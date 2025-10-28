Bitplanet Meluncurkan Rencana Akumulasi Bitcoin Senilai $40M Di Tengah Rebranding Perusahaan

Perusahaan mengkonfirmasi pembelian 93 BTC, menandai tahap awal dari rencana yang jauh lebih besar untuk mengintegrasikan Bitcoin ke dalam operasi treasurinya.

Akuisisi, yang bernilai jutaan, hanyalah langkah pertama dalam apa yang digambarkan perusahaan sebagai "program akumulasi harian berkelanjutan"—strategi yang pada akhirnya akan membuat Bitplanet memegang hingga 10.000 BTC. Rencana ini didukung oleh CEO Metaplanet Simon Gerovich dan Sora Ventures, keduanya dikenal karena kerja mereka dalam ekspansi kripto institusional.

Dari Akar Keamanan Siber ke Pelopor Treasury Digital

Transformasi Bitplanet sangat mencolok. Dulunya dikenal sebagai SGA Co., perusahaan yang mengkhususkan diri dalam keamanan siber dan infrastruktur IT, kini telah melakukan rebranding dan mengalihkan fokusnya pada pembangunan model keuangan berbasis Bitcoin. Perusahaan mengatakan evolusi ini adalah bagian dari visi jangka panjang untuk memodernisasi struktur perusahaan dan beradaptasi dengan realitas ekonomi digital.

Menurut Co-CEO Paul Lee, transisi tersebut bukanlah perubahan mendadak tetapi strategi yang dilaksanakan dengan hati-hati berdasarkan transparansi dan kontrol risiko. "Rencana treasury kami beroperasi di bawah pengawasan keuangan yang sama seperti yang diharapkan dari perusahaan terdaftar mana pun," katanya, menambahkan bahwa semua transaksi dilakukan melalui sistem yang dipantau oleh Komisi Jasa Keuangan (FSC).

Lee juga mengungkapkan bahwa perusahaan telah memulai fase pembeliannya secara diam-diam, menguji sistem operasional dan mekanisme pelaporan selama dua minggu sebelum pengungkapan publik.

Waktu yang Tepat untuk Pasar dan Hukum

Waktu Bitplanet mungkin terbukti menguntungkan. Pasar Bitcoin baru-baru ini pulih dari gelombang likuidasi futures yang mengguncang kepercayaan investor di awal bulan ini. Arus masuk institusional ke ETF Bitcoin—yang mencapai $446 juta dalam modal baru—telah memperbarui optimisme bahwa adopsi perusahaan kembali mendapatkan momentum.

Di dalam negeri, Undang-Undang Aset Digital Korea Selatan yang baru, yang diberlakukan pada Juni 2025, sedang membentuk ulang bagaimana perusahaan mencatat cryptocurrency dalam neraca mereka. Undang-undang ini akan sepenuhnya diberlakukan pada tahun 2027, memperkenalkan kerangka pelaporan standar untuk perusahaan yang diperdagangkan secara publik.

Lee mengatakan Bitplanet sudah mematuhi standar ini lebih awal. "Kami ingin memberikan contoh bahwa keselarasan regulasi bukanlah beban—itu adalah keuntungan," katanya, menjelaskan bahwa sikap proaktif perusahaan bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan investor dan menghindari komplikasi kepatuhan di masa depan.

Mengapa Bitcoin, dan Mengapa Sekarang?

Bagi Bitplanet, langkah ke Bitcoin bukan sekadar tentang spekulasi. Perusahaan memandang BTC sebagai cadangan strategis jangka panjang—lindung nilai terhadap inflasi, ketidakstabilan moneter, dan penurunan imbal hasil riil di pasar tradisional.

Para eksekutif menggambarkan inisiatif ini sebagai upaya restrukturisasi perusahaan multi-tahun yang pada akhirnya dapat menginspirasi tren yang lebih luas di antara perusahaan-perusahaan terdaftar di Asia. Kepemimpinan perusahaan telah secara terbuka menyatakan ambisinya untuk menjadi "pelopor treasury Bitcoin" Korea Selatan, meniru strategi yang membuat MicroStrategy menjadi nama yang dikenal dalam keuangan kripto global.

Dengan pendanaan baru sebesar $40 juta yang dialokasikan untuk mendukung rencana tersebut, akumulasi Bitcoin Bitplanet akan terus berlanjut dengan kecepatan yang stabil, memanfaatkan pembelian harian yang transparan yang diungkapkan melalui sistem pelaporan yang diverifikasi FSC.

Implikasi yang Lebih Luas

Para analis mengatakan strategi Bitplanet dapat membentuk ulang bagaimana perusahaan Korea Selatan mendekati aset digital di tahun-tahun mendatang. Kombinasi kejelasan regulasi, kemitraan institusional, dan partisipasi perusahaan dapat menjadikan Korea Selatan sebagai titik fokus baru untuk gelombang adopsi Bitcoin di Asia.

Jika Bitplanet berhasil mencapai target 10.000 BTC, hal itu tidak hanya akan menciptakan rekor kepemilikan perusahaan di negara tersebut tetapi juga memposisikan Korea Selatan sebagai salah satu yurisdiksi paling progresif dalam mengintegrasikan Bitcoin ke dalam keuangan tradisional.

