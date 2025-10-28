Strategi Michael Saylor Membeli Bitcoin (BTC) Lagi! Inilah Jumlah Pembelian Terbaru

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Michael Saylor's Strategy Membeli Bitcoin (BTC) Lagi! Inilah Jumlah Pembelian Terbaru muncul di BitcoinEthereumNews.com. Strategy (sebelumnya MicroStrategy), investor Bitcoin institusional terbesar di dunia, mengumumkan bahwa mereka membeli 390 Bitcoin antara 20-26 Oktober 2025. Strategy Michael Saylor Membeli 390 Bitcoin Lagi Senilai $43 Juta Menurut dokumen yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), perusahaan tersebut melakukan pembelian senilai $43,4 juta dengan harga rata-rata $111.117. Dengan pembelian terbaru ini, total kepemilikan Bitcoin Strategy telah meningkat menjadi 640.808 BTC. Total biaya dari semua investasi Bitcoin perusahaan adalah $47,4 miliar, dengan harga pembelian rata-rata $74.032. Pada harga saat ini (sekitar $115.000), portofolio perusahaan dinilai sebesar $74 miliar, setara dengan lebih dari 3% dari total pasokan Bitcoin. Investasi tersebut didanai dengan hasil dari program penerbitan saham prioritas perusahaan, STRK, STRF, dan STRD. "Rencana 42/42" Strategy bertujuan untuk mengumpulkan modal sebesar $84 miliar untuk akuisisi Bitcoin pada tahun 2027. Pendiri perusahaan, Michael Saylor, memberikan sinyal pembelian baru dengan mengatakan "Ini adalah hari titik oranye" dalam postingannya di platform media sosial X. Saham Strategy naik 3,5% minggu lalu, dengan strategi Bitcoin agresif perusahaan dianggap sebagai salah satu contoh terkuat adopsi kripto jangka panjang di kalangan investor institusional. *Ini bukan nasihat investasi. Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain! Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/michael-saylors-strategy-bought-bitcoin-btc-again-heres-the-latest-purchase-amount/Postingan Michael Saylor's Strategy Membeli Bitcoin (BTC) Lagi! Inilah Jumlah Pembelian Terbaru muncul di BitcoinEthereumNews.com. Strategy (sebelumnya MicroStrategy), investor Bitcoin institusional terbesar di dunia, mengumumkan bahwa mereka membeli 390 Bitcoin antara 20-26 Oktober 2025. Strategy Michael Saylor Membeli 390 Bitcoin Lagi Senilai $43 Juta Menurut dokumen yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), perusahaan tersebut melakukan pembelian senilai $43,4 juta dengan harga rata-rata $111.117. Dengan pembelian terbaru ini, total kepemilikan Bitcoin Strategy telah meningkat menjadi 640.808 BTC. Total biaya dari semua investasi Bitcoin perusahaan adalah $47,4 miliar, dengan harga pembelian rata-rata $74.032. Pada harga saat ini (sekitar $115.000), portofolio perusahaan dinilai sebesar $74 miliar, setara dengan lebih dari 3% dari total pasokan Bitcoin. Investasi tersebut didanai dengan hasil dari program penerbitan saham prioritas perusahaan, STRK, STRF, dan STRD. "Rencana 42/42" Strategy bertujuan untuk mengumpulkan modal sebesar $84 miliar untuk akuisisi Bitcoin pada tahun 2027. Pendiri perusahaan, Michael Saylor, memberikan sinyal pembelian baru dengan mengatakan "Ini adalah hari titik oranye" dalam postingannya di platform media sosial X. Saham Strategy naik 3,5% minggu lalu, dengan strategi Bitcoin agresif perusahaan dianggap sebagai salah satu contoh terkuat adopsi kripto jangka panjang di kalangan investor institusional. *Ini bukan nasihat investasi. Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain! Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/michael-saylors-strategy-bought-bitcoin-btc-again-heres-the-latest-purchase-amount/

Strategi Michael Saylor Membeli Bitcoin (BTC) Lagi! Inilah Jumlah Pembelian Terbaru

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/28 02:00
Bitcoin
BTC$90,630.4-0.26%
Moonveil
MORE$0.002637+5.77%
Union
U$0.003314+17.14%
4
4$0.02372-4.04%

Strategy (sebelumnya MicroStrategy), investor institusional Bitcoin terbesar di dunia, mengumumkan bahwa mereka membeli 390 Bitcoin antara 20-26 Oktober 2025.

Strategy Michael Saylor Membeli 390 Bitcoin Lagi Senilai $43 Juta

Menurut dokumen yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), perusahaan tersebut melakukan pembelian senilai $43,4 juta dengan harga rata-rata $111.117.

Dengan pembelian terbaru ini, total kepemilikan Bitcoin Strategy telah meningkat menjadi 640.808 BTC. Total biaya dari semua investasi Bitcoin perusahaan adalah $47,4 miliar, dengan harga pembelian rata-rata $74.032.

Pada harga saat ini (sekitar $115.000), portofolio perusahaan dinilai sebesar $74 miliar, setara dengan lebih dari 3% dari total pasokan Bitcoin.

Investasi tersebut didanai dengan hasil dari program penerbitan saham prioritas perusahaan, STRK, STRF, dan STRD. "Rencana 42/42" Strategy bertujuan untuk mengumpulkan modal sebesar $84 miliar untuk akuisisi Bitcoin pada tahun 2027.

Pendiri perusahaan, Michael Saylor, memberikan sinyal pembelian baru dengan mengatakan "Ini adalah hari titik oranye" dalam postingannya di platform media sosial X.

Saham Strategy naik 3,5% minggu lalu, dengan strategi Bitcoin agresif perusahaan dianggap sebagai salah satu contoh terkuat adopsi kripto jangka panjang di kalangan investor institusional.

*Ini bukan nasihat investasi.

Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain!

Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/michael-saylors-strategy-bought-bitcoin-btc-again-heres-the-latest-purchase-amount/

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$90,630.4
$90,630.4$90,630.4
-0.27%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15
Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Lanskap basis data sedang mengalami perubahan terbesar sejak gerakan NoSQL di tahun 2010-an. Dua kekuatan sedang membentuk ulang segalanya: kecerdasan buatan dan
Bagikan
Hackernoon2026/01/12 13:31