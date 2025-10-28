GMGN: Baru-baru ini mengalami serangan phishing eksternal dan akan memberikan kompensasi penuh kepada pengguna yang terkena dampak

PANews melaporkan pada tanggal 28 Oktober bahwa co-founder GMGN Haze (@haze0x) memposting di platform X bahwa GMGN baru-baru ini mengalami serangan phishing eksternal. Penyerang menggunakan situs token pihak ketiga palsu untuk menipu pengguna agar mengkliknya dan memicu transaksi tidak sah. Masalah ini telah sepenuhnya diselesaikan, akun yang terkena dampak telah dipulihkan keamanannya, dan serangan phishing serupa telah sepenuhnya diblokir. Insiden ini memengaruhi sekitar 107 pengguna. GMGN akan sepenuhnya mengganti kerugian terkait dan akan dibayarkan ke akun GMGN pengguna hari ini. PANews melaporkan pada tanggal 28 Oktober bahwa co-founder GMGN Haze (@haze0x) memposting di platform X bahwa GMGN baru-baru ini mengalami serangan phishing eksternal. Penyerang menggunakan situs token pihak ketiga palsu untuk menipu pengguna agar mengkliknya dan memicu transaksi tidak sah. Masalah ini telah sepenuhnya diselesaikan, akun yang terkena dampak telah dipulihkan keamanannya, dan serangan phishing serupa telah sepenuhnya diblokir. Insiden ini memengaruhi sekitar 107 pengguna. GMGN akan sepenuhnya mengganti kerugian terkait dan akan dibayarkan ke akun GMGN pengguna hari ini.