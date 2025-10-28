BursaDEX+
Henrik Zeberg Memprediksi Reli Ethereum Sebelum Kejatuhan Pasar Kripto Besar-besaran

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2025/10/28 13:50
Mengapa Harga Ethereum Naik Hari Ini

Postingan Henrik Zeberg Memprediksi Reli Ethereum Sebelum Kejatuhan Besar Pasar Kripto pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Henrik Zeberg, Kepala Ekonom Makro di Swissblock, yang dikenal karena menghubungkan siklus makroekonomi dengan gelembung aset, mengatakan kita sekarang hidup dalam apa yang dia sebut "gelembung terbesar dalam sejarah keuangan modern."

Dia memprediksi bahwa Ethereum (ETH) siap untuk lonjakan harga yang signifikan dalam jangka pendek, diikuti oleh kejatuhan besar di seluruh pasar cryptocurrency.

Prediksi Harga Ethereum

Menurut Zeberg, kondisi keuangan global saat ini memicu "blow-off top," fase yang ditandai dengan euforia harga ekstrem sebelum puncak pasar.

Dalam postingan tweet, dia mengantisipasi bahwa Ethereum tidak hanya akan bergabung tetapi mungkin mengungguli Bitcoin dalam pergerakan tajam ke atas ini, didorong oleh meningkatnya minat institusional, adopsi Layer 2, dan peran penting Ethereum dalam ekosistem DeFi dan Web3.​

Data dan analisis setelah flash crash pasar Oktober menunjukkan bahwa ETH mengalami lonjakan 52,9% dalam volume futures, menyoroti permintaan yang bertahan dan ketahanan pasar meskipun volatilitas terus berlanjut.

Sementara itu, perkembangan institusional seperti pertumbuhan minat spot-ETH ETF dan ekspansi aset tokenisasi yang diperkirakan akan melampaui $25 miliar pada awal 2025, mendukung pandangan Zeberg tentang potensi jangka pendek Ethereum yang kuat.

  • Baca Juga :
  •   Berita Kripto Hari Ini [Live] Pembaruan Pada 28 Oktober 2025
  •   ,

Blow-Off Top Sebelum Keruntuhan

Zeberg memperingatkan bahwa pasar global berada dalam "gelembung terbesar sepanjang masa," dipicu oleh tahun-tahun uang mudah dan keserakahan investor. Tetapi dengan kembalinya inflasi, dia mengatakan era "likuiditas bebas" telah berakhir.

Dia memprediksi "blow-off top" final, reli tajam dan emosional sebelum kejatuhan besar. Menurutnya, Ethereum bisa mengungguli Bitcoin dalam lonjakan terakhir ini saat kegembiraan altcoin mencapai puncaknya, tetapi keduanya kemungkinan akan menghadapi koreksi dalam setelahnya.

Mengambil pelajaran dari sejarah, Zeberg membandingkan euforia saat ini dengan boom kereta api tahun 1840-an dan gelembung dot-com tahun 2000, keduanya revolusioner, namun diikuti oleh keruntuhan yang menyakitkan.

Prospek Harga Ethereum

Lonjakan terbaru Ethereum dari $3.686 ke $4.134 menunjukkan volatilitasnya dan potensi untuk keuntungan cepat.

Saat ini, Ethereum (ETH) menunjukkan tanda-tanda potensi breakout karena harganya membentuk segitiga simetris, pola yang sering mengarah pada pergerakan kuat setelah harga menembus.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) berada di sekitar 54, menunjukkan bahwa tekanan pembelian sedang meningkat, tetapi aset belum overbought, menunjukkan masih ada ruang untuk keuntungan lebih lanjut jika momentum berlanjut.

FAQ

Bagaimana Ethereum berbeda dari Bitcoin?

Meskipun keduanya adalah cryptocurrency utama, nilai Ethereum juga terkait dengan perannya yang mendasar dalam mendukung keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan aplikasi Web3, tidak hanya sebagai aset digital.

Bagaimana tren makro dan kebijakan Fed terkait dengan reli Ethereum?

Suku bunga yang lebih rendah meningkatkan likuiditas pasar dan optimisme investor, sering memicu reli kripto—Ethereum bisa mendapatkan manfaat terbesar.

Berapa prediksi harga ETH untuk 2025?

Sesuai dengan perkiraan harga Ethereum 2025 kami, harga ETH bisa mencapai maksimum $9.428,11.

