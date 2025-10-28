Dengan pasar yang memanas pada Oktober 2025, para trader sedang mengamati proyek-proyek yang menunjukkan bukan hanya hype tetapi juga angka yang solid. Dari catatan presale yang kuat hingga pergerakan harga yang solid, beberapa nama menonjol sebagai pilihan kripto dengan kinerja terbaik musim ini. Investor kini memperhatikan bagaimana koin-koin ini bergerak, baik itu inovasi di baliknya atau komunitas yang membuatnya tetap hidup.

Dalam daftar ini, BlockDAG menjadi sorotan dengan kesuksesan presale lebih dari $430 juta dan teknologi yang sudah berjalan langsung di Awakening Testnet-nya. Sementara itu, Ripple (XRP), Shiba Inu (SHIB), dan Dogecoin (DOGE) terus menarik minat yang kuat. Setiap koin membawa cerita yang berbeda, dari kasus penggunaan institusional hingga loyalitas berbasis meme, menunjukkan betapa beragamnya ruang kripto berkinerja terbaik telah menjadi.

BlockDAG: Presale $430M+ dan Masa Depan Secepat Kilat

BlockDAG mendefinisikan ulang seperti apa kesuksesan awal dalam kripto. Telah mengumpulkan lebih dari $430 juta dalam presale-nya dengan 27 miliar koin BDAG terjual dan lebih dari 315.000 pemegang bergabung, BlockDAG kini berada di batch ke-31, dengan harga $0,0015 per koin. Proyek ini merencanakan harga peluncuran mainnet sebesar $0,05, mengisyaratkan potensi ROI di atas 3.000%. Yang menarik perhatian bukan hanya angka presale tetapi teknologi yang mendasarinya: model hybrid yang dibangun untuk keamanan dan kecepatan.

Jaringan ini menggabungkan Proof-of-Work Bitcoin dengan sistem Directed Acyclic Graph (DAG), memungkinkan beberapa transaksi berjalan secara paralel. Dengan perkiraan throughput 2.000-15.000 TPS, BlockDAG memposisikan dirinya sebagai salah satu platform yang paling skalabel hingga saat ini. Para pengembang sudah aktif di Awakening Testnet langsung, yang sepenuhnya kompatibel dengan EVM, artinya aplikasi berbasis Ethereum dapat berpindah dengan mulus ke BlockDAG.

Di balik pertumbuhan ini adalah tim yang transparan dan kredibel yang dipimpin oleh CEO Antony Turner, didukung oleh Dr. Maurice Herlihy, ilmuwan komputer pemenang Hadiah Gödel dan Dijkstra. Platform ini telah lulus audit oleh CertiK dan Halborn, memberikan kepercayaan kepada investor dalam keamanan kodenya.

Tambahkan kemitraan multi-tahun dengan Tim Formula 1® BWT Alpine, dan Anda mendapatkan proyek yang memadukan branding kelas atas dengan kekuatan teknis. Dengan metrik dan validasi seperti itu, tidak mengherankan BlockDAG kini dipandang sebagai kripto berkinerja terbaik tahun 2025.

2. Ripple (XRP): Kekuatan Institusional dan Momentum yang Stabil

Ripple terus membuktikan bahwa daya tahan dalam kripto tidak bergantung pada hype semata. Per Oktober 2025, XRP diperdagangkan sekitar $2,41, dengan resistensi jangka pendek mendekati $2,50-$2,60 dan dukungan kuat di $2,00-$2,35. Analis menggambarkan ini sebagai fase konsolidasi setelah reli tajam di awal tahun. Meskipun laju lebih lambat, fundamental Ripple tetap solid, terutama karena mendapatkan lebih banyak pengakuan institusional dan kejelasan regulasi.

Baru-baru ini, Ripple Labs bergabung dengan komite pengarah Faster Payments Task Force Federal Reserve AS, peningkatan kredibilitas besar di sektor keuangan. Perusahaan ini juga mendukung dana investasi senilai $1 miliar, yang dirancang untuk mendorong adopsi XRP di seluruh pembayaran global.

Dengan lebih dari satu dekade beroperasi dan jaringan yang aman dan siap-patuh, Ripple telah menjadi jembatan antara keuangan tradisional dan inovasi blockchain. Bagi mereka yang melacak kripto berkinerja terbaik, perpaduan stabilitas dan potensi jangka panjang XRP menjadikannya salah satu dari sedikit token yang menyeimbangkan regulasi dan utilitas pasar.

3. Shiba Inu (SHIB): Momentum Pembakaran dan Aktivitas Whale

Shiba Inu tetap menjadi favorit penggemar di ruang koin meme, tetapi di bawah permukaan, ia tumbuh lebih terstruktur. Saat ini dihargai sekitar $0,0000100, SHIB telah mengalami fluktuasi tetapi terus mempertahankan basis besar lebih dari 1,5 juta alamat dompet.

Mekanisme pembakaran token koin ini telah melihat lonjakan hingga 800.000% dalam 24 jam, dan dompet whale terus mengakumulasi selama penurunan pasar. Campuran kontrol pasokan dan pemegang skala besar ini membuat nama SHIB tetap relevan di antara kripto berkinerja terbaik pada 2025.

Namun, SHIB tidak tanpa tantangan. Arus masuk pasokan besar, termasuk 56 miliar token baru yang ditambahkan ke cadangan bursa, menciptakan tekanan jual jangka pendek. Namun, komunitas tetap menjadi salah satu yang paling berdedikasi dalam kripto, mendorong aktivitas konstan melalui proyek seperti Shibarium dan berbagai integrasi NFT. Bagi para penganut jangka panjang, SHIB masih membawa momentum budaya yang mendefinisikan sisi kripto yang digerakkan komunitas.

4. Dogecoin (DOGE): Veteran Koin Meme

Dulu lelucon, kini andalan, Dogecoin terus menunjukkan kemampuannya untuk tetap relevan bahkan di pasar yang berubah. Saat ini diperdagangkan sekitar $0,1946, DOGE telah berhasil mempertahankan posisinya di dekat level dukungan $0,19, dengan volume perdagangan naik lebih dari 20% pada akhir Oktober. Analis mengamati potensi formasi "death cross", di mana rata-rata jangka pendek turun di bawah rata-rata jangka panjang, tetapi likuiditas dan pengakuan DOGE yang kuat membuatnya tetap berada dalam campuran pilihan kripto berkinerja terbaik untuk trader kasual dan serius.

Salah satu topik pembicaraan utama kuartal ini adalah peluncuran ETF DOGE di AS, meskipun arus masuk awal telah moderat dibandingkan dengan token lain. Meski begitu, Dogecoin tetap menjadi fenomena budaya dan keuangan, dengan akar meme-nya memberi jalan bagi penggunaan dunia nyata dalam mikrotransaksi dan sistem tipping.

Zona dukungan di $0,19 dan $0,18 dipandang kritis untuk mempertahankan momentumnya, sementara breakout di atas $0,21-$0,22 bisa memicu reli jangka pendek. Bagi investor yang lebih menyukai keakraban yang didukung oleh likuiditas, DOGE tetap menjadi pemain yang andal, meski tidak dapat diprediksi.

Mengapa BlockDAG Memimpin sebagai Kripto Berkinerja Terbaik yang Sesungguhnya

Di seluruh pasar, Ripple, Shiba Inu, dan Dogecoin masing-masing menunjukkan ketahanan yang mendefinisikan kelompok kripto berkinerja terbaik pada 2025. Kemajuan institusional Ripple, upaya komunitas berbasis pembakaran Shiba Inu, dan likuiditas Dogecoin menunjukkan betapa beragamnya kesuksesan dapat terlihat di industri ini. Masing-masing memiliki daya tarik tersendiri, baik itu pertumbuhan yang stabil, budaya meme, atau pengakuan luas.

Namun, BlockDAG berdiri terpisah. Ia telah menggabungkan teknologi nyata, kepemimpinan yang dapat diverifikasi, kemitraan global, dan momentum presale yang sulit ditandingi oleh proyek lain. Dari presale $430 juta hingga Awakening Testnet yang teruji menghasilkan ribuan transaksi per detik, angka-angka berbicara dengan sendirinya.

Saat siklus kripto menuju 2026, pembeli yang mencari kripto berkinerja terbaik berikutnya menemukan bahwa BlockDAG bukan sekadar presale lain; ia sedang membentuk diri menjadi jaringan di mana kecepatan, kepercayaan, dan nilai akhirnya bertemu.

