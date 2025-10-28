5 Hal yang Saya Pelajari dari Peluncuran Trezor Safe 7 di Praha

Minggu lalu, saya menghadiri acara peluncuran Trezor Safe 7 di Praha, dan yang paling mengesankan bagi saya bukan hanya pengungkapan produknya, tetapi juga kotanya sendiri. Sekitar 300 tamu dari bursa, penyedia dompet, influencer, dan startup Web3 memenuhi tempat acara pada 21 Oktober. Kami disambut dengan pertunjukan laser robotik, diikuti oleh CEO Matěj Žák yang naik ke panggung. Dia memperkenalkan apa yang disebut perusahaan sebagai dompet perangkat keras paling signifikan mereka dalam lebih dari satu dekade. Safe 7 hadir dengan layar sentuh warna 2,5 inci (62% lebih besar dari model sebelumnya), bodi aluminium anodized, dan kemampuan nirkabel penuh termasuk Bluetooth 5.1 dan pengisian daya magnetik Qi2. Dengan harga $249, ini diposisikan sebagai perangkat premium, jauh lebih mahal dibandingkan pesaing seperti produk Ledger. Momen penentu bagi seluruh industri! Trezor Safe 7 dibuat untuk Anda—dengan keamanan, transparansi, dan kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Setiap komponen, setiap baris kode, setiap keputusan dibuat dengan mempertimbangkan kebebasan Anda. Pilih kebebasan. Pilih transparansi. Pilih keamanan. pic.twitter.com/3vr9RBApoc — Trezor (@Trezor) 23 Oktober 2025 Anda dapat membaca lebih lanjut tentang produk itu sendiri di sini. Di bawah ini, saya ingin fokus pada lima hal yang saya pelajari dari menghadiri acara ini di jantung Benua Lama. 1. Praha Benar-benar Pusat Kripto Eropa Sebelum tiba, saya tahu Praha memiliki komunitas kripto. Setelah menghabiskan waktu di sana, saya memahami mengapa orang menyebutnya ibu kota kripto Eropa. Angka-angka menceritakan sebagian kisahnya: lebih dari 95 ATM Bitcoin di seluruh Republik Ceko, dengan sebagian besar terkonsentrasi di Praha. Tetapi kenyataannya terasa berbeda ketika Anda berjalan-jalan dan melihat ATM kripto di pusat perbelanjaan dan melihat restoran dengan stiker pembayaran Bitcoin. Menurut BTCMap.org, saat ini ada lebih dari 1.000 tempat seperti itu di Republik Ceko, dengan 700 berlokasi di Praha saja. BTC Praha 2025 menarik lebih dari 10.000 peserta awal tahun ini, membawa nama-nama seperti Michael Saylor dan Adam Back. Jalur trem bersejarah kota ini menerima pembayaran kripto melalui platform seperti GoCrypto dan Confirmo. Republik Ceko memperlakukan mata uang virtual sebagai komoditas daripada alat pembayaran yang sah, menciptakan kejelasan yang masih kurang di sebagian besar pasar Eropa. 2. Orang Ceko Masih Mengingat Perampasan Uang Besar 70 Tahun Lalu Fakta bahwa Trezor diciptakan oleh orang Ceko, dan bahwa begitu banyak bisnis kripto beroperasi di negara yang relatif kecil ini, bukanlah kebetulan. Ini tentang ingatan sejarah. Rezim komunis yang mengendalikan Cekoslowakia sejak 1948 melakukan reformasi mata uang pada 1953 yang pada dasarnya menyita tabungan warga dalam semalam. Orang-orang yang menyimpan uang di bank atau menyimpan uang tunai di rumah melihat kekayaan mereka lenyap oleh keputusan pemerintah. Pengalaman itu, yang diturunkan melalui generasi, menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap institusi keuangan terpusat. Ketika Bitcoin dan mata uang kripto muncul, menawarkan alternatif untuk uang yang dikendalikan pemerintah, hal itu beresonansi secara berbeda di Republik Ceko dibandingkan di Eropa Barat. Proposal terbaru gubernur bank sentral Ceko untuk menginvestasikan cadangan nasional dalam Bitcoin akan tampak absurd di sebagian besar negara Barat, tetapi di Praha hal itu memicu perdebatan serius. 3. Trezor Sebenarnya Tidak Menyimpan Koin Anda Ini mungkin bukan berita baru bagi banyak dari Anda, dan meskipun saya menganggap diri saya sebagai orang yang paham teknologi yang telah berinvestasi dalam kripto selama hampir satu dekade, ternyata saya hampir tidak tahu apa-apa tentang dompet perangkat keras. Trezor sama sekali tidak menyimpan koin Anda karena mereka berada di blockchain. Yang disimpan perangkat ini adalah kunci privat Anda. Selama presentasi, Trezor menghabiskan banyak waktu menjelaskan chip TROPIC01. Awalnya, saya pikir ini akan menjadi spesifikasi teknis tipikal yang lebih penting bagi pengembang daripada pengguna. TROPIC01 adalah chip Secure Element yang dapat diaudit pertama di dunia, artinya desainnya terbuka untuk diperiksa siapa saja. Dompet perangkat keras tradisional menggunakan chip closed-source di mana Anda mempercayai produsen karena Anda tidak punya pilihan lain. 𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗣𝗲𝗹𝘂𝗻𝗰𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗸: 𝗣𝗲𝗿𝗴𝗲𝘀𝗲𝗿𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗱𝗶𝗴𝗺𝗮 🚀 @Trezor Safe 7 hadir. Dan di intinya adalah TROPIC01, chip aman transparan dan dapat diaudit pertama yang terintegrasi dalam perangkat konsumen pasar massal. Ini bukan sekedar pemasaran. Ini adalah validasi dari... pic.twitter.com/Ip3LPbb1ZT — Tropic Square 🌴🔲 (@tropicsquare) 21 Oktober 2025 Chip ini menangani pembuatan dompet, verifikasi PIN, dan pemeriksaan keaslian perangkat, tetapi tidak seperti pesaing, siapa pun dapat memeriksa cara kerjanya melalui dokumentasi yang dipublikasikan dan kode open-source di GitHub. Žák mengatakannya dengan sederhana: transparansi lebih penting daripada rahasia kepemilikan. Bagi seseorang yang meliput keamanan kripto selama bertahun-tahun, ini mengatasi masalah nyata. Kami telah melihat sistem "aman" gagal karena tidak ada orang di luar perusahaan yang dapat melihat kekurangannya. Trezor baru saja menghilangkan alasan itu, meskipun masih harus dilihat berapa banyak peneliti keamanan yang benar-benar akan mengaudit desainnya. 4. Self-Custody Akhirnya Menjadi Arus Utama Data pasar dompet perangkat keras mengejutkan saya. Dinilai sebesar $348,4 juta pada 2025, proyeksi menunjukkan pertumbuhan menjadi $1,53 miliar pada 2032, tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 23,5%. Yang lebih mengatakan: 59% pengguna kripto sekarang lebih memilih dompet non-kustodian daripada alternatif kustodian. Itu mayoritas yang memilih self-custody daripada kenyamanan. Setelah konferensi, saya menyadari bahwa menyimpan semua kripto saya di bursa terpusat bukanlah ide terbaik. Aktivitas DeFi menggunakan dompet non-kustodian tumbuh lebih dari 50% pada 2024, transaksi peer-to-peer melonjak 30% year-over-year, dan kepemilikan jangka panjang di dompet ini naik 25%. Dompet perangkat keras masih mewakili hanya sebagian kecil dari semua dompet non-kustodian, meskipun ini mulai berubah. 5. Nirkabel Dapat Bekerja Tanpa Merusak Keamanan Dompet perangkat keras nirkabel pertama Trezor mengangkat alis, termasuk saya. Nirkabel biasanya berarti kompromi keamanan. Tetapi setelah memeriksa spesifikasi dan berbicara dengan tim teknis, implementasinya masuk akal. Koneksi Bluetooth 5.1 terenkripsi menggunakan Trezor Host Protocol, lapisan open-source yang memastikan koneksi terenkripsi dan terotentikasi. Layar sentuh 2,5 inci membuat verifikasi transaksi lebih mudah, sementara pengisian daya nirkabel magnetik Qi2 menyelesaikan masalah baterai habis yang mengganggu model sebelumnya. Perangkat ini mendukung ribuan koin melalui Trezor Suite, dengan integrasi dari Rabby, Jupiter, Cake, dan Nightly saat peluncuran, ditambah MetaMask, 1inch, dan Exodus yang akan hadir pada akhir tahun. Bodi aluminium anodized memiliki ketahanan air dan debu IP54, sementara baterai LiFePO₄ memberikan siklus pengisian empat kali lebih banyak daripada baterai lithium standar. Apakah pengguna akan menerima konektivitas nirkabel dalam dompet perangkat keras masih harus dilihat, tetapi Trezor bertaruh transparansi dalam desain protokol mereka akan mengatasi skeptisisme tradisional. Dan Praha benar-benar kota yang indah. Artikel ini ditulis oleh Damian Chmiel di www.financemagnates.com. Minggu lalu, saya menghadiri acara peluncuran Trezor Safe 7 di Praha, dan yang paling mengesankan bagi saya bukan hanya pengungkapan produknya, tetapi juga kotanya sendiri. Sekitar 300 tamu dari bursa, penyedia dompet, influencer, dan startup Web3 memenuhi tempat acara pada 21 Oktober. Kami disambut dengan pertunjukan laser robotik, diikuti oleh CEO Matěj Žák yang naik ke panggung. Dia memperkenalkan apa yang disebut perusahaan sebagai dompet perangkat keras paling signifikan mereka dalam lebih dari satu dekade. Safe 7 hadir dengan layar sentuh warna 2,5 inci (62% lebih besar dari model sebelumnya), bodi aluminium anodized, dan kemampuan nirkabel penuh termasuk Bluetooth 5.1 dan pengisian daya magnetik Qi2. Dengan harga $249, ini diposisikan sebagai perangkat premium, jauh lebih mahal dibandingkan pesaing seperti produk Ledger. Momen penentu bagi seluruh industri! Trezor Safe 7 dibuat untuk Anda—dengan keamanan, transparansi, dan kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Setiap komponen, setiap baris kode, setiap keputusan dibuat dengan mempertimbangkan kebebasan Anda. Pilih kebebasan. Pilih transparansi. Pilih keamanan. pic.twitter.com/3vr9RBApoc — Trezor (@Trezor) 23 Oktober 2025 Anda dapat membaca lebih lanjut tentang produk itu sendiri di sini. Di bawah ini, saya ingin fokus pada lima hal yang saya pelajari dari menghadiri acara ini di jantung Benua Lama. 1. Praha Benar-benar Pusat Kripto Eropa Sebelum tiba, saya tahu Praha memiliki komunitas kripto. Setelah menghabiskan waktu di sana, saya memahami mengapa orang menyebutnya ibu kota kripto Eropa. Angka-angka menceritakan sebagian kisahnya: lebih dari 95 ATM Bitcoin di seluruh Republik Ceko, dengan sebagian besar terkonsentrasi di Praha. Tetapi kenyataannya terasa berbeda ketika Anda berjalan-jalan dan melihat ATM kripto di pusat perbelanjaan dan melihat restoran dengan stiker pembayaran Bitcoin. Menurut BTCMap.org, saat ini ada lebih dari 1.000 tempat seperti itu di Republik Ceko, dengan 700 berlokasi di Praha saja. BTC Praha 2025 menarik lebih dari 10.000 peserta awal tahun ini, membawa nama-nama seperti Michael Saylor dan Adam Back. Jalur trem bersejarah kota ini menerima pembayaran kripto melalui platform seperti GoCrypto dan Confirmo. Republik Ceko memperlakukan mata uang virtual sebagai komoditas daripada alat pembayaran yang sah, menciptakan kejelasan yang masih kurang di sebagian besar pasar Eropa. 2. Orang Ceko Masih Mengingat Perampasan Uang Besar 70 Tahun Lalu Fakta bahwa Trezor diciptakan oleh orang Ceko, dan bahwa begitu banyak bisnis kripto beroperasi di negara yang relatif kecil ini, bukanlah kebetulan. Ini tentang ingatan sejarah. Rezim komunis yang mengendalikan Cekoslowakia sejak 1948 melakukan reformasi mata uang pada 1953 yang pada dasarnya menyita tabungan warga dalam semalam. Orang-orang yang menyimpan uang di bank atau menyimpan uang tunai di rumah melihat kekayaan mereka lenyap oleh keputusan pemerintah. Pengalaman itu, yang diturunkan melalui generasi, menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap institusi keuangan terpusat. Ketika Bitcoin dan mata uang kripto muncul, menawarkan alternatif untuk uang yang dikendalikan pemerintah, hal itu beresonansi secara berbeda di Republik Ceko dibandingkan di Eropa Barat. Proposal terbaru gubernur bank sentral Ceko untuk menginvestasikan cadangan nasional dalam Bitcoin akan tampak absurd di sebagian besar negara Barat, tetapi di Praha hal itu memicu perdebatan serius. 3. Trezor Sebenarnya Tidak Menyimpan Koin Anda Ini mungkin bukan berita baru bagi banyak dari Anda, dan meskipun saya menganggap diri saya sebagai orang yang paham teknologi yang telah berinvestasi dalam kripto selama hampir satu dekade, ternyata saya hampir tidak tahu apa-apa tentang dompet perangkat keras. Trezor sama sekali tidak menyimpan koin Anda karena mereka berada di blockchain. Yang disimpan perangkat ini adalah kunci privat Anda. Selama presentasi, Trezor menghabiskan banyak waktu menjelaskan chip TROPIC01. Awalnya, saya pikir ini akan menjadi spesifikasi teknis tipikal yang lebih penting bagi pengembang daripada pengguna. TROPIC01 adalah chip Secure Element yang dapat diaudit pertama di dunia, artinya desainnya terbuka untuk diperiksa siapa saja. Dompet perangkat keras tradisional menggunakan chip closed-source di mana Anda mempercayai produsen karena Anda tidak punya pilihan lain. 𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗣𝗲𝗹𝘂𝗻𝗰𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗸: 𝗣𝗲𝗿𝗴𝗲𝘀𝗲𝗿𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗱𝗶𝗴𝗺𝗮 🚀 @Trezor Safe 7 hadir. Dan di intinya adalah TROPIC01, chip aman transparan dan dapat diaudit pertama yang terintegrasi dalam perangkat konsumen pasar massal. Ini bukan sekedar pemasaran. Ini adalah validasi dari... pic.twitter.com/Ip3LPbb1ZT — Tropic Square 🌴🔲 (@tropicsquare) 21 Oktober 2025 Chip ini menangani pembuatan dompet, verifikasi PIN, dan pemeriksaan keaslian perangkat, tetapi tidak seperti pesaing, siapa pun dapat memeriksa cara kerjanya melalui dokumentasi yang dipublikasikan dan kode open-source di GitHub. Žák mengatakannya dengan sederhana: transparansi lebih penting daripada rahasia kepemilikan. Bagi seseorang yang meliput keamanan kripto selama bertahun-tahun, ini mengatasi masalah nyata. Kami telah melihat sistem "aman" gagal karena tidak ada orang di luar perusahaan yang dapat melihat kekurangannya. Trezor baru saja menghilangkan alasan itu, meskipun masih harus dilihat berapa banyak peneliti keamanan yang benar-benar akan mengaudit desainnya. 4. Self-Custody Akhirnya Menjadi Arus Utama Data pasar dompet perangkat keras mengejutkan saya. Dinilai sebesar $348,4 juta pada 2025, proyeksi menunjukkan pertumbuhan menjadi $1,53 miliar pada 2032, tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 23,5%. Yang lebih mengatakan: 59% pengguna kripto sekarang lebih memilih dompet non-kustodian daripada alternatif kustodian. Itu mayoritas yang memilih self-custody daripada kenyamanan. Setelah konferensi, saya menyadari bahwa menyimpan semua kripto saya di bursa terpusat bukanlah ide terbaik. Aktivitas DeFi menggunakan dompet non-kustodian tumbuh lebih dari 50% pada 2024, transaksi peer-to-peer melonjak 30% year-over-year, dan kepemilikan jangka panjang di dompet ini naik 25%. Dompet perangkat keras masih mewakili hanya sebagian kecil dari semua dompet non-kustodian, meskipun ini mulai berubah. 5. Nirkabel Dapat Bekerja Tanpa Merusak Keamanan Dompet perangkat keras nirkabel pertama Trezor mengangkat alis, termasuk saya. Nirkabel biasanya berarti kompromi keamanan. Tetapi setelah memeriksa spesifikasi dan berbicara dengan tim teknis, implementasinya masuk akal. Koneksi Bluetooth 5.1 terenkripsi menggunakan Trezor Host Protocol, lapisan open-source yang memastikan koneksi terenkripsi dan terotentikasi. Layar sentuh 2,5 inci membuat verifikasi transaksi lebih mudah, sementara pengisian daya nirkabel magnetik Qi2 menyelesaikan masalah baterai habis yang mengganggu model sebelumnya. Perangkat ini mendukung ribuan koin melalui Trezor Suite, dengan integrasi dari Rabby, Jupiter, Cake, dan Nightly saat peluncuran, ditambah MetaMask, 1inch, dan Exodus yang akan hadir pada akhir tahun. Bodi aluminium anodized memiliki ketahanan air dan debu IP54, sementara baterai LiFePO₄ memberikan siklus pengisian empat kali lebih banyak daripada baterai lithium standar. Apakah pengguna akan menerima konektivitas nirkabel dalam dompet perangkat keras masih harus dilihat, tetapi Trezor bertaruh transparansi dalam desain protokol mereka akan mengatasi skeptisisme tradisional. Dan Praha benar-benar kota yang indah. Artikel ini ditulis oleh Damian Chmiel di www.financemagnates.com.