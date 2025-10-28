1inch dan Innerworks Membalikkan Skenario pada Peretas: Menerapkan Lapisan Kekebalan Bertenaga AI

1inch, agregator pertukaran terdesentralisasi (DEX), mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka telah bergabung dengan perusahaan keamanan siber Innerworks untuk meluncurkan era baru perlindungan berbasis AI untuk aset digital. Dalam siaran pers yang dibagikan dengan CryptoNews, perusahaan tersebut menjelaskan bahwa dengan mengintegrasikan kecerdasan perangkat Innerworks dan platform peretas RedTeam, 1inch berencana mengubah cara protokol DeFi mempertahankan diri dari ancaman siber. Bersama-sama, perusahaan-perusahaan tersebut mengembangkan "sistem kekebalan bertenaga AI prediktif"—yang dirancang untuk mengantisipasi dan menetralisir serangan sebelum terjadi. Pertumbuhan pesat DeFi telah menarik aktor ancaman canggih yang mampu mengeksploitasi bahkan kerentanan kecil. 1inch mengatakan mereka mempertahankan pertahanan yang kuat, tetapi munculnya peretas berbantuan AI telah mengubah permainan. Kolaborasi baru ini menempatkan 1inch di garis depan gerakan industri menuju keamanan proaktif dan adaptif. Dari Pertahanan ke Kekebalan Alih-alih menunggu serangan, solusi AI Innerworks mempelajari perilaku peretas dan mengalirkan kecerdasan ini langsung ke sistem pertahanan 1inch. Platform perusahaan terus menjalankan tes penetrasi etis melalui sistem RedTeam-nya, mengekspos kelemahan sebelum aktor jahat dapat mengeksploitasinya. Karena penjahat siber semakin banyak menggunakan serangan "sintetis" yang dihasilkan AI yang meniru aktivitas manusia online, Innerworks menggunakan model AI frontier serupa untuk memprediksi dan melawan ancaman ini. Semua ini terjadi dengan mulus di latar belakang, tanpa memerlukan input pengguna, memastikan pengalaman tanpa hambatan bagi 25 juta pengguna 1inch. "Kami membalikkan skenario pada peretas," kata Sergej Kunz, Co-Founder 1inch. "Dengan memanfaatkan AI untuk mengantisipasi pergerakan mereka, kami dapat secara proaktif menyesuaikan pertahanan kami untuk menghadapi ancaman yang muncul secara langsung. Komitmen untuk pengujian dan peningkatan berkelanjutan inilah yang menjadikan 1inch salah satu proyek DeFi paling aman saat ini." AI sebagai Tim Merah Utama CEO Innerworks Oli Quie menekankan bahwa peretas modern tidak lagi hanya manusia. "Peretas bersifat sintetis, didukung oleh AI, dan mampu menembus setiap solusi mainstream," jelasnya. "Tim Merah kami membuktikan ini dengan tingkat bypass 99%. Dengan bermitra dengan 1inch, kami mengubah kecerdasan ini menjadi sistem kekebalan kolektif yang mempertahankan kripto—dan pada akhirnya, internet yang lebih luas," kata Kunz. Pendekatan berbasis AI ini menandai pergeseran dari pertahanan gaya firewall tradisional ke perlindungan adaptif yang terinspirasi bio, mencerminkan bagaimana organisme hidup membangun kekebalan seiring waktu. Membangun Ekonomi Digital yang Lebih Aman 1inch mengatakan mereka terus memperluas ekosistem DeFi mereka—menawarkan pertukaran yang mulus, dompet self-custody, dan bahkan kartu debit kripto—sambil memastikan bahwa keamanan pengguna berkembang secepat teknologi itu sendiri. Bersama-sama, 1inch dan Innerworks mengatakan mereka mendefinisikan ulang standar untuk pertahanan cerdas dan prediktif di Web3—mengubah pertempuran melawan peretas menjadi ilmu kekebalan digital. 