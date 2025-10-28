Pasar Bitcoin (BTC) Stabil Meskipun Partisipasi Teredam

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Bitcoin (BTC) Market Stabilizes Despite Muted Participation muncul di BitcoinEthereumNews.com. Rongchai Wang 27 Okt 2025 17:06 Bitcoin menunjukkan tanda-tanda stabilisasi dengan tekanan jual yang berkurang dan profitabilitas yang meningkat, namun aktivitas on-chain tetap rendah, menurut analisis pasar terbaru Glassnode. Dinamika pasar Bitcoin menunjukkan tanda-tanda stabilisasi, karena tekanan jual berkurang dan profitabilitas meningkat, menurut analisis terbaru oleh Glassnode. Meskipun ada indikator positif ini, partisipasi yang lebih luas dan aktivitas on-chain untuk Bitcoin tetap rendah, menunjukkan lingkungan pasar yang hati-hati. Indikator Pasar Positif Selama minggu terakhir, Bitcoin mengalami pemulihan moderat, dengan momentum harga yang membaik setelah penurunan sebelumnya. Indikator teknis seperti Relative Strength Index (RSI) telah pulih tajam dari kondisi oversold, menunjukkan potensi stabilisasi di bawah permukaan. Spot CVD dan Perpetual CVD juga menunjukkan peningkatan signifikan, mencerminkan tekanan jual yang berkurang dan kebangkitan awal minat beli. Namun, pendinginan volume spot menunjukkan bahwa momentum yang diperbarui kurang mendapat dukungan partisipasi luas. Tren Derivatif dan ETF Di pasar derivatif, open interest terus menurun, menyoroti pengurangan leverage dan postur yang lebih defensif di kalangan trader. Sebaliknya, funding rate telah meningkat, menunjukkan permintaan yang diperbarui untuk posisi long. Pasar opsi tetap aktif, dengan open interest yang berkembang dan skew yang moderat karena tekanan hedging downside berkurang. Harga volatilitas telah turun di bawah volatilitas yang terealisasi, menunjukkan nada pasar yang lebih santai, yang dapat menyebabkan pergerakan lebih tajam jika katalis baru muncul. Tren ETF telah mengalami sedikit peningkatan, dengan netflow menjadi positif setelah outflow substansial pada minggu sebelumnya. Meskipun demikian, volume perdagangan secara keseluruhan telah menurun, menunjukkan bahwa keterlibatan institusional tetap selektif. Aktivitas On-Chain dan Profitabilitas Aktivitas on-chain telah melunak, ditandai dengan penurunan alamat aktif, volume transfer, dan biaya, menunjukkan lingkungan jaringan yang lebih tenang. Metrik profitabilitas, bagaimanapun, telah menunjukkan peningkatan. MVRV yang meningkat dan...Postingan Bitcoin (BTC) Market Stabilizes Despite Muted Participation muncul di BitcoinEthereumNews.com. Rongchai Wang 27 Okt 2025 17:06 Bitcoin menunjukkan tanda-tanda stabilisasi dengan tekanan jual yang berkurang dan profitabilitas yang meningkat, namun aktivitas on-chain tetap rendah, menurut analisis pasar terbaru Glassnode. Dinamika pasar Bitcoin menunjukkan tanda-tanda stabilisasi, karena tekanan jual berkurang dan profitabilitas meningkat, menurut analisis terbaru oleh Glassnode. Meskipun ada indikator positif ini, partisipasi yang lebih luas dan aktivitas on-chain untuk Bitcoin tetap rendah, menunjukkan lingkungan pasar yang hati-hati. Indikator Pasar Positif Selama minggu terakhir, Bitcoin mengalami pemulihan moderat, dengan momentum harga yang membaik setelah penurunan sebelumnya. Indikator teknis seperti Relative Strength Index (RSI) telah pulih tajam dari kondisi oversold, menunjukkan potensi stabilisasi di bawah permukaan. Spot CVD dan Perpetual CVD juga menunjukkan peningkatan signifikan, mencerminkan tekanan jual yang berkurang dan kebangkitan awal minat beli. Namun, pendinginan volume spot menunjukkan bahwa momentum yang diperbarui kurang mendapat dukungan partisipasi luas. Tren Derivatif dan ETF Di pasar derivatif, open interest terus menurun, menyoroti pengurangan leverage dan postur yang lebih defensif di kalangan trader. Sebaliknya, funding rate telah meningkat, menunjukkan permintaan yang diperbarui untuk posisi long. Pasar opsi tetap aktif, dengan open interest yang berkembang dan skew yang moderat karena tekanan hedging downside berkurang. Harga volatilitas telah turun di bawah volatilitas yang terealisasi, menunjukkan nada pasar yang lebih santai, yang dapat menyebabkan pergerakan lebih tajam jika katalis baru muncul. Tren ETF telah mengalami sedikit peningkatan, dengan netflow menjadi positif setelah outflow substansial pada minggu sebelumnya. Meskipun demikian, volume perdagangan secara keseluruhan telah menurun, menunjukkan bahwa keterlibatan institusional tetap selektif. Aktivitas On-Chain dan Profitabilitas Aktivitas on-chain telah melunak, ditandai dengan penurunan alamat aktif, volume transfer, dan biaya, menunjukkan lingkungan jaringan yang lebih tenang. Metrik profitabilitas, bagaimanapun, telah menunjukkan peningkatan. MVRV yang meningkat dan...

Pasar Bitcoin (BTC) Stabil Meskipun Partisipasi Teredam

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/28 04:42
Bitcoin
BTC$90,603.03-0.34%
Omnity Network
OCT$0.02918+3.29%
Wink
LIKE$0.002589+0.58%
Index Cooperative
INDEX$0.4961+1.43%
OpenLedger
OPEN$0.16195-6.20%


Rongchai Wang
27 Okt 2025 17:06

Bitcoin menunjukkan tanda-tanda stabilisasi dengan tekanan penjualan yang berkurang dan profitabilitas yang meningkat, namun aktivitas on-chain tetap rendah, menurut analisis pasar terbaru dari Glassnode.

Dinamika pasar Bitcoin menunjukkan tanda-tanda stabilisasi, karena tekanan penjualan berkurang dan profitabilitas meningkat, menurut analisis terbaru oleh Glassnode. Meskipun indikator positif ini, partisipasi yang lebih luas dan aktivitas on-chain untuk Bitcoin tetap rendah, menunjukkan lingkungan pasar yang hati-hati.

Indikator Pasar Positif

Selama minggu terakhir, Bitcoin telah mengalami pemulihan moderat, dengan momentum harga yang membaik setelah penurunan sebelumnya. Indikator teknis seperti Relative Strength Index (RSI) telah pulih tajam dari kondisi oversold, menunjukkan potensi stabilisasi di bawah permukaan. Spot CVD dan Perpetual CVD juga menunjukkan peningkatan signifikan, mencerminkan tekanan jual yang berkurang dan kebangkitan awal minat dari sisi pembeli. Namun, penurunan volume spot menunjukkan bahwa momentum yang diperbaharui kurang mendapat dukungan partisipasi luas.

Tren Derivatif dan ETF

Di pasar derivatif, open interest terus menurun, menyoroti pengurangan leverage dan postur yang lebih defensif di kalangan trader. Sebaliknya, tingkat pendanaan telah meningkat, menunjukkan permintaan yang diperbaharui untuk posisi long. Pasar opsi tetap aktif, dengan open interest yang berkembang dan skew yang moderat karena tekanan hedging downside berkurang. Harga volatilitas telah turun di bawah volatilitas yang terealisasi, menunjukkan nada pasar yang lebih puas, yang dapat menyebabkan pergerakan lebih tajam jika katalis baru muncul.

Tren ETF telah mengalami sedikit peningkatan, dengan netflow menjadi positif setelah arus keluar yang substansial pada minggu sebelumnya. Meskipun demikian, volume perdagangan secara keseluruhan telah menurun, menunjukkan bahwa keterlibatan institusional tetap selektif.

Aktivitas On-Chain dan Profitabilitas

Aktivitas on-chain telah melunak, ditandai dengan penurunan alamat aktif, volume transfer, dan biaya, menunjukkan lingkungan jaringan yang lebih tenang. Metrik profitabilitas, bagaimanapun, telah menunjukkan peningkatan. MVRV yang meningkat dan pemulihan rasio Realized Profit and Loss di atas 1,0 menunjukkan pengambilan keuntungan yang diperbaharui dan nada pasar yang lebih sehat. Dinamika pasokan tetap stabil, dengan hanya sedikit peningkatan dominasi pemegang jangka pendek dan tingkat modal panas yang stabil.

Secara keseluruhan, sementara pasar menunjukkan tanda-tanda stabilisasi dengan tekanan penjualan yang berkurang dan profitabilitas yang meningkat, partisipasi yang rendah dan aktivitas on-chain mengisyaratkan fase konsolidasi dalam rentang tertentu untuk Bitcoin. Optimisme pasar yang hati-hati perlahan menggantikan posisi defensif sebelumnya, namun keyakinan yang lebih dalam dan permintaan yang lebih luas diperlukan untuk terobosan yang signifikan.

Untuk analisis terperinci, lihat laporan lengkap oleh Glassnode.

Sumber gambar: Shutterstock

Sumber: https://blockchain.news/news/bitcoin-btc-market-stabilizes-despite-muted-participation

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$90,603.03
$90,603.03$90,603.03
-0.30%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan televisi langka pada hari Minggu, menuduh pemerintahan Trump menggunakan ancaman kriminal untuk menekan bank sentral
Bagikan
CryptoNews2026/01/12 17:49
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15