Pasar Bitcoin (BTC) Stabil Meskipun Partisipasi Teredam



Rongchai Wang



Dinamika pasar Bitcoin menunjukkan tanda-tanda stabilisasi, karena tekanan penjualan berkurang dan profitabilitas meningkat, menurut analisis terbaru oleh Glassnode. Meskipun indikator positif ini, partisipasi yang lebih luas dan aktivitas on-chain untuk Bitcoin tetap rendah, menunjukkan lingkungan pasar yang hati-hati.

Indikator Pasar Positif

Selama minggu terakhir, Bitcoin telah mengalami pemulihan moderat, dengan momentum harga yang membaik setelah penurunan sebelumnya. Indikator teknis seperti Relative Strength Index (RSI) telah pulih tajam dari kondisi oversold, menunjukkan potensi stabilisasi di bawah permukaan. Spot CVD dan Perpetual CVD juga menunjukkan peningkatan signifikan, mencerminkan tekanan jual yang berkurang dan kebangkitan awal minat dari sisi pembeli. Namun, penurunan volume spot menunjukkan bahwa momentum yang diperbaharui kurang mendapat dukungan partisipasi luas.

Tren Derivatif dan ETF

Di pasar derivatif, open interest terus menurun, menyoroti pengurangan leverage dan postur yang lebih defensif di kalangan trader. Sebaliknya, tingkat pendanaan telah meningkat, menunjukkan permintaan yang diperbaharui untuk posisi long. Pasar opsi tetap aktif, dengan open interest yang berkembang dan skew yang moderat karena tekanan hedging downside berkurang. Harga volatilitas telah turun di bawah volatilitas yang terealisasi, menunjukkan nada pasar yang lebih puas, yang dapat menyebabkan pergerakan lebih tajam jika katalis baru muncul.

Tren ETF telah mengalami sedikit peningkatan, dengan netflow menjadi positif setelah arus keluar yang substansial pada minggu sebelumnya. Meskipun demikian, volume perdagangan secara keseluruhan telah menurun, menunjukkan bahwa keterlibatan institusional tetap selektif.

Aktivitas On-Chain dan Profitabilitas

Aktivitas on-chain telah melunak, ditandai dengan penurunan alamat aktif, volume transfer, dan biaya, menunjukkan lingkungan jaringan yang lebih tenang. Metrik profitabilitas, bagaimanapun, telah menunjukkan peningkatan. MVRV yang meningkat dan pemulihan rasio Realized Profit and Loss di atas 1,0 menunjukkan pengambilan keuntungan yang diperbaharui dan nada pasar yang lebih sehat. Dinamika pasokan tetap stabil, dengan hanya sedikit peningkatan dominasi pemegang jangka pendek dan tingkat modal panas yang stabil.

Secara keseluruhan, sementara pasar menunjukkan tanda-tanda stabilisasi dengan tekanan penjualan yang berkurang dan profitabilitas yang meningkat, partisipasi yang rendah dan aktivitas on-chain mengisyaratkan fase konsolidasi dalam rentang tertentu untuk Bitcoin. Optimisme pasar yang hati-hati perlahan menggantikan posisi defensif sebelumnya, namun keyakinan yang lebih dalam dan permintaan yang lebih luas diperlukan untuk terobosan yang signifikan.

Untuk analisis terperinci, lihat laporan lengkap oleh Glassnode.

Sumber gambar: Shutterstock