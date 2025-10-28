Diskusi tentang konten atau spam di jaringan Bitcoin mengarah pada BIP-444, solusi tingkat protokol

Bitcoin telah melihat proposal soft fork lain, berdasarkan diskusi terbaru tentang mengizinkan data acak ke dalam blok. BIP-444 sekarang terbuka untuk diskusi, meskipun reaksi awal melihat soft fork tersebut sebagai 'ide buruk'.

Peran jaringan Bitcoin dipertanyakan lagi, setelah diskusi media sosial selama berbulan-bulan tentang apakah jaringan harus membawa data tambahan, atau tetap ketat untuk penyelesaian nilai.

Pada akhirnya, pengembang Bitcoin Core Luke Dashjr memposting BIP-444, sebuah proposal untuk soft-fork jaringan dan mengoptimalkan untuk penyelesaian keuangan. Proposal ini muncul sebagai jawaban atas beban data yang berat dan potensi konten ilegal yang termasuk dalam blok Bitcoin.

Per 28 Oktober, jaringan Bitcoin menghadapi pilihan untuk membatasi konten melalui penyaringan dan peningkatan skala kecil, atau proposal penuh untuk mengubah jaringan, yang berasal dari pengembang Bitcoin Core.

Menurut Dashjr, BIP-444 sedang dalam proses memperluas penerimaannya, meskipun masih belum pasti apakah proposal tersebut akan lolos.

Soft fork akan mengubah aturan untuk semua penambang Bitcoin, tetapi tidak akan menciptakan rantai baru atau koin baru.

'Kita dapat melakukan semua ini bersama-sama dalam softfork sementara yang kedaluwarsa sendiri setelah satu atau dua tahun. Ini akan memberi waktu untuk menghasilkan solusi jangka panjang, dan mengamati bagaimana dampaknya terhadap dunia nyata,' tulis Dashjr sebagai bagian dari diskusi pengembang.

Saat ini, tidak ada konsensus tentang apakah Bitcoin harus mengizinkan konten, seperti dalam kasus Ordinals dan NFT lainnya, atau tetap menjadi jaringan pembayaran tanpa seni blok tambahan atau hanya pesan terbatas.

BIP-444 Bitcoin menghadapi resistensi

Pendiri F2Pool Chun Wang menyatakan bahwa BIP-444 adalah ide buruk, dan dia tidak akan mendukung versi soft fork. Proposal tersebut menyarankan pembekuan sementara pada semua spam Bitcoin, alih-alih menyaring atau membiarkan jaringan apa adanya.

F2Pool relatif berpengaruh, membawa lebih dari 10% kapasitas penambangan jaringan Bitcoin. Pool tersebut sekarang berdiri di sisi yang masih mengizinkan konten dalam beberapa bentuk.

Pendekatan BIP-444 mencerminkan insentif pengembang Bitcoin Core, yang berada di sisi yang lebih konservatif. Karena rantai menjadi lebih penting untuk keuangan mainstream, mereka mengusulkan lebih sedikit peningkatan dan lebih banyak kesederhanaan, alih-alih peningkatan penyaringan konstan dan potensi kegagalan. Penyaringan juga menyarankan pembaruan otomatis untuk Bitcoin, yang mungkin berisiko untuk kelancaran jaringan.

Sebagai respons terhadap BIP-444, teks proposal diunggah ke rantai Bitcoin dalam bentuk inskripsi, di mana itu akan tetap selamanya.

Bisakah Bitcoin kehilangan nilainya?

Pertanyaannya sekarang adalah apakah BIP-444 akan diterima oleh pool dan menjadi versi resmi untuk node. Ini akan sangat mengurangi konten spam di jaringan.

Proposal tersebut memulai diskusi tentang apakah Bitcoin adalah teknologi netral, atau bisa disensor. Proposal untuk menghapus 'konten ilegal' dilihat oleh beberapa orang sebagai pintu untuk sensor.

Sementara BTC tetap menjadi aset yang berharga untuk diperdagangkan, tidak ada konsensus tentang bagaimana menangani spam jaringan. Kelompok-kelompok yang bertentangan masih berjuang untuk memutuskan apakah spam harus ditangani di tingkat protokol, atau melalui alat mempool. Proposal tersebut masih dalam diskusi, dengan beberapa serangan terhadap peningkatan.

