Strategi Michael Saylor Membeli Bitcoin (BTC) Lagi! Inilah Jumlah Pembelian Terbaru

Strategy (sebelumnya MicroStrategy), investor institusional Bitcoin terbesar di dunia, mengumumkan bahwa mereka membeli 390 Bitcoin antara 20-26 Oktober 2025.

Menurut dokumen yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), perusahaan tersebut melakukan pembelian senilai $43,4 juta dengan harga rata-rata $111.117.

Dengan pembelian terbaru ini, total kepemilikan Bitcoin Strategy telah meningkat menjadi 640.808 BTC. Total biaya dari semua investasi Bitcoin perusahaan adalah $47,4 miliar, dengan harga pembelian rata-rata $74.032.

Pada harga saat ini (sekitar $115.000), portofolio perusahaan dinilai sebesar $74 miliar, setara dengan lebih dari 3% dari total pasokan Bitcoin.

Investasi tersebut didanai dengan hasil dari program penerbitan saham prioritas perusahaan, STRK, STRF, dan STRD. "Rencana 42/42" Strategy bertujuan untuk mengumpulkan modal sebesar $84 miliar untuk akuisisi Bitcoin pada tahun 2027.

Pendiri perusahaan, Michael Saylor, memberikan sinyal pembelian baru dengan mengatakan "Ini adalah hari titik oranye" dalam postingannya di platform media sosial X.

Saham Strategy naik 3,5% minggu lalu, dengan strategi Bitcoin agresif perusahaan dianggap sebagai salah satu contoh terkuat adopsi kripto jangka panjang di kalangan investor institusional.

*Ini bukan nasihat investasi.

