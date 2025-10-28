Citi dan Coinbase Bermitra untuk Memperluas Pembayaran Aset Digital

Kolaborasi ini menandai langkah signifikan lainnya dalam menyatukan perbankan tradisional dan teknologi blockchain.

Kemitraan ini awalnya akan berfokus pada memudahkan klien institusional Citi untuk memindahkan uang masuk dan keluar dari aset digital. Ini termasuk mendukung on-ramps dan off-ramps Coinbase, yaitu layanan yang mengkonversi uang biasa menjadi cryptocurrency dan sebaliknya. Kedua perusahaan juga berencana untuk mengeksplorasi opsi pembayaran fiat-ke-stablecoin 24/7 di masa depan.

Apa Arti Kemitraan Ini

Debopama Sen, Kepala Pembayaran dan Layanan di Citi, menjelaskan bahwa dunia keuangan berubah dengan cepat. Citi mengoperasikan lebih dari 300 jaringan kliring pembayaran di 94 pasar di seluruh dunia. Bank tersebut melihat kerja sama dengan Coinbase sebagai perpanjangan alami dari pendekatan "jaringan dari jaringan", membantu klien melakukan pembayaran tanpa khawatir tentang batas negara.

Brian Foster, Kepala Global Crypto as a Service di Coinbase, mengatakan jaringan global dan keahlian pembayaran Citi menjadikan mereka mitra yang ideal. Dengan menggabungkan jangkauan Citi dengan kepemimpinan Coinbase dalam aset digital, mereka bertujuan menciptakan solusi yang menyederhanakan akses ke pembayaran aset digital.

Sumber: @coinbase

Pasar merespons positif terhadap berita tersebut. Saham Coinbase melonjak hingga 3,6% setelah pengumuman dan diperdagangkan pada $369,50 keesokan harinya, naik 4,5% intraday dan 7% selama lima hari. Reli ini juga dibantu oleh JPMorgan yang meningkatkan peringkat Coinbase menjadi overweight dengan target harga $404.

Ambisi Kripto Citi yang Berkembang

Kemitraan ini merupakan bagian dari dorongan Citi yang lebih luas ke aset digital. Bank tersebut berencana meluncurkan layanan kustodi kripto pada 2026, setelah mengembangkan kemampuan tersebut selama dua hingga tiga tahun terakhir. Ini berarti Citi akan menyimpan cryptocurrency asli untuk klien, mirip dengan cara bank menyimpan sekuritas tradisional.

CEO Citi Jane Fraser mengungkapkan pada Juli 2025 bahwa bank tersebut juga mempertimbangkan untuk meluncurkan stablecoin sendiri. Stablecoin adalah cryptocurrency yang dirancang untuk mempertahankan nilai yang stabil, biasanya dipatok dengan dolar AS. Bank tersebut melihat potensi besar di pasar ini.

Pada September 2025, Citi merevisi perkiraan stablecoin-nya, memprediksi pasar bisa mencapai $1,9 triliun pada 2030 dalam skenario dasar. Jika adopsi dipercepat lebih cepat dari yang diharapkan, pasar bisa tumbuh hingga $4 triliun. Untuk mendukung taruhan ini, Citi Ventures berinvestasi di BVNK pada Oktober 2025, perusahaan berbasis London yang membangun infrastruktur untuk pembayaran stablecoin.

Bank tersebut sudah mengoperasikan Citi Token Services, yang menggunakan blockchain privat untuk memindahkan uang dalam jaringan Citi. Sistem ini bekerja dengan solusi Citi 24/7 USD Clearing, yang menangani transaksi untuk lebih dari 250 bank di lebih dari 40 pasar, memungkinkan pembayaran lintas batas sepanjang waktu.

Mengapa Wall Street Merangkul Kripto Sekarang

Beberapa faktor mendorong bank tradisional ke aset digital. Lingkungan regulasi yang lebih menguntungkan di Amerika Serikat di bawah administrasi saat ini telah mendorong bank-bank Amerika untuk menawarkan lebih banyak layanan terkait kripto.

Pada Juni 2025, Senat AS mengesahkan GENIUS Act dengan suara 68-30. Undang-undang ini menciptakan kerangka federal pertama untuk regulasi stablecoin di Amerika Serikat. Ini mengharuskan penerbit stablecoin untuk memegang dolar aktual atau aset likuid untuk mendukung setiap token digital, memberikan kejelasan yang telah dicari industri.

Permintaan dari klien institusional juga tumbuh pesat. Survei terhadap 352 investor institusional yang dilakukan oleh Coinbase dan EY-Parthenon pada Januari 2025 menemukan bahwa lebih dari tiga perempat berharap untuk meningkatkan alokasi aset digital mereka pada 2025. Lima puluh sembilan persen berencana mengalokasikan lebih dari 5% aset yang dikelola untuk aset digital. Selain itu, 84% institusi sudah menggunakan atau tertarik menggunakan stablecoin untuk imbal hasil, kenyamanan transaksi, dan pertukaran mata uang asing yang efisien.

Volume pembayaran stablecoin telah tumbuh menjadi $19,4 miliar year-to-date pada 2025, menunjukkan permintaan nyata untuk layanan ini.

Strategi Institusional Coinbase

Coinbase telah membangun posisinya sebagai penyedia infrastruktur kripto utama untuk keuangan tradisional. Perusahaan ini sekarang berfungsi sebagai mitra kripto tepercaya untuk lebih dari 200 bank, broker, fintech, dan perusahaan pembayaran terkemuka dunia melalui platform Crypto-as-a-Service-nya.

Perusahaan telah mengamankan beberapa kemitraan profil tinggi. Coinbase bermitra dengan BlackRock untuk menyediakan klien institusional Aladdin dengan akses langsung ke kripto melalui Coinbase Prime, yang melayani lebih dari 13.000 klien institusional. JPMorgan juga meluncurkan JPMD, token depositnya, pada 2025, berjalan di blockchain Base Coinbase dan menangani transaksi institusional dengan penyelesaian sepanjang waktu dan pembayaran bunga.

Persaingan Memanas

Citi bukan satu-satunya bank besar yang mengeksplorasi aset digital. The Wall Street Journal melaporkan bahwa JPMorgan Chase, Bank of America, dan Wells Fargo juga mengeksplorasi inisiatif stablecoin potensial. Namun, CEO JPMorgan Jamie Dimon mengatakan tahun ini bahwa meskipun bank akan membiarkan klien membeli cryptocurrency, bank tidak akan menyimpan aset tersebut. Ini menempatkan Citi dalam kelompok kecil yang mengejar layanan kustodi kripto skala penuh.

Citi mengelola 90% perusahaan eCommerce teratas dan 15 dari 20 FinTech terbesar di dunia, memberikannya jangkauan signifikan dalam ekonomi digital. Bank tersebut melihat tokenisasi sebagai pasar senilai $5 triliun pada 2030, menjadikan kemitraan dengan Coinbase ini penting secara strategis untuk menangkap peluang tersebut.

Jalan ke Depan

Kemitraan Citi-Coinbase mewakili tonggak penting dalam menjembatani perbankan tradisional dan keuangan blockchain. Dengan menggabungkan infrastruktur pembayaran global Citi dengan keahlian aset digital Coinbase, kemitraan ini dapat mempercepat adopsi institusional pembayaran kripto.

Seiring kejelasan regulasi meningkat dan permintaan institusional tumbuh, kita kemungkinan akan melihat lebih banyak kolaborasi antara bank-bank Wall Street dan platform cryptocurrency. Perlombaan untuk membangun infrastruktur keuangan masa depan telah dimulai, dan pengumuman hari ini menunjukkan bahwa keuangan tradisional dan aset digital sedang menyatu lebih cepat dari sebelumnya.