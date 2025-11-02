BursaDEX+
ETF Solana Melihat Hari ke-4 Arus Masuk sementara Bitcoin, Ether Tertinggal

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/02 19:14
Dana kelolaan terperdagangkan (ETF) spot Solana terus menarik minat investor, mencatat hari keempat berturut-turut aliran masuk di tengah "rotasi modal" dari dana Bitcoin dan Ether.

Menurut data dari SoSoValue, ETF spot Solana (SOL) menambahkan $44,48 juta pada hari Jumat, membawa aliran masuk kumulatif menjadi $199,2 juta dan total aset melebihi $502 juta. ETF Solana Bitwise (BSOL) memimpin, menyumbang sebagian besar modal baru dengan kenaikan harian 4,99%.

Sebaliknya, ETF spot Bitcoin (BTC) mengalami aliran keluar bersih harian sebesar $191,6 juta pada hari yang sama, melanjutkan tren pengambilan keuntungan selama seminggu. Dana tersebut mengalami aliran keluar sebesar $488,43 juta pada hari Kamis dan $470,71 juta pada hari sebelumnya.

ETF spot Ether (ETH) juga mencatat aliran keluar sebesar $98,2 juta, mengurangi aliran masuk kumulatif mereka menjadi $14,37 miliar. Dana tersebut kehilangan $184,3 juta pada hari Kamis dan $81,4 juta pada hari Rabu.

ETF Solana melihat aliran masuk. Sumber: SoSoValue

Terkait: 'Uptober' menandai 21 pengajuan ETF kripto saat Bitcoin naik

ETF Solana mendapatkan momentum

Pergeseran ke arah ETF Solana terjadi di tengah apa yang digambarkan oleh peserta pasar sebagai "rotasi modal." Vincent Liu, chief investment officer di Kronos Research, memberi tahu Cointelegraph bahwa tren tersebut menyoroti meningkatnya minat terhadap narasi baru dan peluang imbal hasil yang didorong oleh staking.

"ETF Solana melonjak karena katalis baru dan rotasi modal, sementara Bitcoin dan Ether mengalami pengambilan keuntungan setelah kenaikan yang kuat," kata Liu. "Pergeseran ini menandakan meningkatnya selera untuk narasi baru dan peluang imbal hasil yang didorong oleh staking."

Analis menyarankan momentum Solana bisa berlanjut hingga minggu depan saat Bitcoin dan Ether konsolidasi. "Momentum Solana mungkin berlanjut minggu depan, dengan rotasi tetap hidup sementara mata uang utama berhenti, kecuali berita makro memicu volatilitas ekstrem," tambah Liu.

Terkait: ETF akan membawa institusi ke altcoin, seperti halnya Bitcoin: Analis

ETF kripto baru memasuki pasar

Gelombang baru ETF kripto memasuki pasar minggu ini, dipimpin oleh ETF Staking Solana Bitwise (BSOL), yang diluncurkan Selasa dengan aset senilai $222,8 juta dan menawarkan investor eksposur ke Solana (SOL) dengan perkiraan imbal hasil staking 7%.

Beberapa dana lain juga memasuki pasar, termasuk ETF Litecoin (LTC) dan Hedera (HBAR) dari Canary, bersama dengan antisipasi konversi Solana Trust Grayscale menjadi ETF. Sementara itu, Hong Kong menyetujui ETF spot Solana pertamanya minggu lalu.

Majalah: Bitcoin OG Kyle Chassé tinggal satu peringatan lagi dari pemblokiran permanen YouTube

Sumber: https://cointelegraph.com/news/solana-etfs-fourth-day-inflows-bitcoin-ether-outflows?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

