Aliansi Citi–Coinbase Membuka Jalan untuk Pembayaran Stablecoin — Meningkatkan Minat pada Investasi Kripto Jangka Panjang Terbaik Seperti Best Wallet Token

POIN PENTING:
Dalam langkah bersejarah lainnya untuk menggabungkan perbankan tradisional dan keuangan blockchain, Citi telah mengumumkan kemitraan strategis dengan Coinbase untuk menawarkan kemampuan pembayaran aset digital kepada klien institusionalnya.
Citi bertujuan memanfaatkan on/off-ramp Coinbase untuk merampingkan pembayaran fiat pada fase pertama, dengan rencana untuk sistem pembayaran fiat-ke-stablecoin di masa depan. Hal ini diharapkan dapat menarik treasury korporasi besar ke dalam pool likuiditas berbasis blockchain.
Seperti yang diposting Brian Foster dari Coinbase, 'Batas antara keuangan tradisional dan aset digital semakin kabur.'
Bagi Citi, kemitraan ini menandai tonggak penting dalam upayanya untuk memungkinkan pembayaran terprogram dan bersyarat menggunakan stablecoin untuk berbagai kasus penggunaan, termasuk pembayaran pemasok, penyelesaian faktur, dan transfer treasury.
Menurut Ronit Ghose dari Citi, kapitalisasi pasar stablecoin sebesar $316 miliar diproyeksikan tumbuh menjadi antara $1,6 triliun dan $3,7 triliun dalam lima tahun — dan data mendukung klaim ini. Sebagai permulaan, lebih dari $10 miliar pembayaran stablecoin diproses secara global hanya pada Agustus 2025.
Pilihan Citi terhadap Coinbase masuk akal, mengingat infrastruktur kripto global dan rekam jejak kepatuhan regulasi bursa tersebut.
Coinbase sudah bekerja sama dengan lebih dari 250 institusi keuangan, menyediakan infrastruktur untuk kustodi, staking, pembayaran, spot, dan derivatif, memperkuat perannya sebagai bagian dari tulang punggung institusional Web3.
