Domain Baru MetaMask Memicu Rumor tentang Airdrop Token MASK yang Akan Datang

TLDR

Pendaftaran domain baru oleh MetaMask telah memicu spekulasi luas tentang kemungkinan airdrop token MASK.

Domain "claim.metamask.io" telah meningkatkan harapan bahwa MetaMask mungkin segera meluncurkan portal klaim token.

Pengenalan program rewards MetaMask dipandang sebagai pendahulu dari rumor airdrop token MASK.

CEO ConsenSys Joe Lubin menekankan bahwa program rewards menghubungkan utilitas DeFi MetaMask dengan desentralisasi masa depannya.

Peluncuran fitur baru MetaMask baru-baru ini termasuk dukungan untuk perdagangan derivatif dan rencana integrasi dengan Polymarket.

Pendaftaran domain baru oleh MetaMask telah memicu spekulasi tentang airdrop yang akan datang untuk token dompet, MASK. Penemuan "claim.metamask.io" telah memicu klaim bahwa MetaMask mungkin segera meluncurkan portal untuk klaim token. Investor sangat tertarik dengan pendaftaran tersebut, karena halaman tersebut sekarang meminta autentikasi pengguna.

Pendaftaran Domain MetaMask Memicu Spekulasi Airdrop

Domain yang baru terdaftar "claim.metamask.io" telah menarik perhatian komunitas kripto. Para ahli percaya ini bisa menjadi portal klaim token platform untuk token MASK yang telah lama ditunggu. Perkembangan ini mengikuti peluncuran sistem poin rewards MetaMask, semakin mengintensifkan rumor tentang airdrop.

MetaMask belum secara resmi mengkonfirmasi detail tentang proses klaim token, tetapi pembuatan domain menambah bobot pada spekulasi tersebut. Pengguna sudah mendiskusikan kemungkinan bahwa domain tersebut mungkin terkait dengan acara airdrop di masa depan. Mengingat fokus MetaMask yang meningkat pada pemberian reward untuk aktivitas pengguna, ide distribusi token tampak masuk akal.

MetaMask baru-baru ini memperkenalkan program rewards bekerja sama dengan ConsenSys dan jaringan Ethereum Layer-2-nya, Linea. Program ini bertujuan untuk mendorong aktivitas pengguna dengan menawarkan poin reward untuk tindakan on-chain seperti menukar token atau menjembatani aset. Saat pengguna mengumpulkan poin, mereka mungkin menjadi memenuhi syarat untuk klaim token MASK di masa depan.

CEO ConsenSys Joe Lubin menekankan bahwa program rewards akan berfungsi sebagai jembatan menuju desentralisasi. Dia mengatakan, "Struktur airdrop dan reward menghubungkan utilitas DeFi MetaMask dengan tahap desentralisasi berikutnya." Pernyataan ini menunjukkan bahwa MetaMask sedang mempersiapkan perubahan signifikan dalam operasinya, yang berpusat pada token MASK.

Peluncuran Token POLY Polymarket Terkait dengan MetaMask

Awal bulan ini, MetaMask meluncurkan fitur baru, termasuk dukungan untuk perdagangan derivatif di jaringan yang kompatibel dengan EVM. Ini termasuk integrasi dengan Hyperliquid untuk perdagangan futures perpetual. Dompet tersebut juga mengkonfirmasi rencana untuk mengintegrasikan Polymarket pada akhir tahun ini, menyelaraskan roadmap-nya dengan peluncuran token di masa depan.

CMO Polymarket, Matthew Modabber, mengungkapkan bahwa platform tersebut akan meluncurkan token POLY-nya bersama dengan airdrop retroaktif. Ini terkait dengan strategi MetaMask, semakin memicu spekulasi seputar peluncuran token MASK.

Postingan New MetaMask Domain Fuels Rumors of Upcoming MASK Token Airdrop pertama kali muncul di CoinCentral.