ETF Solana, Litecoin, Hedera akan diluncurkan pada hari Selasa: Analis

Analis Bloomberg Eric Balchunas mengatakan bursa telah memposting pemberitahuan pencatatan untuk ETF Solana dari Bitwise dan dana Litecoin dan Hedera dari Canary.

Pasar kripto mungkin akan melihat gelombang lain debut dana yang diperdagangkan di bursa minggu ini, dengan dana Solana, Litecoin dan HBAR muncul dalam daftar bursa AS menjelang peluncuran potensial pada hari Selasa.

Menurut analis Bloomberg Eric Balchunas, pemberitahuan pencatatan bursa AS telah muncul untuk ETF Solana (SOL) dari Bitwise dan ETF Litecoin (LTC) dan Hedera (HBAR) dari Canary, dengan dana-dana tersebut dijadwalkan akan aktif pada hari Selasa.

Dalam postingan X pada hari Senin, Balchunas mengatakan Solana Trust dari Grayscale diperkirakan akan dikonversi menjadi ETF pada hari berikutnya.

