Bitcoin Anjlok Di Bawah $100.000 saat Pasar Menghadapi Gejolak Parah

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/06 04:41

Bitcoin saat ini diperdagangkan sekitar $104.073,96, menunjukkan kenaikan 3,04% dalam 24 jam terakhir. Bitcoin baru-baru ini turun di bawah $100.000 untuk pertama kalinya sejak Juni. Penurunan ini telah menimbulkan kekhawatiran akan pasar bearish yang berkepanjangan di pasar cryptocurrency. Para pemegang jangka panjang telah menjual aset senilai $41,6 miliar selama penurunan ini. Tekanan penjualan ini merupakan salah satu periode divestasi terbesar bagi investor berpengalaman.

Harga BTC, Sumber: CoinMarketCap

Bitcoin turun lebih dari 20% dari level tertinggi Oktober yang mencapai lebih dari $126.000. Dompet Bitcoin lama berkontribusi pada penurunan dengan menjual lebih dari $1 miliar. Analis kripto PeeCowYay menyoroti hal ini sebagai faktor utama yang mendukung penurunan saat ini. Likuidasi pasar selama 24 jam terakhir melebihi $1,3 miliar.

Meskipun kondisi pasar saat ini, beberapa analis menemukan alasan untuk optimis. Matt Hougan, chief investment officer di Bitwise, menyebut keadaan saat ini sebagai cerita tentang dua pasar. Investor ritel telah memasuki apa yang dia sebut mode "keputusasaan maksimal". Leverage blowout telah menciptakan tekanan ekstrem di segmen ritel crypto-native. Hougan mengklaim ini mewakili sentimen ritel paling tertekan yang pernah dia saksikan.

Namun demikian, minat institusional tetap kuat. Menurut Hougan, masih ada antusiasme di antara penasihat keuangan dan pemain institusional untuk alokasi kripto. Kelas aset ini telah memberikan pengembalian yang kuat selama satu tahun. Menurutnya, pasar harus mengalami pembersihan ritel terlebih dahulu sebelum dapat mulai pulih. Hougan mengusulkan bahwa masih mungkin untuk menetapkan rekor tinggi baru sebelum akhir tahun, bahkan dengan kondisi yang berlaku saat ini.

Operasi Penambangan Di Bawah Tekanan Berat

Ini adalah krisis profitabilitas terendah bagi penambang Bitcoin sejak April. Penurunan harga $7.000 baru-baru ini, dari $107.000 menjadi $100.000, telah secara signifikan menekan margin. Digiconomist memperkirakan bahwa energi yang digunakan untuk menambang biayanya antara 40% dan 60% dari semua biaya penambangan dalam bentuk listrik saat ini. Kesulitan dalam jaringan dan biaya transaksi minimal telah menghadirkan keadaan yang sulit.

Operasi penambangan telah merespons dengan melikuidasi kepemilikan. Menurut statistik saat ini, penambang telah menjual Bitcoin senilai $172 juta dari dompet mereka. Penjualan ini menambah tekanan pada struktur pasar yang sudah lemah. Sebagian besar operasi sedang menilai kembali strategi mereka untuk bertahan dari krisis.

Tekanan profitabilitas memaksa organisasi penambangan untuk membuat pilihan sulit. Yang lain akan dipaksa untuk menutup beberapa peralatan yang tidak efektif. Yang lain mungkin pindah ke daerah di mana listrik lebih murah. Konsolidasi industri ini berpotensi untuk dipercepat jika kondisi saat ini berlanjut.

Tekanan profitabilitas memaksa keputusan sulit bagi perusahaan penambangan. Beberapa mungkin perlu mematikan peralatan yang kurang efisien. Yang lain mungkin pindah ke daerah dengan biaya listrik lebih rendah. Konsolidasi industri bisa dipercepat jika kondisi berlanjut.

Bisakah Bitcoin Anjlok ke $70K?

Menurut InvestingHaven, Bitcoin berpotensi jatuh ke $70.000-$75.000. Level-level ini ditunjukkan oleh Tyler Rachey dari Sevens Report dan analis 10X Research dalam skenario terburuk. Peter Brandt memberikan peluang 25% untuk kemunduran serius seperti itu.

Sumber: https://coinpaper.com/12132/whales-dump-45-billion-in-bitcoin-distribution-phase

