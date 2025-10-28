AI dan Kripto Menggambar Ulang Keuangan Global

Dominasi dolar telah lama mendefinisikan keuangan global. Namun saat bank sentral menguji coba kripto dan AI membentuk kembali penyelesaian lintas batas, sistem ini menghadapi ujian struktural pertamanya dalam beberapa dekade. Pergeseran ini dapat mendefinisikan ulang bagaimana likuiditas global dan kepercayaan dihargai. Data IMF COFER menempatkan pangsa dolar dalam cadangan global pada 56,32% di awal 2025 — terendah sejak kelahiran euro. Sementara itu, 94% otoritas moneter sedang menguji mata uang digital bank sentral. Itu menandakan diversifikasi dan digitalisasi uang negara.

Kedatangan AI dalam infrastruktur keuangan mempercepat pergeseran ini. Bank for International Settlements memperingatkan bahwa algoritma perdagangan otonom dan likuiditas dapat memperbesar risiko sistemik. Pada saat yang sama, rel digital baru menjanjikan transfer yang lebih murah dan cepat. Jaringan lama yang dibangun di atas greenback diam-diam terkikis.

Indikator Pergeseran Permanen dalam Dominasi Dolar

BeInCrypto berbicara dengan Dr. Alicia García-Herrero, Kepala Ekonom untuk Asia-Pasifik di Natixis dan mantan ekonom IMF. Berdasarkan dua dekade penelitian makro, dia menjelaskan bagaimana CBDC, AI, dan stablecoin dapat menggambar ulang kekuatan moneter global. Dia juga menguraikan metrik mana yang akan mengungkapkan pivot itu terlebih dahulu.

Dolar masih menjadi jangkar cadangan, namun erosi telah dimulai. Data COFER menunjukkan penurunan yang stabil sejak 2000. Pertanyaannya bukan lagi apakah alternatif muncul, tetapi kapan pergeseran menjadi terukur — timeline yang sekarang dapat dipantau investor secara real time.

Source: IMF COFER, Q2 2025

Ambang batasnya — penurunan di bawah 55% pada 2027 plus arus CBDC miliaran dolar — akan menandai titik balik untuk struktur cadangan. Ini menunjukkan kapan diversifikasi berhenti menjadi teori dan menjadi kebijakan.

Pangsa Pasar Stablecoin dan Risiko Blok yang Muncul

Stablecoin tetap menjadi perpanjangan likuiditas dolar. Sekitar 99% sirkulasi dipatok ke USD, dengan USDT dan USDC dominan. Token non-dolar atau yang didukung komoditas dapat memicu persaingan berbasis blok — tanda jelas bahwa likuiditas dapat terfragmentasi sepanjang garis politik.

Source: Messari

García-Herrero berpendapat bahwa stablecoin pesaing harus menangkap lebih dari 20% penyelesaian global untuk memicu fragmentasi blok yang sebenarnya. Itu menandai titik di mana mata uang digital mulai menggambar ulang geopolitik, bukan hanya pembayaran.

Penyelesaian on-chain sekarang mencapai $35 triliun per tahun — dua kali throughput Visa. CEO Stablecore Alex Treece menyebutnya "jaringan Eurodollar modern" yang melayani permintaan USD global di luar bank. Ini menunjukkan bahwa rel digital masih memperkuat jangkauan dolar.

Data IMF menunjukkan token ini sudah menangani sekitar 8% arus skala PDB di Amerika Latin dan Afrika. Itu membuktikan stablecoin sekarang bertindak sebagai instrumen kebijakan informal.

Treece membandingkan sistem dolar digital ini dengan pasar Eurodollar tahun 1960-an, ketika investor lepas pantai memanfaatkan likuiditas AS melalui jaringan paralel. Inovasi swasta memperluas jangkauan dolar alih-alih menggantinya.

Stablecoin dalam Ekonomi Inflasi Tinggi

Di ekonomi yang terkena inflasi seperti Argentina dan Turki, stablecoin berfungsi sebagai rel dolar informal. Mereka bertindak sebagai lindung nilai digital terhadap keruntuhan mata uang dan menawarkan garis hidup keuangan paralel yang menunjukkan peran kripto di dunia nyata.

Aturan praktisnya: penggunaan moderat menstabilkan. Tetapi ketika stablecoin melebihi seperempat pembayaran, mereka mengancam kedaulatan moneter — titik di mana bantuan berubah menjadi risiko.

Tokenisasi dan Utang Negara

Tokenisasi telah menjadi tema kunci dalam keuangan, meskipun adopsi negara tertinggal. Sementara pilot BIS bergerak lambat, perusahaan swasta maju lebih cepat. Franklin Templeton mengharapkan adopsi awal dalam treasury dan ETF di Hong Kong, Jepang, dan Singapura. Pilot ini menunjukkan di mana regulasi dan inovasi sudah bertemu.

Data CoinGecko menunjukkan treasury yang ditokenisasi di atas $5,5 miliar dan stablecoin lebih dari $220 miliar. Konsep ini bergeser dari pilot ke praktik saat aset tradisional diam-diam bermigrasi ke on-chain.

Proyeksinya — 5% penerbitan negara ditokenisasi pada 2028 — menandakan reformasi bertahap yang dipimpin oleh Asia dan Eropa. Ini melengkapi daripada menggantikan sistem dolar. Keuangan digital sering berkembang melalui kepatuhan, bukan pemberontakan.

Upaya publik dan swasta sedang menyatu. García-Herrero mengharapkan adopsi yang dipimpin regulator, sementara Franklin Templeton bertaruh pada tarikan pasar. Bagaimanapun, aset tradisional bermigrasi ke rel blockchain — satu obligasi dan satu dana pada satu waktu.

e-CNY Tiongkok dan Kripto yang Dipimpin Negara

e-CNY Tiongkok terus berkembang di bawah kontrol pusat yang ketat. Pada pertengahan 2025, telah menangani 7 triliun yuan dalam transaksi. Ini menunjukkan kemampuan Beijing untuk mendigitalkan uang tanpa kripto swasta dan bagaimana ekosistem terpusat dapat berkembang dengan cepat.

Study Times, jurnal Sekolah Partai Pusat, membingkai kripto dan CBDC sebagai alat "mobilisasi keuangan." Yuan digital Beijing dan jaringan blockchain berfungsi sebagai aset strategis untuk kontrol likuiditas dan ketahanan sanksi — "front logistik digital" yang menggabungkan keuangan dan keamanan.

Dia mendefinisikan dominasi yang dipimpin negara sebagai investasi blockchain swasta di bawah 10% dari arus masuk fintech. Level itu mungkin tiba pada akhir 2026, ketika kedaulatan digital menjadi terukur, bukan retoris.

Perdagangan Rusia-Tiongkok dan "Blok Web3 yang Dipimpin Negara"

Menghadapi sanksi, Rusia dan Tiongkok kini menyelesaikan sebagian besar perdagangan di luar sistem dolar. Eksperimen aset digital mereka memunculkan pertanyaan tentang kapan koordinasi menjadi blok formal — titik balik yang dapat membentuk kembali geografi penyelesaian.

Tolok ukur 50%-nya mendefinisikan ambang batas untuk lingkup kliring baru. Ini dapat menstabilkan perdagangan yang terkena sanksi namun memperdalam fragmentasi global.

Eropa sudah bereaksi. Larangan terbaru UE terhadap stablecoin yang didukung rubel, A7A5, menandai sanksi kripto langsung pertamanya. Ini menunjukkan bagaimana aset digital telah menjadi senjata dan target dalam konflik keuangan.

Bukti Personhood dan Inklusi Keuangan

Sistem Proof-of-Personhood seperti model biometrik Worldcoin membingkai ulang debat tentang identitas dan inklusi. Nilai ekonomi mereka tetap belum terbukti, namun skalabilitas dapat membentuk seberapa cepat kerangka kepercayaan era AI berkembang.

Debat ini mencerminkan perlombaan identitas digital yang lebih luas. Adrian Ludwig dari TFH melihat sistem bukti-manusia sebagai lapisan kepercayaan untuk era AI. García-Herrero mengatakan hanya dampak terukur yang akan membuktikan nilai mereka.

Dominasi Perdagangan Lintas Batas AI dan Kripto

Keuangan yang didorong AI sekarang membentuk likuiditas, kepatuhan, dan penyelesaian. BIS mengatakan copilot pembelajaran mesin sudah mengotomatisasi ulasan AML. Kontrak pintar Project Pine memungkinkan bank sentral menyesuaikan jaminan secara real time, menandakan kebangkitan kepatuhan yang dapat diprogram.

BIS membingkai ini sebagai inti keuangan yang dapat diprogram namun diatur. Pandangan spekulatif seperti AI 2027 membayangkan sistem AI mengarahkan likuiditas, R&D, pasar, dan kebijakan keamanan. BIS menyerukan integritas-by-design sebelum sistem tersebut sepenuhnya muncul.

Investasi mendekati $100 miliar pada 2027 mendukung model itu. Stablecoin dapat berfungsi sebagai lapisan yang patuh, ditokenisasi yang menghubungkan likuiditas otomatis ke uang yang dapat diprogram — medan pertempuran berikutnya untuk regulator.

Cadangan Bitcoin Negara dan Hambatan Sumber Daya

Pangsa Bitcoin dalam cadangan negara tetap kecil namun simbolis. Hubungannya dengan aset berisiko dan ketergantungan pada energi dan chip dapat menciptakan titik cekik geopolitik baru. Cadangan digital bisa segera terikat dengan rantai pasokan fisik.

Sementara itu, perusahaan treasury aset digital (DAT) mengelola lebih dari $100 miliar dalam kripto, mengungkapkan bagaimana neraca yang rapuh dapat mencerminkan risiko negara. Treasury yang berfokus pada Bitcoin dengan buffer likuiditas yang ketat tampak paling tangguh — pratinjau tantangan yang mungkin dihadapi negara saat adopsi meningkat.

Transparansi Kripto dan Keunggulan Tata Kelola

Blockchain publik memasuki registri pemerintah dan sistem pengadaan. Untuk demokrasi, buku besar transparan menawarkan akuntabilitas yang langsung memperkuat kredibilitas fiskal.

Tolok ukur 15-20%-nya menandai titik ketika adopsi blockchain menjadi struktural. Ini meningkatkan skor transparansi dan memberikan keunggulan tata kelola bagi masyarakat terbuka.

Kesimpulan

Di sepuluh domain — CBDC, AI, stablecoin, tokenisasi, dan blockchain — kerangka García-Herrero menunjukkan evolusi, bukan revolusi. Jangkauan dolar menyebar, tidak menghilang, saat uang digital mengubah kekuatan moneter menjadi sistem berbagi yang didorong data.

Analisisnya mendasarkan spekulasi pada data terukur: rasio cadangan, arus penyelesaian, dan ambang adopsi. Tatanan moneter masa depan akan bergantung kurang pada gangguan daripada pada tata kelola — bagaimana transparansi, kepercayaan, dan kontrol selaras di era digital.