hal tersebut ditekankan oleh para penggemar mereka selama pertandingan itu, saat mereka menyambut pemain terbaik Dodgers Shohei Ohtani dengan meneriakkan "kami tidak membutuhkanmu."

Para penggemar merujuk pada status free agency Ohtani baru-baru ini, yang berujung pada pilihan antara Blue Jays dan Dodgers. Meskipun Ohtani memilih Dodgers, penggemar Blue Jays ingin dia tahu bahwa mereka tidak terpengaruh.

Setelah pertandingan, Ohtani mengindikasikan bahwa dia mendengar mereka dengan jelas.

"Saya pikir itu bagus," kata Ohtani tentang ejekan penggemar, menurut Bill Plunkett dari The Orange County Register . "Saya hanya berusaha memastikan saya tidak mendengar jenis nyanyian yang sama di kandang seperti yang saya dengar di Toronto."

Ohtani tampaknya menanggapi ejekan dengan humor yang baik, tetapi dia juga mengungkapkan bahwa istrinya, Mamiko Tanaka, menambahkan ejekan dengan sindiran kejam miliknya sendiri.

"Istri saya menyukai nyanyian itu sehingga dia sedikit menggoda saya tentang hal itu," kata Ohtani, menurut Plunkett, menambahkan bahwa dia berharap istrinya tidak membawa ejekan itu ke rumah mereka.

Ejekan, yang juga disertai dengan beberapa sorakan tidak setuju, tampaknya tidak mengganggu Ohtani selama pertandingan. Dia memukul home run dua poin dan tampaknya menganggap reaksi istrinya sama lucunya dengan kejamnya dalam komentar pascapertandingannya. Ohtani terjebak dalam periode buruk yang signifikan selama sebagian besar playoff sebelum pertandingan bersejarah dengan tiga home run melawan Milwaukee Brewers di National League Championship Series.

"Saya merasa lebih baik di home plate belakangan ini," kata Ohtani dalam komentar pascapertandingannya setelah pertandingan World Series pertama, seperti dilaporkan Ronald Blum dari Associated Press . "Saya melakukan segala yang saya bisa untuk memastikan bahwa saya siap semaksimal mungkin dan berada di home plate dengan mentalitas yang tepat, tetapi harus memberikan beberapa penghargaan kepada pihak lawan juga."

Dengan seri yang sekarang pindah ke Los Angeles, Ohtani dapat mengharapkan sambutan penggemar yang jauh lebih ramah saat dia melangkah ke home plate berikutnya.