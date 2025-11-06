ETF Bitcoin dan Ether mengalami penurunan sementara Solana diam-diam menarik 'modal yang penasaran'

ETF Solana memperpanjang rentetan kemenangan mereka hingga enam hari, menarik arus masuk baru meskipun dana Bitcoin dan Ether menghadapi penarikan besar yang totalnya hampir $800 juta.
Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Bitcoin dan Ether spot terus mengalami penurunan modal pada hari Selasa, dengan kedua aset tersebut mengalami hari kelima berturut-turut arus keluar. Sebaliknya, dana Solana memperpanjang rentetan arus masuk mereka hingga enam hari.
Menurut data dari Farside Investors, ETF Bitcoin (BTC) spot mengalami arus keluar bersih sebesar $578 juta pada hari Selasa, penurunan satu hari terbesar sejak pertengahan Oktober. iShares Bitcoin Trust (IBIT) milik BlackRock dan FBTC milik Fidelity memimpin penarikan.
ETF Ether (ETH) spot menghadapi tekanan penjualan serupa, mencatat penarikan bersih sebesar $219 juta. Produk FETH milik Fidelity dan ETHA milik BlackRock menanggung beban terberat, memperpanjang tren lima hari yang telah menghapus hampir $1 miliar modal dari ETF terkait Ether sejak akhir Oktober.
