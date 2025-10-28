Aliansi Citi–Coinbase Membuka Jalan untuk Pembayaran Stablecoin — Meningkatkan Minat pada Investasi Kripto Jangka Panjang Terbaik Seperti Best Wallet Token

POIN PENTING: Citi telah mengumumkan kemitraan strategis dengan Coinbase untuk mengintegrasikan kemampuan pembayaran aset digital bagi 200 juta kliennya.

Citi telah mengumumkan kemitraan strategis dengan Coinbase untuk mengintegrasikan kemampuan pembayaran aset digital bagi 200 juta kliennya. Dengan 300 jaringan kliring global, Citi kini berencana memperluas jangkauannya ke jaringan blockchain untuk pembayaran lintas batas, menyediakan arsitektur yang dibutuhkan institusi untuk beroperasi dengan sukses di dunia Web3.

Dalam langkah bersejarah lainnya untuk menggabungkan perbankan tradisional dan keuangan blockchain, Citi telah mengumumkan kemitraan strategis dengan Coinbase untuk menawarkan kemampuan pembayaran aset digital kepada klien institusionalnya.

Citi bertujuan memanfaatkan on/off-ramp Coinbase untuk merampingkan pembayaran fiat pada fase pertama, dengan rencana untuk sistem pembayaran fiat-ke-stablecoin di masa depan. Hal ini diharapkan dapat menarik treasury korporasi besar ke dalam pool likuiditas berbasis blockchain.

Citi kini menghubungkan 300 jaringan kliring secara global. Kemitraan ini akan memperluas jangkauan ke jaringan blockchain untuk pembayaran lintas batas, menjadikan Citi sebagai jembatan utama antara keuangan tradisional dan keuangan terdesentralisasi.

Seperti yang diposting Brian Foster dari Coinbase, 'Batas antara keuangan tradisional dan aset digital semakin kabur.'

Bagi Citi, kemitraan ini menandai tonggak penting dalam upayanya untuk memungkinkan pembayaran terprogram dan bersyarat menggunakan stablecoin untuk berbagai kasus penggunaan, termasuk pembayaran pemasok, penyelesaian faktur, dan transfer treasury.

Menurut Ronit Ghose dari Citi, kapitalisasi pasar stablecoin sebesar $316 miliar diproyeksikan tumbuh menjadi antara $1,6 triliun dan $3,7 triliun dalam lima tahun — dan data mendukung klaim ini. Sebagai permulaan, lebih dari $10 miliar pembayaran stablecoin diproses secara global hanya pada Agustus 2025.

Sumber: @Delphi_Digital/X

Pilihan Citi terhadap Coinbase masuk akal, mengingat infrastruktur kripto global dan rekam jejak kepatuhan regulasi bursa tersebut.

Coinbase sudah bekerja sama dengan lebih dari 250 institusi keuangan, menyediakan infrastruktur untuk kustodi, staking, pembayaran, spot, dan derivatif, memperkuat perannya sebagai bagian dari tulang punggung institusional Web3.

Seiring bank-bank tradisional mengadopsi penyelesaian on-chain, permintaan untuk opsi penyimpanan yang aman dan ramah pengguna yang mendukung pengelolaan stablecoin dan aset tokenisasi yang mulus akan meningkat.

Di sinilah Best Wallet menonjol sebagai pemenang yang jelas, berkat arsitektur non-kustodialnya, perlindungan multi-signature, dan integrasi on- dan off-ramp yang mulus. Token aslinya, Best Wallet Token ($BEST), memanfaatkan gelombang adopsi kripto, telah mengumpulkan $16,6 juta dalam fase presale-nya.

Mengenal Best Wallet — Powerhouse Non-Kustodial yang Menjembatani DeFi, Keamanan, dan Utilitas Dunia Nyata

Selaras dengan langkah terbaru Citi, Best Wallet dilengkapi untuk menangani stablecoin, aset tokenisasi, dan penyelesaian multi-chain dengan mulus.

Sebagai dompet yang mengutamakan mobile, Best Wallet memungkinkan Anda membeli, menjual, menukar, dan melakukan staking aset di enam rantai utama (segera berkembang menjadi 60+ rantai). Di pasar yang penuh dengan penipuan phishing dan serangan online, Best Wallet dirancang untuk melindungi aset digital Anda. Ini menghilangkan risiko pihak ketiga dengan mengenkripsi kunci pribadi Anda dan menyimpannya secara lokal di perangkat Anda, bukan di server eksternal.

Baik Anda pemula atau pengguna kripto tingkat lanjut, dompet ini memudahkan pembelian token di berbagai blockchain menggunakan fiat, kartu kredit atau debit, atau UPI, dan mendukung lebih dari 80 mata uang.

Best Wallet juga berencana meluncurkan kartu debitnya sendiri dalam fase berikutnya dari roadmap-nya, yang akan memungkinkan Anda membelanjakan kripto Anda langsung dari dompet Anda di pedagang di seluruh dunia.

Di jantung arsitektur dompet yang dapat diskalakan ini terdapat aset aslinya, Best Wallet Token ($BEST), yang mendukung segala sesuatu dalam ekosistem. Memegang $BEST membuka:

Akses awal ke proyek presale yang telah diverifikasi

Pengurangan biaya transaksi di seluruh ekosistem Best Wallet

Peluang staking APY yang lebih tinggi menggunakan fitur agregator staking (akan diluncurkan pada fase 3)

Hak tata kelola komunitas, memungkinkan Anda memengaruhi arah proyek.

Dengan misi untuk menguasai 40% pangsa pasar dompet kripto, $BEST sudah memulai dengan kuat dengan penggalangan dana sebesar $16,6 juta. Dompet whale membengkak dengan $BEST, dengan dua pembelian penting senilai $70,2 ribu dan $50,9 ribu — mencerminkan kepercayaan investor yang berkembang terhadap potensi dompet dalam jangka panjang.

Pelajari cara membeli $BEST sebelum para whale melakukannya.

Satu $BEST saat ini berharga $0,025855 dengan APY staking menarik sebesar 79%. Jika prediksi harga $BEST dari para ahli kami terwujud, token tersebut bisa meroket hingga $0,051903 pada akhir tahun dan mencapai $0,143946 pada 2026 — itu berarti pengembalian ~100,7% dalam beberapa bulan dan pengembalian ~456,7% selama tahun depan.

Ingat, itu hanya keuntungan dari apresiasi harga saja. Anda juga bisa melakukan staking token Anda dan mendapatkan penghasilan pasif yang solid sejak hari pertama.

Dengan kenaikan harga berikutnya dalam 12 jam, dapatkan $BEST hari ini atau bayar lebih mahal besok — pilihan Anda!