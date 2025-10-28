5 Hal yang Saya Pelajari dari Peluncuran Trezor Safe 7 di Praha

Minggu lalu, saya menghadiri acara peluncuran Trezor Safe 7 di Praha, dan yang paling mengesankan bagi saya bukan hanya pengungkapan produknya, tetapi juga kota itu sendiri. Sekitar 300 tamu dari bursa, penyedia dompet, influencer, dan startup Web3 memenuhi tempat acara pada 21 Oktober. Kami disambut dengan pertunjukan laser robotik, diikuti oleh CEO Matěj Žák yang naik ke panggung.
Dia memperkenalkan apa yang disebut perusahaan sebagai dompet perangkat keras paling signifikan dalam lebih dari satu dekade. Safe 7 hadir dengan layar sentuh warna 2,5 inci (62% lebih besar dari model sebelumnya), bodi aluminium anodized, dan kemampuan nirkabel penuh termasuk Bluetooth 5.1 dan pengisian daya magnetik Qi2. Dengan harga $249, produk ini diposisikan sebagai perangkat premium, jauh lebih mahal dibandingkan pesaing seperti produk Ledger.
Anda dapat membaca lebih lanjut tentang produk itu sendiri di sini. Di bawah ini, saya ingin fokus pada lima hal yang saya pelajari dari menghadiri acara ini di jantung Benua Lama.
1. Praha Benar-benar Pusat Kripto Eropa
Sebelum tiba, saya tahu Praha memiliki komunitas kripto. Setelah menghabiskan waktu di sana, saya memahami mengapa orang menyebutnya ibu kota kripto Eropa. Angka-angka menceritakan sebagian kisahnya: lebih dari 95 ATM Bitcoin di seluruh Republik Ceko, dengan sebagian besar terkonsentrasi di Praha. Tetapi kenyataannya terasa berbeda ketika Anda berjalan-jalan dan melihat ATM kripto di pusat perbelanjaan dan melihat restoran dengan stiker pembayaran Bitcoin. Menurut BTCMap.org, saat ini ada lebih dari 1.000 tempat seperti itu di Republik Ceko, dengan 700 berlokasi di Praha saja.
BTC Praha 2025 menarik lebih dari 10.000 peserta awal tahun ini, mendatangkan nama-nama seperti Michael Saylor dan Adam Back. Jalur trem bersejarah kota ini menerima pembayaran kripto melalui platform seperti GoCrypto dan Confirmo.
Republik Ceko memperlakukan mata uang virtual sebagai komoditas daripada alat pembayaran yang sah, menciptakan kejelasan yang masih kurang di sebagian besar pasar Eropa.
2. Orang Ceko Masih Mengingat Perampasan Uang Besar 70 Tahun Lalu
Fakta bahwa Trezor diciptakan oleh orang Ceko, dan bahwa begitu banyak bisnis kripto beroperasi di negara yang relatif kecil ini, bukanlah kebetulan. Ini tentang ingatan sejarah. Rezim komunis yang mengendalikan Cekoslowakia sejak 1948 melakukan reformasi mata uang pada 1953 yang pada dasarnya menyita tabungan warga dalam semalam. Orang-orang yang menyimpan uang di bank atau menyimpan uang tunai di rumah melihat kekayaan mereka lenyap oleh keputusan pemerintah.
Pengalaman itu, yang diturunkan dari generasi ke generasi, menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap institusi keuangan terpusat. Ketika Bitcoin Bitcoin While some may still be wondering what is Bitcoin, who created Bitcoin, or how does Bitcoin work, one thing is certain: Bitcoin has changed the world.No one can remain indifferent to this revolutionary, decentralized, digital asset nor to its blockchain technology.In fact, we've gone a long way ever since a Florida resident Laszlo Hanyecz made BTC's first official commercial transaction with a real company by trading 10,000 Bitcoins for 2 pizzas at his local Papa John's.One could now argue that While some may still be wondering what is Bitcoin, who created Bitcoin, or how does Bitcoin work, one thing is certain: Bitcoin has changed the world.No one can remain indifferent to this revolutionary, decentralized, digital asset nor to its blockchain technology.In fact, we've gone a long way ever since a Florida resident Laszlo Hanyecz made BTC's first official commercial transaction with a real company by trading 10,000 Bitcoins for 2 pizzas at his local Papa John's.One could now argue that dan cryptocurrency muncul, menawarkan alternatif terhadap uang yang dikendalikan pemerintah, hal ini mendapat respons yang berbeda di Republik Ceko dibandingkan dengan Eropa Barat.
Proposal terbaru gubernur bank sentral Ceko untuk menginvestasikan cadangan nasional dalam Bitcoin akan tampak absurd di sebagian besar negara Barat, tetapi di Praha hal itu memicu perdebatan serius.
3. Trezor Sebenarnya Tidak Menyimpan Koin Anda
Ini mungkin bukan berita baru bagi banyak dari Anda, dan meskipun saya menganggap diri saya sebagai orang yang paham teknologi yang telah berinvestasi dalam kripto selama hampir satu dekade, ternyata saya hampir tidak tahu apa-apa tentang dompet perangkat keras.
Trezor sama sekali tidak menyimpan koin Anda karena mereka berada di blockchain Blockchain Blockchain comprises a digital network of blocks with a comprehensive ledger of transactions made in a cryptocurrency such as Bitcoin or other altcoins.One of the signature features of blockchain is that it is maintained across more than one computer. The ledger can be public or private (permissioned). In this sense, blockchain is immune to the manipulation of data, making it not only open but verifiable. Because a blockchain is stored across a network of computers, it is very difficult to tamp Blockchain comprises a digital network of blocks with a comprehensive ledger of transactions made in a cryptocurrency such as Bitcoin or other altcoins.One of the signature features of blockchain is that it is maintained across more than one computer. The ledger can be public or private (permissioned). In this sense, blockchain is immune to the manipulation of data, making it not only open but verifiable. Because a blockchain is stored across a network of computers, it is very difficult to tamp . Yang disimpan perangkat ini adalah kunci privat Anda.
Selama presentasi, Trezor menghabiskan banyak waktu menjelaskan chip TROPIC01. Awalnya, saya pikir ini akan menjadi spesifikasi teknis biasa yang lebih penting bagi pengembang daripada pengguna. TROPIC01 adalah chip Secure Element yang dapat diaudit pertama di dunia, artinya desainnya terbuka untuk diperiksa siapa saja. Dompet perangkat keras tradisional menggunakan chip tertutup di mana Anda mempercayai produsen karena Anda tidak punya pilihan lain.
Chip ini menangani pembuatan dompet, verifikasi PIN, dan pemeriksaan keaslian perangkat, tetapi tidak seperti pesaing, siapa pun dapat memeriksa cara kerjanya melalui dokumentasi yang dipublikasikan dan kode sumber terbuka di GitHub.
Žák mengatakannya dengan sederhana: transparansi lebih penting daripada rahasia kepemilikan. Bagi seseorang yang meliput keamanan kripto selama bertahun-tahun, ini mengatasi masalah nyata. Kami telah melihat sistem "aman" gagal karena tidak ada orang di luar perusahaan yang dapat menemukan kekurangannya. Trezor baru saja menghilangkan alasan itu, meskipun masih harus dilihat berapa banyak peneliti keamanan yang benar-benar akan mengaudit desainnya.
4. Self-Custody Akhirnya Menjadi Arus Utama
Data pasar dompet perangkat keras mengejutkan saya. Dinilai sebesar $348,4 juta pada 2025, proyeksi menunjukkan pertumbuhan menjadi $1,53 miliar pada 2032, tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 23,5%. Yang lebih mengatakan: 59% pengguna kripto sekarang lebih memilih dompet non-kustodian daripada alternatif kustodian. Itu berarti mayoritas memilih self-custody daripada kenyamanan.
Setelah konferensi, saya menyadari bahwa menyimpan semua kripto saya di bursa terpusat bukanlah ide terbaik.
Aktivitas DeFi menggunakan dompet non-kustodian tumbuh lebih dari 50% pada 2024, transaksi peer-to-peer melonjak 30% year-over-year, dan kepemilikan jangka panjang di dompet ini naik 25%. Dompet perangkat keras masih mewakili hanya sebagian kecil dari semua dompet non-kustodian, meskipun ini mulai berubah.
5. Nirkabel Dapat Bekerja Tanpa Merusak Keamanan
Dompet perangkat keras nirkabel pertama Trezor membuat banyak orang terkejut, termasuk saya. Nirkabel biasanya berarti kompromi keamanan. Tetapi setelah memeriksa spesifikasi dan berbicara dengan tim teknis, implementasinya masuk akal. Koneksi Bluetooth 5.1 terenkripsi menggunakan Trezor Host Protocol, lapisan sumber terbuka yang memastikan koneksi terenkripsi dan terotentikasi. Layar sentuh 2,5 inci membuat verifikasi transaksi lebih mudah, sementara pengisian daya nirkabel magnetik Qi2 menyelesaikan masalah baterai habis yang mengganggu model sebelumnya.
Perangkat ini mendukung ribuan koin melalui Trezor Suite, dengan integrasi dari Rabby, Jupiter, Cake, dan Nightly saat peluncuran, ditambah MetaMask, 1inch, dan Exodus yang akan hadir pada akhir tahun. Bodi aluminium anodized memiliki ketahanan air dan debu IP54, sementara baterai LiFePO₄ memberikan empat kali lebih banyak siklus pengisian daya dibandingkan baterai lithium standar.
Apakah pengguna akan menerima konektivitas nirkabel dalam dompet perangkat keras masih harus dilihat, tetapi Trezor bertaruh transparansi dalam desain protokol mereka akan mengatasi skeptisisme tradisional.
Dan Praha benar-benar kota yang indah.
