American Bitcoin Membeli 1.414 BTC, Treasury Mencapai 3.865

American Bitcoin Corp melakukan pembelian BTC besar lainnya, menambahkan 1.414 koin

Total perbendaharaan sekarang 3.865 BTC; metrik unik "Satoshis Per Share" melonjak 52%

Pembelian terjadi saat penundaan pembayaran Mt. Gox hingga Oktober 2026 mengurangi kekhawatiran pasokan BTC

American Bitcoin Corp, sebuah perusahaan yang dikenal terkait dengan keluarga Trump, melakukan akuisisi Bitcoin signifikan lainnya, mengumumkan pembelian tambahan 1.414 BTC.

Pembelian terbaru ini membawa total kepemilikan perbendaharaan perusahaan menjadi 3.865 BTC. Akumulasi agresif ini langsung menarik perhatian, diperkuat oleh postingan media sosial Eric Trump yang menyatakan bahwa perusahaan "baru mulai pemanasan," menunjukkan strategi yang jelas untuk menetapkan American Bitcoin Corp sebagai pemain utama dalam kepemilikan Bitcoin korporasi.

American Bitcoin Menambahkan 1.414 BTC; Perbendaharaan Membengkak Menjadi 3.865 Koin

Pembelian ini secara substansial meningkatkan eksposur Bitcoin langsung perusahaan. Ini mencerminkan pendekatan yang terencana untuk akumulasi berkelanjutan, membedakan American Bitcoin Corp dalam bidang yang berkembang dari perusahaan-perusahaan yang menambahkan BTC ke neraca mereka.

Metrik "Satoshis Per Share" Melonjak 52% dengan Strategi Akumulasi Hibrida

Keunikan American Bitcoin Corp adalah metrik "Satoshis Per Share" (SPS), yang dirancang untuk melacak secara langsung jumlah Bitcoin yang mendukung setiap saham perusahaan. Setelah pembelian terbaru dan operasi yang sedang berlangsung, perusahaan melaporkan SPS-nya naik menjadi 418, menandai peningkatan 52% sejak 1 September.

Metrik ini dengan jelas menggambarkan bagaimana perusahaan bertujuan untuk menerjemahkan akumulasi Bitcoin-nya langsung menjadi nilai pemegang saham, mengikatkan kinerjanya secara eksplisit pada apresiasi harga Bitcoin.

Tidak seperti perusahaan yang membeli Bitcoin hanya dari pasar terbuka, American Bitcoin Corp menggunakan model hibrida, berbeda dari pembeli murni seperti MicroStrategy. Perusahaan ini mengintegrasikan operasi penambangan sendiri untuk menghasilkan BTC secara internal bersama dengan pembelian strategis di pasar terbuka.

Ketua Eksekutif Asher Genoot berpendapat pendekatan ini menawarkan keunggulan struktural, berpotensi menurunkan biaya akuisisi rata-rata dan meningkatkan profitabilitas jangka panjang dibandingkan dengan hanya mengandalkan pembelian pasar.

Penundaan Pembayaran Mt. Gox (Akhir 2026) Menghilangkan Kelebihan Pasokan Jangka Pendek

Akumulasi American Bitcoin terjadi dengan latar belakang pasokan jangka pendek yang lebih menguntungkan untuk Bitcoin. Sumber utama tekanan penjualan potensial yang merupakan distribusi dana yang telah lama diantisipasi kepada kreditor Mt. Gox telah ditunda secara signifikan. Wali yang mengawasi pertukaran yang sudah tidak beroperasi tersebut mengkonfirmasi bahwa pembayaran sekarang akan dimulai tidak lebih awal dari 31 Oktober 2026.

Penundaan panjang ini secara efektif menunda peristiwa pasokan potensial yang substansial, menghilangkan apa yang telah menjadi sumber ketidakpastian pasar jangka pendek yang persisten. Prospek puluhan ribu Bitcoin yang masuk ke pasar secara bersamaan telah mengkhawatirkan para pedagang selama bertahun-tahun. Menunda peristiwa ini memberikan ruang bernafas yang signifikan dan mengurangi persepsi risiko guncangan pasokan yang akan segera terjadi, berpotensi berkontribusi pada stabilitas harga saat ini.

