BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Analis Bloomberg Eric Balchunas mengatakan bursa telah memposting pemberitahuan pencatatan untuk ETF Solana dari Bitwise dan dana Litecoin dan Hedera dari Canary. Pasar kripto mungkin akan melihat gelombang debut dana yang diperdagangkan di bursa lainnya minggu ini, dengan dana Solana, Litecoin, dan HBAR muncul di daftar bursa AS menjelang peluncuran potensial pada hari Selasa. Menurut analis Bloomberg Eric Balchunas, pemberitahuan pencatatan bursa AS telah muncul untuk ETF Solana (SOL) dari Bitwise dan ETF Litecoin (LTC) dan Hedera (HBAR) dari Canary, dengan dana-dana tersebut dijadwalkan akan aktif pada hari Selasa. Dalam postingan X pada hari Senin, Balchunas mengatakan Solana Trust dari Grayscale diperkirakan akan dikonversi menjadi ETF pada hari berikutnya. Baca selengkapnyaAnalis Bloomberg Eric Balchunas mengatakan bursa telah memposting pemberitahuan pencatatan untuk ETF Solana dari Bitwise dan dana Litecoin dan Hedera dari Canary. Pasar kripto mungkin akan melihat gelombang debut dana yang diperdagangkan di bursa lainnya minggu ini, dengan dana Solana, Litecoin, dan HBAR muncul di daftar bursa AS menjelang peluncuran potensial pada hari Selasa. Menurut analis Bloomberg Eric Balchunas, pemberitahuan pencatatan bursa AS telah muncul untuk ETF Solana (SOL) dari Bitwise dan ETF Litecoin (LTC) dan Hedera (HBAR) dari Canary, dengan dana-dana tersebut dijadwalkan akan aktif pada hari Selasa. Dalam postingan X pada hari Senin, Balchunas mengatakan Solana Trust dari Grayscale diperkirakan akan dikonversi menjadi ETF pada hari berikutnya. Baca selengkapnya

ETF Solana, Litecoin, Hedera akan diluncurkan pada hari Selasa: Analis

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/10/28 05:30
MAY
MAY$0.01376-2.61%
Hedera
HBAR$0.11408-3.74%
Solana
SOL$139.17+1.08%
Litecoin
LTC$76.41-5.67%

Analis Bloomberg Eric Balchunas mengatakan bursa telah memposting pemberitahuan pencatatan untuk ETF Solana dari Bitwise dan dana Litecoin dan Hedera dari Canary.

Pasar kripto mungkin akan melihat gelombang lain debut dana yang diperdagangkan di bursa minggu ini, dengan dana Solana, Litecoin dan HBAR muncul dalam daftar bursa AS menjelang peluncuran potensial pada hari Selasa.

Menurut analis Bloomberg Eric Balchunas, pemberitahuan pencatatan bursa AS telah muncul untuk ETF Solana (SOL) dari Bitwise dan ETF Litecoin (LTC) dan Hedera (HBAR) dari Canary, dengan dana-dana tersebut dijadwalkan akan aktif pada hari Selasa.

Dalam postingan X pada hari Senin, Balchunas mengatakan Solana Trust dari Grayscale diperkirakan akan dikonversi menjadi ETF pada hari berikutnya.

Baca selengkapnya

Peluang Pasar
Logo MAY
Harga MAY(MAY)
$0.01376
$0.01376$0.01376
-2.82%
USD
Grafik Harga Live MAY (MAY)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network meluncurkan x402z untuk mengaktifkan pembayaran agen AI yang mengutamakan privasi menggunakan FHE untuk memperkuat transaksi A2A yang aman di seluruh ekosistem Web3, DeFi, dan AI.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 20:10
Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

TLDR TSMC melaporkan laba Q4 hari Kamis dengan analis memperkirakan pertumbuhan laba 27% menjadi T$475,2 miliar. Pendapatan kuartal keempat meningkat 20,45% didorong oleh 3-nanometer
Bagikan
Blockonomi2026/01/12 20:45