Calon NASA Trump Jared Isaacman mengatakan SpaceX milik Elon Musk akan terlibat dalam rencana Mars

Jared Isaacman, yang baru saja ditunjuk oleh Donald Trump untuk memimpin NASA, telah mendorong rencana untuk mengirim misi tanpa awak ke Mars secepat tahun depan. Dia menunjuk SpaceX sebagai salah satu perusahaan yang mampu menangani tugas tersebut, menurut dokumen setebal 62 halaman.

Rencana tersebut, yang disebut Project Athena, disusun awal tahun ini ketika Jared pertama kali dievaluasi untuk peran NASA. Rencana ini menjelaskan bagaimana SpaceX dan perusahaan swasta lainnya dapat digunakan untuk melaksanakan misi-misi penting yang selaras dengan tujuan Trump.

Dokumen tersebut menyebutkan Blue Origin, Rocket Lab, Axiom Space, dan lainnya sebagai mitra yang dapat mendukung program yang berbeda. Dokumen ini juga menguraikan bagaimana lembaga tersebut dapat beralih dari pengaturan saat ini dan lebih mengandalkan sistem komersial.

Trump mengumumkan nominasi Jared minggu ini, mengakhiri pencarian yang rumit untuk kepala NASA. Jared memiliki hubungan yang kuat dengan industri luar angkasa komersial, dan dia telah terbang dalam misi-misi pribadi yang dibiayai dengan uangnya sendiri.

Hubungan dengan SpaceX itu dipertanyakan selama sidang konfirmasi Senat pada April. Elon Musk mendirikan SpaceX dengan tujuan jangka panjang membangun pemukiman di Mars, dan perusahaan tersebut sedang mengembangkan sistem peluncuran Starship untuk melaksanakan misi tersebut.

Jared menguraikan mitra komersial untuk program Mars baru

NASA, Gedung Putih, dan perwakilan Jared tidak menanggapi permintaan komentar.

Pada 4 November, Jared mengkonfirmasi secara online bahwa rancangan rencana tersebut nyata, tetapi mengatakan, "itu selalu dimaksudkan sebagai dokumen hidup yang disempurnakan melalui pengumpulan data pasca-konfirmasi." Rencana tersebut memberikan pandangan tentang bagaimana dia bermaksud menjalankan NASA saat lembaga ini berusaha mengembalikan manusia ke bulan sebelum Tiongkok.

Satu bagian, berjudul Area Fokus Vendor, mencantumkan peran yang dapat dimainkan oleh berbagai perusahaan kedirgantaraan.

Di samping SpaceX, dokumen tersebut mengusulkan "kontrak Mars Discovery Base", terkait dengan upaya Mars baru yang disebut Project Olympus, yang akan menguji metode pendaratan dan pembangunan pangkalan untuk misi manusia di masa depan.

Rencana tersebut juga menyebutkan menempatkan kapsul awak Orion NASA di roket New Glenn milik Blue Origin. Ini menyarankan untuk beralih dari arsitektur misi bulan saat ini yang dibangun di sekitar Space Launch System Boeing dan pesawat luar angkasa Orion Lockheed Martin.

Sebagai gantinya, rencana ini mengusulkan peralihan ke sistem peluncuran komersial yang lebih kecil dan lebih murah. Ide-ide tersebut mencerminkan permintaan anggaran Trump sebelumnya, yang bertujuan untuk memperkecil struktur NASA dan mendorong lebih banyak tanggung jawab kepada perusahaan swasta.

Penerbangan luar angkasa manusia terdaftar sebagai prioritas utama. Kongres telah menolak proposal ini dengan menyetujui pendanaan lebih banyak daripada yang diminta administrasi, menciptakan ketegangan antara rencana lembaga dan pembuat undang-undang.

Jared merencanakan propulsi nuklir dan restrukturisasi pusat NASA

Project Athena menyerukan pengalihan sumber daya NASA ke arah propulsi listrik nuklir, dengan tujuan menerbangkan pesawat luar angkasa bertenaga nuklir dalam beberapa tahun.

Dokumen tersebut mengatakan teknologi ini juga dapat mendukung sistem pertahanan yang terkait dengan Golden Dome Trump dan program Departemen Pertahanan lainnya.

Rencana tersebut menjelaskan perubahan di fasilitas NASA, termasuk memperluas akses komersial ke situs peluncuran dan membangun struktur pendukung peluncuran nuklir di Kennedy Space Center di Florida.

Rencana ini juga mengusulkan pemotongan, penggabungan, atau restrukturisasi bagian dari Goddard Space Flight Center, dan mengalihkan beberapa program ilmiah di Wallops Flight Facility di Virginia ke kontraktor swasta atau akademisi.

Stennis Space Center di Mississippi, yang menguji mesin roket, dapat beralih di bawah manajemen tingkat negara bagian untuk mencapai stabilitas keuangan, meskipun rencana tersebut tidak menjelaskan bagaimana transisi ini akan berfungsi.

Proposal lain termasuk menegosiasikan kembali kontrak harga tetap, meninjau sepuluh program NASA dengan biaya tertinggi, dan mempercepat jadwal peluncuran untuk misi ilmiah "ke waktu paling awal yang didukung fisika."

Pelaporan tentang bagian-bagian dokumen pertama kali muncul di Ars Technica dan Politico.

