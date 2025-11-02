Arab Saudi Memimpin Revolusi AI dengan Global AI Show 2026

Global AI Show 2026 di Riyadh menghadirkan pengalaman menarik bagi siapa saja yang tertarik dengan masa depan kecerdasan buatan. Diselenggarakan oleh VAP Group dan didukung oleh Times of AI, Global AI Show (GAIS) direncanakan dengan visi untuk mengeksplorasi potensi AI di berbagai sektor, mulai dari solusi bisnis hingga aplikasi yang berpusat pada pengguna. GAIS mengedepankan transformasi berbagai bidang kehidupan manusia yang dipimpin oleh AI.

Para peserta akan menjadi bagian dari diskusi mendalam tentang strategi AI, pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, dan analitik prediktif. Peserta juga akan berinteraksi langsung dengan alat dan platform AI, yang akan membantu mereka dengan aplikasi dalam masalah bisnis dunia nyata.

Etika dan regulasi adalah tema utama, dan karenanya, akan ada sesi yang didedikasikan untuk penerapan AI yang bertanggung jawab, keadilan algoritmik, dan privasi data. Seiring dengan percepatan adopsi AI secara global, pemahaman tentang kerangka kerja ini diperlukan bagi bisnis dan pembuat kebijakan. Acara ini akan mendorong dialog tentang bagaimana inovasi dan tanggung jawab dapat berdampingan untuk menciptakan solusi AI jangka panjang.

Pembicara kami sebelumnya adalah campuran luar biasa dari pemimpin global, visioner, dan inovator di bidang teknologi, tata kelola, kesehatan, dan keamanan siber. Yang Terhormat Nate Glubish, Menteri Teknologi dan Inovasi, Pemerintah Alberta, Kanada, telah berbagi wawasannya bersama Pujya Brahmavihari Swami, Kepala BAPS Hindu Mandir UAE. Profesor Shafi Ahmed, seorang ahli bedah terkenal, futuris, humanis, dan CEO Medical Realities, dan John Nosta, teoretikus inovasi terkemuka di bidang teknologi, AI, dan kedokteran serta Pendiri NOSTALAB, juga telah menjadi bagian dari jajaran pembicara. Janet Adams, COO dan Direktur Dewan di SingularityNET/ASI, dan Jeanie Fang, Direktur Data & AI di Crunchbase, telah membawa keahlian mereka dalam kecerdasan buatan dan inovasi data.

Jaringan adalah fokus utama, dengan zona interaktif yang dirancang untuk memfasilitasi kemitraan, investasi, dan kolaborasi.

Global AI Show memberikan penekanan kuat pada jaringan dan kolaborasi, menciptakan lingkungan dinamis di mana pemimpin industri, inovator, dan investor dapat terhubung dan mengeksplorasi peluang kemitraan baru. Sesi-sesi dirancang untuk menginspirasi diskusi berwawasan ke depan tentang peran kecerdasan buatan yang terus berkembang dalam membentuk industri dan masyarakat di seluruh dunia.

Program ini mencakup serangkaian pembicara utama, keynote, dan panel yang membahas masa depan AI, aplikasi dunia nyata, dan dampak radikalnya di berbagai industri penting. Topik-topik tersebut membahas visi Arab Saudi tentang masa depan yang dipimpin AI dan implikasinya secara global, visi untuk AI pada tahun 2030, dan perubahan kemitraan antara manusia dan mesin pintar. Percakapan ini juga akan mendalami implementasi AGI aktual, revolusi berbasis AI menuju perawatan kesehatan yang berpusat pada pasien, terobosan dalam penemuan obat, penggunaan AI dalam kedokteran personal, dan teknologi prediktif yang mengubah hasil perawatan kesehatan.

Secara kolektif, sesi-sesi ini menyoroti bagaimana AI membentuk kembali kemungkinan, memfasilitasi percakapan lintas industri, dan mendorong generasi berikutnya dari kemajuan teknologi dan masyarakat.

Dengan mengumpulkan pakar AI global, inovator, dan pemangku kepentingan, Global AI Show memperkuat reputasi Riyadh sebagai pusat kemajuan teknologi. Dapatkan inspirasi, informasi, dan siap menggunakan AI untuk dampak yang berarti, dan jadilah bagian dari edisi GAIS Riyadh.

Pertanyaan media :

Kontak pers : [email protected]